Megdőlt a pedofilvád: a Válasz Online interjúalanya semmivel sem tudta alátámasztani a politikusokra vonatkozó vádjait

Mint arról a Mandiner is beszámolt, elkészült és elérhetővé vált a teljes jelentés a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, melyből kiderült:

Valójában nem követtek el kiskorúak ellen bűncselekményt a Szőlő utcai javítóintézetben. Az ezekkel kapcsolatos híresztelések mind álhírek.

Minden alapot nélkülöző rágalom az is, hogy bármilyen politikus neve felmerült volna az ügyben, az ellenzék által emlegetett miniszterek ártatlanok.

Az álhírkampány mögött egy jól felépített és szervezett akció zajlik.

A vizsgálat azt is megállapította, hogy ebben az álhírkampányban idegen titkosszolgálati szál is felmerül.

A szükséges jogi lépéseket a kormány azonnali hatállyal megteszi vagy/és már megtették.

Válasz Online ≠ hitelesség

Ismert: a Válasz Online még szeptember elején készített interjút Kuslits Gáborral, akiről azt írták, hogy a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) igazgatójaként sokat tett a hazai gyermekvédelemért.

A beszélgetés során előkerült Juhász Péter Pál ügye, akit „a Szőlő utcai javítóintézet állami gondozottakat futtató igazgatójaként” említettek. Róla Kuslits azt mondta, hogy amikor 2013-ban igazgató lett, „három ember volt a célkeresztemben, ezek egyike Juhász volt”.