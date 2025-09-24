Megdőlt a pedofilvád: a Válasz Online interjúalanya semmivel sem tudta alátámasztani a politikusokra vonatkozó vádjait

A Hivatal a Zelenszkij-interjú kapcsán kiadott közleményében továbbá úgy fogalmazott, hogy a Válasz Online-on megjelent írás elérte, hogy Ukrajna célzottan, stratégiai szempontjai szerint tudja teríteni propagandaüzeneteit Magyarországon, és ehhez akormánykritikus portált találták a megfelelő orgánumnak.
A kommünikében azt is kiemelték, hogy
egy háborút viselő állam vezetője csak olyan lapnak ad interjút, amely kiszolgálja háborús propagandacéljait”.
Ezt a feltételezést erősíti, hogy a Válasz Online munkatársa egy szembesítő kérdést sem tett fel, sőt, még akkor sem hozta fel a kárpátaljai magyarságot hátrányosan megkülönböztető intézkedéseket, amikor maga Zelenszkij kezdett el beszélni az ukrajnai magyarság helyzetéről.
