09. 24.
szerda
politikus Szuverenitásvédelmi Hivatal Ukrajna Kuslits Gábor propagandaüzenet hitelesség újságíró Volodimir Zelenszkij Válasz Online

Megdőlt a pedofilvád: a Válasz Online interjúalanya semmivel sem tudta alátámasztani a politikusokra vonatkozó vádjait

2025. szeptember 24. 14:21

A Válasz Online újságírója nem kérdezett vissza, pedig kiderült volna, hogy a megszólalójuknak semmilyen bizonyítéka nincs.

2025. szeptember 24. 14:21
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, elkészült és elérhetővé vált a teljes jelentés a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, melyből kiderült:

  • Valójában nem követtek el kiskorúak ellen bűncselekményt a Szőlő utcai javítóintézetben. Az ezekkel kapcsolatos híresztelések mind álhírek.
  • Minden alapot nélkülöző rágalom az is, hogy bármilyen politikus neve felmerült volna az ügyben, az ellenzék által emlegetett miniszterek ártatlanok.
  • Az álhírkampány mögött egy jól felépített és szervezett akció zajlik.
  • A vizsgálat azt is megállapította, hogy ebben az álhírkampányban idegen titkosszolgálati szál is felmerül.
  • A szükséges jogi lépéseket a kormány azonnali hatállyal megteszi vagy/és már megtették.

Válasz Online ≠ hitelesség

Ismert: a Válasz Online még szeptember elején készített interjút Kuslits Gáborral, akiről azt írták, hogy a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) igazgatójaként sokat tett a hazai gyermekvédelemért.

A beszélgetés során előkerült Juhász Péter Pál ügye, akit „a Szőlő utcai javítóintézet állami gondozottakat futtató igazgatójaként” említettek. Róla Kuslits azt mondta, hogy amikor 2013-ban igazgató lett, „három ember volt a célkeresztemben, ezek egyike Juhász volt”.

Az újságíró arra is kíváncsi volt, hogy az említett Juhász Péter Pált szakmán belül ki védhette. A gyermekvédelmi szakember ekkor nyilatkozta le, hogy „két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat”.

A fent ismertetett jelentés viszont most ezt az állítást is megcáfolta. De amellett sem szabad elmenni szó nélkül, hogy 

a Válasz Online újságírója ennél a pontnál vissza sem kérdezett, sőt, még bizonyítékot sem kért, bennhagyta állítást az interjúban.

A lap hitelessége pár hónapon belül kétszer is csorbát szenvedett. Emlékezetes, hogy a Kuslits-interjú előtt a Válasz Online Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is készített egy interjút, amelyre a Szuverenitásvédelmi Hivatal úgy reagált, hogy az „az ukrán propaganda sikere”.

A Hivatal a Zelenszkij-interjú kapcsán kiadott közleményében továbbá úgy fogalmazott, hogy a Válasz Online-on megjelent írás elérte, hogy Ukrajna célzottan, stratégiai szempontjai szerint tudja teríteni propagandaüzeneteit Magyarországon, és ehhez akormánykritikus portált találták a megfelelő orgánumnak.

A kommünikében azt is kiemelték, hogy 

egy háborút viselő állam vezetője csak olyan lapnak ad interjút, amely kiszolgálja háborús propagandacéljait”.

 Ezt a feltételezést erősíti, hogy a Válasz Online munkatársa egy szembesítő kérdést sem tett fel, sőt, még akkor sem hozta fel a kárpátaljai magyarságot hátrányosan megkülönböztető intézkedéseket, amikor maga Zelenszkij kezdett el beszélni az ukrajnai magyarság helyzetéről.

Nyitókép: Facebook

dejavu
2025. szeptember 24. 15:29
Schadl Gyuri eljárásában eltűnt bizonyítékok, leállított nyomozások, rendőrségnel lévő sex-dvd esete mindenkit megnyugtathat hogy ez az ügy is megnyugtatóan zárul tíz év után.
XTRO
2025. szeptember 24. 15:29
Egyszerűen hihetetlen, hogy meddig kell tűrni ezt a mocskos támadást. Ha a kormány nem lép fel határozottan a gyűlölet és hazugság propaganda ellen elvesztheti az emberek bizalmát és a szaros megszerzi a hatalmat. Megismétlődik a lengyel tragédia ès ennyi volt….
dejavu
2025. szeptember 24. 15:21
Stier Gábor visszakérdezett Putyinnál a Valdajon, hogy ez nem háborús agresszió-e különleges művelet helyett?
dejavu
2025. szeptember 24. 15:17
egyik kedvenc témám. A Válasz hitelességi csorbát szenvedett? Állítja az ÁVH? Ezen egy normális ember visít a röhögéstől. Vidékre ez is elég?
