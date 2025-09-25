Ft
09. 25.
csütörtök
pedofilbotrány Gulyás Gergely Dobrev Klára

Ez úgy bűzlik, hogy a Holdon is érezni

2025. szeptember 25. 11:59

Tehát el kellene hinnünk, hogy kiskorú áldozat nincs a Szőlő utcai pedifilfbotrányban, elkövető nincs, politikusi érintettség nincs.

2025. szeptember 25. 11:59
Dobrev Klára
Dobrev Klára
Facebook

„Tehát el kellene hinnünk, hogy kiskorú áldozat nincs a Szőlő utcai pedifilfbotrányban, elkövető nincs, politikusi érintettség nincs, de valamiért 10 éve nyomoznak, és valamiért még 2020-ban is fedett nyomozásra hivatkozva írattak alá titoktartási nyilatkozatot azokkal, akik beszéltek az ügyről a rendőrségnek. Ez úgy bűzlik, hogy a Holdon is érezni.”

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

FreeEurope
2025. szeptember 25. 14:58
Akkor zárd össze a combjaid Dobrev mama!
august
2025. szeptember 25. 14:57
Egyébként a mostani rendőrségi hajtóvadászatok közben, érdekes és furcsa módon nagyon aktívak lettek a tényleges pedofilok, olvasom, hogy egy iskolás gyereket próbált megkörnyékezni egy ilyen páciens, de a mai technikai eszközök gyorsan rendőrkézre juttatták.
august
2025. szeptember 25. 14:54
Az meg a legalja, hogy a bolgár libának bizonyítéka nincs ugyan, de éppen emiatt 5 milliós "vérdíjat" tűzött ki, ha valaki neki érdemleges információval szolgálna. Szánalmas figura. -------------- Gyurcsány is valamilyen nemlétező akta után kutatott 1 milliós ajánlattal, neki se jött be. Azóta is keresik.
kukasmacska
2025. szeptember 25. 14:49
Azt hiszel Klára, amit csak akarsz. Nincs megtiltva.
