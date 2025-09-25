„Tehát el kellene hinnünk, hogy kiskorú áldozat nincs a Szőlő utcai pedifilfbotrányban, elkövető nincs, politikusi érintettség nincs, de valamiért 10 éve nyomoznak, és valamiért még 2020-ban is fedett nyomozásra hivatkozva írattak alá titoktartási nyilatkozatot azokkal, akik beszéltek az ügyről a rendőrségnek. Ez úgy bűzlik, hogy a Holdon is érezni.”