09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Vitályos Eszter Gulyás Gergely Kormányinfó

Ez történt a Kormányinfón: Gulyás Gergely újabb részleteket árult el Orbán Viktor és Donald Trump beszélgetéséről! (VIDEÓ)

2025. szeptember 25. 09:05

A sajtó jelentős része asszisztált a Szőlő utcai gyermekotthon ügyében elhangzó rágalmakhoz és hazugságokhoz. Ez túl van a sajtószabadság kérdésén, ez a büntetőjog kategóriájába tartozik – hangsúlyozta Gulyás Gergely a Kormányinfón.

2025. szeptember 25. 09:05
Kovács András
Kovács András

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfó elején arról beszélt, hogy az Otthon Start program ügyintézése gyorsan megy. A kereslet nem csökken, napi ezres az igénylői létszám. 15 ezer körül van azoknak a száma, akik 3 hét alatt a hitelt igényelték – mondta a miniszter. Nemcsak a vevők, hanem az eladók is megmozdultak, 31 százalékkal több ingatlant hirdettek meg a tulajdonosok augusztusról szeptemberre – tette hozzá. 

Kormányinfó
Fontos döntésekről számolnak be a Kormányinfón

Kormányinfó: Áttörés a családpolitikában

Az elmúlt 15 évben jelentős fordulat állt be a családpolitikában: nem segély, hanem munkaalapú rendszer jött létre – mondta Gulyás. 

  • A többkulcsos adórendszer helyett egykulcsos adórendszer jött létre, és így jövőre 4800 milliárd jut családtámogatásra. 
  • Ma négyszer több településen érhető el bőlcsödei ellátás, szemben a 2010-es állapottal. 
  • Egymillió szülő részesül családi adókedvezményben 

– mondta Gulyás Gergely. 350 ezer család kapott állami támogatást a különféle otthonteremtési porgramok révén az elmúlt években – tette hozzá.

Gulyás Gergely a nemzeti konzultáció esetében egy újabb kérdést ismertett: Magyarország az olcsó orosz energia helyett más forrásokból szerezzen-e be gázt, de az utóbbi esetben a nőnének a cslaádok költségei. Az orosz energiahordozók leválása az IMF szerint Magyarország esetében komoly fenyegetést jelentene, és az energiabiztonság is komolyan sérülne. 

A teljes leválás akár a GDP 4 százalékát meghaladó veszteséget jelentene, így mintegy 10 milliárd dollárba kerülne a leválás. 

A rezsicsökkentés megőrzése miatt fontos az orosz energiahordozók megtartása, és ezt Orbán Viktor Donald Trumppal is közölte. 

A kormány  döntött a hat havi fegyverpénz kifizetéséről – jelentette be a miniszter. A határvadászok is megkapják ezt a pénzt. A juttatást jövő év februárjában kell kifizetni – tette hozzá. 

Szőlő utca: Szervezett akció zajlik

A Szőlő utcai üggyel kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, hogy egy büntetőügyről van szó, amivel párosul egy példátlan rágalmazási ügy is. Kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény, és ebből következően gyanúsított nincs. Az ügyhöz kapcsolódóan egy szervezett akció zajlik, még külföldi titkosszolgálati szálat is be lehet azonosítani – tette hozzá. 

Zéró tolerancia van a pedofil bűncselekményekkel kapcsolatban.

A kormány által elrendelt teljes ellenőrzésnek köszönhető , hogy ez az ügy is napvilágra került. Túl van a sajtószabadság ügyén ami most történt, és aki ártatlan embereket megrágalmaz, annak éveket kell börtönben töltenie – mondta Gulyás.

A mentelmi jog nem a közvádas bűncselekmények fedezésére szolgál – mondta Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis szélsőbaloldali terrorista ügyéről. Magyarnak Brüsszel kegye miatt nem kell felelnie egy lopási ügyben. Nyílvánvaló, hogy szabad döntéshozatalra nincs lehetősége Magyarnak - tette hozzá.

A fegyverviselési szabályok most is világosak, így gyűlésre senki sem vihet fegyvert – mondta Gulyás. Egy korábbi katonától ez különösen nagy felelőtlenség – tette hozzá. Ruszin-Szendi ügyében tehát szabálysértés történhetett. 

Vitályos Eszter arról beszélt, hogy 498 milliárd forint értékben valósult meg beruházás az elmúlt héten.

Trump megértette a magyar szempontokat

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, Trump világosan megértette a magyar szempontokat. Évek óta próbálja az EU kikényszeríteni az orosz energiahordozókról való leválást, és ez jelent meg az amerikai retorikában is az elmúlt hetekben – tette hozzá.

 2022-ben készült egy kormányzati számítás az orosz energiahordozókról való leválásról, és már akkor nyílvánvaló volt, hogy nem lehet a rezsicsökkentést fenntartani az orosz energiahordozók nélkül

– mondta. Szólt arról is, hogy pont ez a kormány tett meg mindent, hogy minél több forrásból tudjon energiát beszerezni az ország. A fő kérdés, hogy mind mennyiségben, mind árban mennyit lehetne most beszerezni, de az biztos, hogy ez mindenképpen drágább lenne, mint a mai ár – tette hozzá Gulyás.

Gulyás Gergely egy másik kérdésre azt mondta, a Mercosur-egyezményről jelenleg két álláspont van a kabinetben. Az EU most próbálja ezt a dokumentumot feléleszteni, így még nincsen hivatalos kormányzati álláspont – tette hozzá. 

Mindenkit az érdemei alapján kell egy pozícióra helyezni, és nem a neme alapján – mondta egy kérdésre Vitályos Eszter kormányszóvivő. 

Ezért lépett a kormány

Gulyás Gergely a Szőlő utcai ügyről azt mondta, a büntetőeljárás során keletkezett információkat nem lehet nyilvánosságra hozni, de az alaptalan rágalmak miatt ezt meg kellett tennie a kormánynak. Az igazságügyi miniszter megismerheti egyébként is az iratokat. 

A Miniszterelnökség vezetője szerint ma is vannak a Btk-nak világos szabályai, Nincs súlyosabb esete a rágalmazásnak, mint ami ebben az esetben történt – fogalmazott Gulyás Gergely. Bízik benne, hogy ilyes esetekben szabadságvesztéses ítéletek születnek majd – tette hozzá. 

Nem csupán fegyveres harc, hanem egy diplomáciai küzdelem is zajlik Ukrajna esetében, és a realitásokat érdemes figyelembe venni – mondta Gulyás Gergely a háború kapcsán. 

Aki alaptalanul vádol valakit pedofil-bűncselekménnyel, annak letöltendő börtönbüntetést kellene kapnia –

 mondta Gulyás Gergely a magánvéleményét a hasonló ügyekről. 

Elsősorban az együttérzés hangján tudok beszélni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány haláláról – mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely. A magyar közélet legszínvonaltalabb megnyilvánulása az volt, hogy ezt az esetet Lázár Jánossal kötötték össze – tette hozzá. 

Olyan ügyben nem lehet vizsgálóbizottságot létrehozni, ami folyamatban lévő büntetőügyet érint – mondta egy másik kérdésre Gulyás. Hogy lehet valaki ott elkövető, ahol nem is merült fel kiskorúval szembeni bűncselekmény? – tette fel a kérdést a miniszter. 

Valóban meg kell vizsgálni, hogyan mehetett át a C-típusú átvilágításon Kancz Csaba Molnár Zsolt, az MSZP nemzetbiztonsági bizottsági volt elnökének a tanácsadója – mondta egy másik kérdésre Gulyás Gergely. 

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, már 1990-ben azt reméltük, hogy az egyházellenesség a múltté lesz. Elfogadhatatlan ami történt a Ferenciek terén – tette hozzá. 

Gulyás kérdésre elmondta, tragikus hatása lenne a gazdaságra a Tisza-adó bevezetésének. Brüsszel már korábban megfogalmazta, hogy a mostani magyarországi adórendszert meg kell változtatni. Magyar Péterék már korábban nyilvánvalóvá tették, hogy a kampányban hazudniuk kell, mert különben megbuknának– tette hozzá.   

Mikor módosul a KRESZ?

A KRESZ-módosításáról azt mondta Gulyás, hogy a kormány tárgyalta már, a társadalmi egyeztetés hamarosan indul. Az alkohollal kapcsolatos zéró toleranciát fenn kell tartani – mondta a miniszter. Sebességhatár ügyben várják az észrevételeket. Jövő tavasszal lehet jogszabálytervezet az új KRESZ-ből – mondta Vitályos Eszter kormányszóvivő. 

A Budapest-Belgrád vasút esetében a teherszállítás lesz a középpontban –

 mondta egy másik kérdésre Gulyás. 

Vitályos Eszter kérdésre elmondta, az aszálykárok összegzése folyamatban van. Jelentős veszteséget szenvedtek el a gazdák. A kárenyhítési alap tekintetében korábban 25,6 milliárd forintot fizettek ki – tette hozzá. 

Az uniós agrárpolitika esetében a kormány továbbra is a mostani rendszer fenntartása mellett érvel – 

közölte Vitályos.

Gulyás Gergely reméli, hogy a főváros a problémáit meg tudja úgy oldani, hogy az nem veszélyezteti a közlekedést, így többek között a taxisok helyzetét is. 

Ha valakit egy olyan vád ér, ami Semjén Zsolt esetében, akkor nem számítanak a kommunikációs szempontok, és helyesen tette, hogy felszólalt – mondta Gulyás Gergely. 

Nyitókép: Gulyás Gergely Facebook-oldala

 

 

