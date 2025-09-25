Ez történt a Kormányinfón: Gulyás Gergely újabb részleteket árult el Orbán Viktor és Donald Trump beszélgetéséről! (VIDEÓ)

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, már 1990-ben azt reméltük, hogy az egyházellenesség a múltté lesz. Elfogadhatatlan ami történt a Ferenciek terén – tette hozzá.
Gulyás kérdésre elmondta, tragikus hatása lenne a gazdaságra a Tisza-adó bevezetésének. Brüsszel már korábban megfogalmazta, hogy a mostani magyarországi adórendszert meg kell változtatni. Magyar Péterék már korábban nyilvánvalóvá tették, hogy a kampányban hazudniuk kell, mert különben megbuknának– tette hozzá.
Mikor módosul a KRESZ?
A KRESZ-módosításáról azt mondta Gulyás, hogy a kormány tárgyalta már, a társadalmi egyeztetés hamarosan indul. Az alkohollal kapcsolatos zéró toleranciát fenn kell tartani – mondta a miniszter. Sebességhatár ügyben várják az észrevételeket. Jövő tavasszal lehet jogszabálytervezet az új KRESZ-ből – mondta Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A Budapest-Belgrád vasút esetében a teherszállítás lesz a középpontban –
mondta egy másik kérdésre Gulyás.
Vitályos Eszter kérdésre elmondta, az aszálykárok összegzése folyamatban van. Jelentős veszteséget szenvedtek el a gazdák. A kárenyhítési alap tekintetében korábban 25,6 milliárd forintot fizettek ki – tette hozzá.
Az uniós agrárpolitika esetében a kormány továbbra is a mostani rendszer fenntartása mellett érvel –
közölte Vitályos.
Gulyás Gergely reméli, hogy a főváros a problémáit meg tudja úgy oldani, hogy az nem veszélyezteti a közlekedést, így többek között a taxisok helyzetét is.
Ha valakit egy olyan vád ér, ami Semjén Zsolt esetében, akkor nem számítanak a kommunikációs szempontok, és helyesen tette, hogy felszólalt – mondta Gulyás Gergely.
Nyitókép: Gulyás Gergely Facebook-oldala