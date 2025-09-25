Ez történt a Kormányinfón: Gulyás Gergely újabb részleteket árult el Orbán Viktor és Donald Trump beszélgetéséről! (VIDEÓ)

Zéró tolerancia van a pedofil bűncselekményekkel kapcsolatban.

A kormány által elrendelt teljes ellenőrzésnek köszönhető , hogy ez az ügy is napvilágra került. Túl van a sajtószabadság ügyén ami most történt, és aki ártatlan embereket megrágalmaz, annak éveket kell börtönben töltenie – mondta Gulyás.

A mentelmi jog nem a közvádas bűncselekmények fedezésére szolgál – mondta Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis szélsőbaloldali terrorista ügyéről. Magyarnak Brüsszel kegye miatt nem kell felelnie egy lopási ügyben. Nyílvánvaló, hogy szabad döntéshozatalra nincs lehetősége Magyarnak - tette hozzá.

A fegyverviselési szabályok most is világosak, így gyűlésre senki sem vihet fegyvert – mondta Gulyás. Egy korábbi katonától ez különösen nagy felelőtlenség – tette hozzá. Ruszin-Szendi ügyében tehát szabálysértés történhetett.

Vitályos Eszter arról beszélt, hogy 498 milliárd forint értékben valósult meg beruházás az elmúlt héten.