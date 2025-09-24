Az egész országot leforrázta Káncz Csaba álhírgyártása: Lánczi Tamás felgöngyölítette az ügyét

Mint arról a Mandiner is beszámolt, elkészült és elérhetővé vált a teljes jelentés a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, melyből kiderült:

Valójában nem követtek el kiskorúak ellen bűncselekményt a Szőlő utcai javítóintézetben. Az ezekkel kapcsolatos híresztelések mind álhírek.

Minden alapot nélkülöző rágalom az is, hogy bármilyen politikus neve felmerült volna az ügyben, az ellenzék által emlegetett miniszterek ártatlanok.

Az álhírkampány mögött egy jól felépített és szervezett akció zajlik.

A vizsgálat azt is megállapította, hogy ebben az álhírkampányban idegen titkosszolgálati szál is felmerül.

A szükséges jogi lépéseket a kormány azonnali hatállyal megteszi vagy/és már megtették.

A jelentésben külön kitértek arra, hogy Káncz Csaba tanúkihallgatása során azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja azt válaszolta, hogy

egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki.

A jelentésből kiderült, hogy Káncz arra hivatkozva, hogy a Privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elmondani. Tette ezt annak ellenére, hogy Facebook-bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette. A dokumentumban azt is kiemelték, hogy az ügy kapcsán szervezett politikai akció zajlik.