Az egész országot leforrázta Káncz Csaba álhírgyártása: Lánczi Tamás felgöngyölítette az ügyét

Káncz korábban már a Szuverenitásvédelmi Hivatal látókörébe került, amikor azt a dezinformációt terjesztette, hogy Magyarország évek óta arra készül, hogy megszállja Kárpátalját. Májusban felhívtuk a figyelmet arra, hogy Káncz nem egy egyszerű geopolitikai elemző, hanem olyan ember, aki tudatosan azon dolgozik, hogy Magyarországnak károkat okozzon” írta szerdán a Facebook-oldalán a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.
„Káncz Csaba mára a nemzetközi dezinformációs narratívák egyik központi terjesztőjévé vált. Tevékenysége során olyan platformokon publikál, ahol a geopolitikai helyzeteket tendenciózusan torzító, a magyar kormányt következetesen lejárató értelmezések kapnak teret. Káncz posztjai és megszólalásai rendre arra épülnek, hogy Magyarország NATO-megbízhatóságát és külpolitikai álláspontját morálisan és politikailag delegitimálja. Augusztusban olyan bejegyzést tett közzé, amely azt a benyomást kelti, mintha magyar közreműködők segítségével nyugati technológia és pénzügyi infrastruktúra áramlana Oroszországba, kijátszva a szankciós rendszert. A nevéhez köthető megnyilvánulások jól illeszkednek azokba a nemzetközi nyomásgyakorló kommunikációs műveletekbe, amelyek célja nem a tájékoztatás, hanem a magyar politikai mozgástér szűkítése.
Káncz pontosan tudja, mit csinál. És ezt mindenhol a világon hazaárulásnak hívják”
– fogalmazott Lánczi Tamás.