dezinformáció Szuverenitásvédelmi Hivatal Magyarország NATO Lánczi Tamás ellenzék Káncz Csaba álhír baloldal

Az egész országot leforrázta Káncz Csaba álhírgyártása: Lánczi Tamás felgöngyölítette az ügyét

2025. szeptember 24. 17:53

Csúnyán lebukott a Szőlő utcai álhírgyártó, akit a brit titkosszolgálat fedőcége fizetett.

2025. szeptember 24. 17:53
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, elkészült és elérhetővé vált a teljes jelentés a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, melyből kiderült:

  • Valójában nem követtek el kiskorúak ellen bűncselekményt a Szőlő utcai javítóintézetben. Az ezekkel kapcsolatos híresztelések mind álhírek.
  • Minden alapot nélkülöző rágalom az is, hogy bármilyen politikus neve felmerült volna az ügyben, az ellenzék által emlegetett miniszterek ártatlanok.
  • Az álhírkampány mögött egy jól felépített és szervezett akció zajlik.
  • A vizsgálat azt is megállapította, hogy ebben az álhírkampányban idegen titkosszolgálati szál is felmerül.
  • A szükséges jogi lépéseket a kormány azonnali hatállyal megteszi vagy/és már megtették.

A jelentésben külön kitértek arra, hogy Káncz Csaba tanúkihallgatása során azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja azt válaszolta, hogy

egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki.

A jelentésből kiderült, hogy Káncz arra hivatkozva, hogy a Privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elmondani. Tette ezt annak ellenére, hogy Facebook-bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette. A dokumentumban azt is kiemelték, hogy az ügy kapcsán szervezett politikai akció zajlik.

A Telex a jelentés nyilvánossá válását követően megkereste az elemzőt, aki végül elismerte, hogy a brit titkosszolgálat fedőcége pénzelte.

Káncz azt is mondta, hogy nem tudta, hogy az fedőcég. Ez persze furcsa kijelentés egy olyan embertől, aki az egész eddigi karrierjét bennfentes geopolitikai információkra, cikkekre, valamint elemzésekre alapozta. Ennek ellenére állítása szerint nem tűnt fel neki, hogy ügynökzsoldban áll.

Lánczi Tamás reakciója

„Káncz Csaba lebukott, és most a hülyét játssza. Azt kérdi, honnan kellett volna tudnia, hogy a brit titkosszolgálat fedőcégétől kapja a pénzét?

A magyar kormánytagokról dezinformációkat terjesztő Káncz Csabáról ugyanis kiderült, hogy egy olyan fedőcégtől kapott pénzt, amelyet a brit hírszerzés, az MI6 tagjai alapítottak. 

Káncz korábban már a Szuverenitásvédelmi Hivatal látókörébe került, amikor azt a dezinformációt terjesztette, hogy Magyarország évek óta arra készül, hogy megszállja Kárpátalját. Májusban felhívtuk a figyelmet arra, hogy Káncz nem egy egyszerű geopolitikai elemző, hanem olyan ember, aki tudatosan azon dolgozik, hogy Magyarországnak károkat okozzon” írta szerdán a Facebook-oldalán a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke.

„Káncz Csaba mára a nemzetközi dezinformációs narratívák egyik központi terjesztőjévé vált. Tevékenysége során olyan platformokon publikál, ahol a geopolitikai helyzeteket tendenciózusan torzító, a magyar kormányt következetesen lejárató értelmezések kapnak teret. Káncz posztjai és megszólalásai rendre arra épülnek, hogy Magyarország NATO-megbízhatóságát és külpolitikai álláspontját morálisan és politikailag delegitimálja. Augusztusban olyan bejegyzést tett közzé, amely azt a benyomást kelti, mintha magyar közreműködők segítségével nyugati technológia és pénzügyi infrastruktúra áramlana Oroszországba, kijátszva a szankciós rendszert. A nevéhez köthető megnyilvánulások jól illeszkednek azokba a nemzetközi nyomásgyakorló kommunikációs műveletekbe, amelyek célja nem a tájékoztatás, hanem a magyar politikai mozgástér szűkítése.

Káncz pontosan tudja, mit csinál. És ezt mindenhol a világon hazaárulásnak hívják”

– fogalmazott Lánczi Tamás.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

