Bemutatjuk a Szőlő utcai álhírgyártót, akit a brit titkosszolgálat fedőcége fizetett

A Tűzfalcsoport egy külön Facebook-bejegyzést szentelt annak, hogy ismertesse, ki az a baloldali „szakértő”, aki folyamatosan álhíreket gyárt a kormányról.

A posztban felidézték, hogy pár nappal korábban Káncz azt az álhírt kezdte el terjeszteni, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben kirobbant botrány a kormányzat legfelsőbb szintjéig ér.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a parlamentben erre úgy reagált: „elárulok még valamit, amiről a későbbiekben még hallani fognak: ezt az állítást egy befolyásos és gazdag ellenzéki politikuscsalád biztatására tette meg az, aki megtette”.

A Tűzfalcsoport e kijelentés kapcsán azt írta, hogy a politikus Káncz Csabára utalhatott. Ugyanakkor egyelőre nem tudni, hogy ki az a befolyásos politikuscsalád, akire Kocsis célzott.