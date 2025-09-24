Ft
09. 24.
szerda
Privátbankár Magyar Péter titkosszolgálatok Káncz Csaba álhír

Bemutatjuk a Szőlő utcai álhírgyártót, akit a brit titkosszolgálat fedőcége fizetett

2025. szeptember 24. 16:55

Káncz Csaba a Szőlő utcai ügy kapcsán került reflektorfénybe. A Telex megkeresésére elárulta, hogy korábban egy szolgálati fedőcéggel állt szerződésben, de erről „nem volt tudomása”.

2025. szeptember 24. 16:55
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, elkészült és elérhetővé vált a teljes jelentés a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, melyből kiderült:

  • Valójában nem követtek el kiskorúak ellen bűncselekményt a Szőlő utcai javítóintézetben. Az ezekkel kapcsolatos híresztelések mind álhírek.
  • Minden alapot nélkülöző rágalom az is, hogy bármilyen politikus neve felmerült volna az ügyben, az ellenzék által emlegetett miniszterek ártatlanok.
  • Az álhírkampány mögött egy jól felépített és szervezett akció zajlik.
  • A vizsgálat azt is megállapította, hogy ebben az álhírkampányban idegen titkosszolgálati szál is felmerül.
  • A szükséges jogi lépéseket a kormány azonnali hatállyal megteszi vagy/és már megtették.

Káncz Csaba sem rendelkezett konkrét bizonyítékokkal

A jelentésben külön kitértek arra, hogy Káncz Csaba tanúkihallgatása során azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja azt válaszolta, hogy 

egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki.

A jelentésből kiderült, hogy Káncz arra hivatkozva, hogy a Privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elmondani. Tette ezt annak ellenére, hogy Facebook bejegyzését nyilvánvalóan nem újságírói minőségében, hanem magánszemélyként tette.

A dokumentumban azt is kiemelték, hogy az ügy kapcsán szervezett politikai akció zajlik. „Indította Kuslits Gábor interjúja (szept. 8.). Jámbor András napi posztokkal, videókkal napirenden tartotta, vizsgálóbizottságot kezdeményezett. Dobrev Klára is vizsgálóbizottságot javasolt, majd nyílt levelekkel felerősítette. Káncz Csaba, Molnár Áron, Vályi István, Rokker Zsolti és mások posztokkal, videókkal erősítették a narratívát. 

Káncz Csaba hátterében brit titkosszolgálati kapcsolatok is felmerültek, így az akció mögött külső befolyás gyanúja sem zárható ki”

 – hangsúlyozták a jelentésben.

 

A Tűzfalcsoport egy külön Facebook-bejegyzést szentelt annak, hogy ismertesse, ki az a baloldali „szakértő”, aki folyamatosan álhíreket gyárt a kormányról.

A posztban felidézték, hogy pár nappal korábban Káncz azt az álhírt kezdte el terjeszteni, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben kirobbant botrány a kormányzat legfelsőbb szintjéig ér.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a parlamentben erre úgy reagált: „elárulok még valamit, amiről a későbbiekben még hallani fognak: ezt az állítást egy befolyásos és gazdag ellenzéki politikuscsalád biztatására tette meg az, aki megtette”.

A Tűzfalcsoport e kijelentés kapcsán azt írta, hogy a politikus Káncz Csabára utalhatott. Ugyanakkor egyelőre nem tudni, hogy ki az a befolyásos politikuscsalád, akire Kocsis célzott.

A tényfeltáró oldal Káncz személye kapcsán azt a kérdést tette fel, hogy 

normális dolog-e, ha egy baloldali politikus vagy újságíró nyíltan Orbán Viktor kivégzéséről ábrándozik? 

Aligha. Márpedig pontosan ezt teszi hónapok óta Káncz Csaba, a Privátbankár újságírója, önjelölt geopolitikai szakértő és Márki-Zay Péter korábbi embere” – emlékeztettek. 

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy az újságíró bejegyzéseiben rendre arról értekezik, hogy vagy az ukrán különleges erőknek, vagy valaki másnak el kellene számoltatnia a magyar kormányt – akár végzetes módon is.

Folyamatosan a hitelesség határán egyensúlyozik

Valamint azt is hozzátették, hogy 

Káncz Csaba azon baloldali szereplők közé tartozik, akik folyamatosan a hitelesség határán egyensúlyoznak. 

„Nehéz eldönteni, hogy megnyilvánulásait 

  • valódi meggyőződés, 
  • politikai haszonszerzés 
  • vagy tudatos számítás vezérli. 

Az viszont biztos, hogy szoros kapcsolat fűzte Márki-ZayPéterhez, aki az előválasztáson saját jelöltjeként indította” – fűzte hozzá a Tűzfalcsoport.

A Tűzfalcsoport bejegyzésében felidézte, hogy Káncz Potápi Árpád János halála kapcsán is felháborító bejegyzést tett közzé. Ezt írta:

„Bár természetesen mindenkit megráz egy középkorú ember idő előtti halála, szerintem nem kellene átesni egy moszkovita NER-es főtiszt halála kapcsán a traktor túlsó oldalára. Potápi egy revansista Horthy-rajongó tálib volt, akit 2020 őszén a folyamatos guanó-kavarása miatt kitiltottak Ukrajna területéről.”

Magyar Péter is vett már át tőle álhírt

A lap terjedelmes ismertetőjében arra is rámutatott, hogy Káncz nemcsak elkötelezett „ukrán-drukker, hanem álhírgyártó is”. Az önjelölt geopolitikai szakértő 2025 májusában a Klasszis Podcast egyik adásában arról beszélt, hogy szerinte a magyar kormány akár egy orosz segítséggel előidézett incidensre hivatkozva is megpróbálhatta volna elhalasztani a 2024-es tavaszi parlamenti választást. Állítását tényekkel nem támasztotta alá, ennek ellenére később Magyar Péter már átvette és terjesztette Káncz álhírét – írták.

Új „gazdát” találhatott?

A Tűzfalcsoport külön foglalkozott azzal, hogy Káncz Csaba pályafutásának meghatározó állomása volt a budapesti brit nagykövetség, ahol több mint egy évtizeden keresztül dolgozott gazdasági–politikai tanácsadóként.

1996-ban került az úgynevezett kancelláriára, és egészen 2008-ig látta el a feladatát. Senior Economic / Political / EU Officerpozícióban az Egyesült Királyság diplomatáit segítette elemzésekkel, háttéranyagokkal és kapcsolatépítéssel. A munkaköréhez tartozott a magyar gazdasági és politikai folyamatok figyelemmel kísérése, értékelése, valamint az uniós ügyekben való tanácsadás is

Több forrás szerint ő volt az egyik olyan háttérember, aki a brit külképviselet számára rendszeresen készített helyzetértékeléseket Magyarországról és a térségről. Tizenkét éves nagykövetségi karrierje alatt így a brit diplomácia bizalmi embereként tevékenykedett Budapesten – sorolták.

Majd miután leszerelt a brit nagykövetségtől, rövid időre az államigazgatásban vállalt szerepet, majd átigazolt az újságírás és elemzés világába.
Azóta pedig folyamatosan Ukrajna „győzelmi jelentéseit” osztja meg nap mint nap. Kérdés, hogy a britek után nem talált-e magának új „gazdát” – tették fel a kérdést a posztban.

A teljes bejegyzést alább olvashatja:

Elismerte, hogy egy szolgálati fedőcéggel voltak szerződései

A Telex a jelentés nyilvánossá válását követően megkereste az elemzőt. Káncz a lap megkeresésére többek között kijelentette, 

nem kérdezték meg tőle, hogy vannak-e bizonyítékai.

A portál azzal is szembesítette, hogy 2016-ban a magyar hatóságok vizsgálták bankszámláját. Ekkor vették észre, hogy 2012 és 2016 között összesen 12 alkalommal kapott pénzt egy olyan, üzleti hírszerzéssel foglalkozó cégtől, amelyet a brit hírszerzés volt munkatársai alapítottak.

Az összeállításból kiderült, hogy Káncz e kijelentés hallatán megdöbbent, majd elismerte, hogy szerződésben állt a vállalkozással, de azt mondta, fogalma sem volt róla, hogy az az MI6-hez köthető. 

Honnan tudhattam volna, hogy az egy fedőcég?”

 – kérdezett vissza a Privátbankár újságíró.

Káncz Csaba zárásként még azt is megjegyezte, hogy úgy tudta, az egy üzleti konzultáns vállalkozás – idéze a Telex.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

