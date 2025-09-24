Bemutatjuk a Szőlő utcai álhírgyártót, akit a brit titkosszolgálat fedőcége fizetett

Új „gazdát” találhatott?
A Tűzfalcsoport külön foglalkozott azzal, hogy Káncz Csaba pályafutásának meghatározó állomása volt a budapesti brit nagykövetség, ahol több mint egy évtizeden keresztül dolgozott gazdasági–politikai tanácsadóként.
1996-ban került az úgynevezett kancelláriára, és egészen 2008-ig látta el a feladatát. Senior Economic / Political / EU Officerpozícióban az Egyesült Királyság diplomatáit segítette elemzésekkel, háttéranyagokkal és kapcsolatépítéssel. A munkaköréhez tartozott a magyar gazdasági és politikai folyamatok figyelemmel kísérése, értékelése, valamint az uniós ügyekben való tanácsadás is
Több forrás szerint ő volt az egyik olyan háttérember, aki a brit külképviselet számára rendszeresen készített helyzetértékeléseket Magyarországról és a térségről. Tizenkét éves nagykövetségi karrierje alatt így a brit diplomácia bizalmi embereként tevékenykedett Budapesten – sorolták.
Majd miután leszerelt a brit nagykövetségtől, rövid időre az államigazgatásban vállalt szerepet, majd átigazolt az újságírás és elemzés világába.
Azóta pedig folyamatosan Ukrajna „győzelmi jelentéseit” osztja meg nap mint nap. Kérdés, hogy a britek után nem talált-e magának új „gazdát” – tették fel a kérdést a posztban.
Elismerte, hogy egy szolgálati fedőcéggel voltak szerződései
A Telex a jelentés nyilvánossá válását követően megkereste az elemzőt. Káncz a lap megkeresésére többek között kijelentette,
nem kérdezték meg tőle, hogy vannak-e bizonyítékai.
A portál azzal is szembesítette, hogy 2016-ban a magyar hatóságok vizsgálták bankszámláját. Ekkor vették észre, hogy 2012 és 2016 között összesen 12 alkalommal kapott pénzt egy olyan, üzleti hírszerzéssel foglalkozó cégtől, amelyet a brit hírszerzés volt munkatársai alapítottak.
Az összeállításból kiderült, hogy Káncz e kijelentés hallatán megdöbbent, majd elismerte, hogy szerződésben állt a vállalkozással, de azt mondta, fogalma sem volt róla, hogy az az MI6-hez köthető.
Honnan tudhattam volna, hogy az egy fedőcég?”
– kérdezett vissza a Privátbankár újságíró.
Káncz Csaba zárásként még azt is megjegyezte, hogy úgy tudta, az egy üzleti konzultáns vállalkozás – idéze a Telex.
