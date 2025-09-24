Ft
A Tisza megvágná a családi adókedvezményeket: itt a nemzeti konzultáció második kérdése (VIDEÓ)

2025. szeptember 24. 08:41

A Tisza kiszivárgott adótervei szerint szűkíteni kellene a családi adókedvezményeket. „Ráadásul ezeket a terveket el is akarják titkolni a magyar emberek elől” – idézte fel Tarr Zoltán szavait a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

2025. szeptember 24. 08:41
Orbán Viktor

Szerda reggel nyilvánosságra hozta a kormány a nemzeti konzultáció második kérdését. „Brüsszel ellenzi a családtámogatási rendszerünket” – mondta el Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Emlékeztetett: a Tisza kiszivárgott adótervei szerint szűkíteni kellene a családi adókedvezményeket. „Ráadásul ezeket a terveket el is akarják titkolni a magyar emberek elől.”

A nemzeti konzultáció második kérdése így szól:

Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?

„Ne hagyjuk, hogy átverjenek! Tiltakozzunk a családi adókedvezmények szűkítése ellen!” – hangsúlyozta Hidvéghi.

Ahogy arról a Mandiner beszámolt,

a brutális adóemelés nem elég, a családi adókedvezményt és az szja-mentességet is „felülvizsgálná” a Tisza Párt, a családtámogatási rendszert pedig „szűkítenék”.

Magyar Péter tagadja a Tisza-csomag megszorításait, de a párt politikusai és szakértői régóta az egykulcsos adórendszer megszüntetését várják a baloldalon.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

totumfaktum-2
2025. szeptember 24. 08:57
Ezek bizonyítottan valós terveik. Petschnig Mária Zita rendszeres előadója tiszás rendezvényeknek, és következetesen ezt az álláspontot igyekszik elfogadtatni a hallgatósággal. Emellett azzal hogy Magyar Péter mentelmi jogát a szokásai ellenére az EP köztörvényes bűncselekmények gyanújával folytatott büntetőeljárásokban is fenntartja, zsarolhatóvá teszi őt. Ezek után nem is tehetne mást ha pozícióba kerülne, kizárólag a brüsszeli diktátumokat hajthatja végre. Ez a helyzetéből következik. Tehát aki nem akar többkulcsos adót, aki nem akarja hogy a családi kedvezmények megszűnjenek, az nem tehet mást, nem szavazhat Magyar Péterékre.
csulak
2025. szeptember 24. 08:50
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
