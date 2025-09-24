A Tisza megvágná a családi adókedvezményeket: itt a nemzeti konzultáció második kérdése (VIDEÓ)

Ezt már nem tudja eltitkolni Magyar Péter: kiderült, mi lesz a nemzeti konzultáció első kérdése (VIDEÓ)
Egyértelmű választás elé állítják a magyarokat.
A Tisza kiszivárgott adótervei szerint szűkíteni kellene a családi adókedvezményeket. „Ráadásul ezeket a terveket el is akarják titkolni a magyar emberek elől” – idézte fel Tarr Zoltán szavait a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
Szerda reggel nyilvánosságra hozta a kormány a nemzeti konzultáció második kérdését. „Brüsszel ellenzi a családtámogatási rendszerünket” – mondta el Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Emlékeztetett: a Tisza kiszivárgott adótervei szerint szűkíteni kellene a családi adókedvezményeket. „Ráadásul ezeket a terveket el is akarják titkolni a magyar emberek elől.”
A nemzeti konzultáció második kérdése így szól:
Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
„Ne hagyjuk, hogy átverjenek! Tiltakozzunk a családi adókedvezmények szűkítése ellen!” – hangsúlyozta Hidvéghi.
a brutális adóemelés nem elég, a családi adókedvezményt és az szja-mentességet is „felülvizsgálná” a Tisza Párt, a családtámogatási rendszert pedig „szűkítenék”.
Magyar Péter tagadja a Tisza-csomag megszorításait, de a párt politikusai és szakértői régóta az egykulcsos adórendszer megszüntetését várják a baloldalon.
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala