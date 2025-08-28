Tisza-csomag: a jelenlegi adókedvezményeknek búcsút inthetnénk, így még jobban fájna a gyermekes családoknak a 33 százalékos szja

A kormány januártól megduplázza a családi adókedvezményt, így a három vagy több gyermekesek esetében gyermekenként már 66 ezer forintra emelkedik a támogatás. Ez azt jelenti, hogy egy négygyermekes családban az anyának már nem kell szja-t fizetnie, ezért a másik szülő érvényesítheti a családi adókedvezményt, 264 000 forintot – a jelenlegi, 15 százalékos adókulcs alapján. Ehhez ugyanakkor magas munkabéren kell dolgoznia a szülőnek, több mint másfél millió forintos bruttó keresetért.

A Tisza-csomag jelentős adóemelése miatt az érintettek keresetének legnagyobb része a 22, illetve a 33 százalékos adókulcs alá esne. Ez pedig azt jelenti, hogy a magasabb szja-kötelezettség miatt már az alacsonyabb keresetűek is nagyobb arányban tudnák érvényesíteni a családi adókedvezményt, ez pedig a háromgyermekesek jelentős részére is igaz.

Ebben az esetben ugyanakkor a családi adókedvezményt már nem lehetne kedvezménynek hívni, inkább tűzoltásnak, mivel az adóteher minden esetben jelentős jövedelemcsökkenéssel sújtaná a családokat.

Ráadásul a Tisza dokumentuma azt is leszögezi, hogy teljesen vissza akarják alakítani a 2010 előtti bukott adórendszert, vagyis a munkát terhelő adók jelentősen emelkednének, miközben az áfa sem csökkenne érdemben, a beígért zöldség-gyümölcs- és tűzifa áfacsökkentés pedig aligha ellensúlyozza a az adóemelés és a kedvezmények felszámolásának több százezer forintos fizetéscsökkentő hatását.