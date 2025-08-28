Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
család Tisza-csomag családi adókedvezmény program Magyar Péter adóemelés baloldal

Tisza-csomag: a jelenlegi adókedvezményeknek búcsút inthetnénk, így még jobban fájna a gyermekes családoknak a 33 százalékos szja

2025. augusztus 28. 20:10

Magyar Péter szakértői a családi adókedvezmény szűkítését javasolja és ez nem véletlen. A Tisza-csomag tervezett, 33 százalékos adókulcsa miatt a többgyermekeseknek még inkább fájna a brutális adóemelés, így nem teljesülne Brüsszel álma sem.

2025. augusztus 28. 20:10
null

A többkulcsos adórendszer és ezzel együtt a 22 százalékos, illetve 33 százalékos adókulcsok bevezetése mellett a Tisza Párt programjáról nemrég kiszivárgott dokumentumban Magyar Péter baloldalhoz köthető közgazdászai a családi adókedvezmények „felülvizsgálatára és az érintett kör szűkítésére” tesznek javaslatot. Nem meglepő, ami a Tisza-csomag részleteiről napvilágot látott, mivel már korábban világossá vált, hogy az ellenzéki párt mindenben Brüsszel érdekeit helyezi előtérbe. 

A Tisza-csomag adóemelést tartalmazó része, amiről Magyar Péter és pártja szándékosan hallgat
A Tisza-csomag adóemelést tartalmazó része, amiről Magyar Péter és pártja szándékosan hallgat
Forrás: Index

Brüsszel elvárásait is tartalmazza a Tisza-csomag?

Az Európai Bizottság pedig már régóta bírálja az egykulcsos adórendszerre épülő családi adókedvezményt, mivel nem csak a leginkább rászorulókat részesíti támogatásban az állam.

Ezt is ajánljuk a témában

A kormány januártól megduplázza a családi adókedvezményt, így a három vagy több gyermekesek esetében gyermekenként már 66 ezer forintra emelkedik a támogatás. Ez azt jelenti, hogy egy négygyermekes családban az anyának már nem kell szja-t fizetnie, ezért a másik szülő érvényesítheti a családi adókedvezményt, 264 000 forintot – a jelenlegi, 15 százalékos adókulcs alapján. Ehhez ugyanakkor magas munkabéren kell dolgoznia a szülőnek, több mint másfél millió forintos bruttó keresetért.

A Tisza-csomag jelentős adóemelése miatt az érintettek keresetének legnagyobb része a 22, illetve a 33 százalékos adókulcs alá esne. Ez pedig azt jelenti, hogy a magasabb szja-kötelezettség miatt már az alacsonyabb keresetűek is nagyobb arányban tudnák érvényesíteni a családi adókedvezményt, ez pedig a háromgyermekesek jelentős részére is igaz. 

Ebben az esetben ugyanakkor a családi adókedvezményt már nem lehetne kedvezménynek hívni, inkább tűzoltásnak, mivel az adóteher minden esetben jelentős jövedelemcsökkenéssel sújtaná a családokat.

Ráadásul a Tisza dokumentuma azt is leszögezi, hogy teljesen vissza akarják alakítani a 2010 előtti bukott adórendszert, vagyis a munkát terhelő adók jelentősen emelkednének, miközben az áfa sem csökkenne érdemben, a beígért zöldség-gyümölcs- és tűzifa áfacsökkentés pedig aligha ellensúlyozza a az adóemelés és a kedvezmények felszámolásának több százezer forintos fizetéscsökkentő hatását. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Pixabay

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herden100
2025. augusztus 28. 21:11
Nem kell annyi gyerek. Jó lesz az a pénz a bevándorlóknak is. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
Válasz erre
0
0
Gonella
2025. augusztus 28. 20:45
csak egy megjegyzésem van a lakáshiteles tulajdon versus bérlakás dilemmához: szerintem a tulajdon így a lakástulajdon is felelősségre kényszerít. a bérlés az felelőtlenségre nevel. lelakod, továbbállsz ... és továbbra sincs semmid. ez a fasz bérlakásprogramot ajánl a fiataloknak, úgy, hogy közben egy százmilliós budai lakásból zavarta el a volt feleségét! miiivan? milyen ember ez?
Válasz erre
0
0
patriota-0
2025. augusztus 28. 20:24
Értem, tehát már azon dolgoznak, hogy meglegyen a Fidesz 4/5. cdn.mandiner.hu/2025/07/26EMkDjiZZFMRx5_tIJRBmERGczOpVZsOu_xWB5QTFk/fill/1347/758/no/1/aHR0cHM6Ly9jbXNjZG4uYXBwLmNvbnRlbnQucHJpdmF0ZS9jb250ZW50L2E3MWNkZDM4MTkxOTRiOTM5YjY0Njk4ZTMxZTBjZDRl.jpg
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!