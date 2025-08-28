Tisza-csomag: óriási megszorítás vár a családokra, Magyar Péter és pártja azonnal megszüntetné az szja-kedvezményeket

A legrosszabbul pont azok járnának, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a magasabb jövedelemre: a 3 gyermekes édesanyák, akiktől a Tisza győzelme esetén várhatóan

elvennék az adókedvezményt, emellett a már idén életbelépő teljes szja-mentességet is várhatóan megszüntetnék.

A 3 gyermekes családok így havonta több, mint nettó 320 ezer forint bevételtől esnének el, amely hatással lenne a gyermekvállalási hajlandóságra is, tovább súlyosbítva a demográfiai problémákat.

A Tisza-csomag kiszivárgott, adórendszer átalakítással kapcsolatos tervezete emellett konkrétan megnevezi a négygyermekesek szja-mentességének felülvizsgálatát is. Ez azt jelentené, hogy az érintett családokat óriási csapás érné, mivel nem csak az adómentesség megszüntetése és az ezzel együtt végrehajtott adóemelés okozna százezres nagyságrendben nettó keresetcsökkenést, de az apa által az anya szja-mentessége ellenére igénybe veheti a családi adókedvezményt.

A kedvezmény 2026-os emelése után egy négygyermekes család, ahol az anya a 740 ezer forintos – becsült – idei átlagkeresetért dolgozik, az apa pedig a teljes családi adókedvezményt igénybe tudja venni, nettó 400 ezer forintot meghaladó bevételcsökkenést kellene, hogy elviseljen, ha a Tisza tervezete megvalósul.

Újra nő a kedvezmény januártól

A kormány betartotta ígéretét: idén júliustól 50 százalékkal nőtt a családi adókedvezmény összege, jövő januártól pedig további – 100 százalékos – emelés várható. Így 2026-ban

egy gyermek után 20 ezer,

két gyermek után 40 ezer,

három vagy több gyermek után pedig gyermekenként 66 ezer forint lesz a családi adókedvezmény maximális összege.

Már idén októbertől bővül az szja-mentességre jogosultak köre is, a következő lépésben a 3 gyermekes édesanyák mentesülnek az adófizetési kötelezettségek alól. Itt nem áll meg a gyermekesek támogatása, amely a kétgyermekesen adómentességének bevezetésével folytatódik:

2026 januártól a 40 év alattiak,

2027-től a 40-50 év közöttiek,

2028-tól az 50-60 év közöttiek,

2029-től pedig a 60 év felettiek is mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól, ha van két gyermekük.

Magyar Péter pártja ugyanakkor megakadályozná, hogy Magyarország családi adóparadicsommá váljon, e helyett – hasonlóan a többi baloldali párthoz – a családi pótlék emelésének ígéretével kampányol, annak megduplázásával.

Százezreket venne el Magyar Péter a családoktól, pár tízezres ígéretéért cserébe

A családi pótlék összegét a kormány valóban nem emelte az elmúlt években, mivel az adókedvezmények rendszere sokkal hatékonyabb és fontos, hogy azok vehetik igénybe, akik dolgoznak.

Ám míg egy háromgyermekes család akár 300 ezer forinttal is rosszabbul járhat a Tisza-csomaggal, a beígért családi pótlék megduplázása mindössze 48 ezer forintos többletbevételt jelentene.

A családi pótlék összege három vagy több gyermek esetén gyermekenként 16 ezer forint, vagyis a háromgyermekeseknél az összeg 48 ezerről 96 ezer forintra emelkedne, azaz meg sem közelítené az adóemelés és az adórendszer átalakítása okozta brutális jövedelemkiesést.