Tisza-csomag: óriási megszorítás vár a családokra, Magyar Péter és pártja azonnal megszüntetné az szja-kedvezményeket

Magyar Péter adórendszere már 2010 előtt megbukott: mindenki spórolhatna 80 forintot, de a fizetések nagyot csökkennének
A Tisza által belengetett áfacsökkentéssel egy 10 ezer forintos bevásárlás 80 forinttal kerülne kevesebbe.
A brutális adóemelés nem elég, a családi adókedvezményt és az szja-mentességet is „felülvizsgálná” a Tisza Párt, a családtámogatási rendszert pedig „szűkítenék”. Magyar Péter tagadja a Tisza-csomag megszorításait, de a párt politikusai és szakértői régóta az egykulcsos adórendszer megszüntetését várják a baloldalon.
„Felülvizsgálná” a Tisza Párt az adókedvezmények rendszerét a Tisza Párt – derül ki a napokban kiszivárgott belső dokumentumból, amelyet a párt gazdasági szakértői állítottak össze. Magyar Péter tagadja a másfél évtizede nem tapasztalt, brutális adóemelés szándékát, amelyet a Tisza-csomag rejt, noha a kiszivárgott tervek alátámasztják az ellenzéki politikus választási ígéreteit és a körülötte lévők korábbi nyilatkozatait is.
Ahogy arról a Mandiner többször is részletesen beszámolt, kiderült, a Tisza-csomag egyik központi eleme már a 2026-os választásokat követő kormányalakítás után megvalósulna: újra bevezetnék a többkulcsos adórendszert, a munkavállalók több mint felének ez jelentős adóemeléssel, így nettó keresetük több tízezer forintos csökkenésével járna. A 15 százalékos adókulcsot csak a havi bruttó 416 666 forintos munkabérig lehetne alkalmazni, aki ennél többet keres, évi 5 millió és 15 millió forint közt, annak már 22 százalékra, aki évi 15 millió fölött keres, 33 százalékra nőne szja kulcs.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza által belengetett áfacsökkentéssel egy 10 ezer forintos bevásárlás 80 forinttal kerülne kevesebbe.
Ezt is ajánljuk a témában
Bódis Kriszta már hónapokkal ezelőtt elszólta magát.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt brutális lakossági adóemelést tervez, amennyiben hatalomra kerül.
A legrosszabbul pont azok járnának, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a magasabb jövedelemre: a 3 gyermekes édesanyák, akiktől a Tisza győzelme esetén várhatóan
A 3 gyermekes családok így havonta több, mint nettó 320 ezer forint bevételtől esnének el, amely hatással lenne a gyermekvállalási hajlandóságra is, tovább súlyosbítva a demográfiai problémákat.
A Tisza-csomag kiszivárgott, adórendszer átalakítással kapcsolatos tervezete emellett konkrétan megnevezi a négygyermekesek szja-mentességének felülvizsgálatát is. Ez azt jelentené, hogy az érintett családokat óriási csapás érné, mivel nem csak az adómentesség megszüntetése és az ezzel együtt végrehajtott adóemelés okozna százezres nagyságrendben nettó keresetcsökkenést, de az apa által az anya szja-mentessége ellenére igénybe veheti a családi adókedvezményt.
A kedvezmény 2026-os emelése után egy négygyermekes család, ahol az anya a 740 ezer forintos – becsült – idei átlagkeresetért dolgozik, az apa pedig a teljes családi adókedvezményt igénybe tudja venni, nettó 400 ezer forintot meghaladó bevételcsökkenést kellene, hogy elviseljen, ha a Tisza tervezete megvalósul.
A kormány betartotta ígéretét: idén júliustól 50 százalékkal nőtt a családi adókedvezmény összege, jövő januártól pedig további – 100 százalékos – emelés várható. Így 2026-ban
Már idén októbertől bővül az szja-mentességre jogosultak köre is, a következő lépésben a 3 gyermekes édesanyák mentesülnek az adófizetési kötelezettségek alól. Itt nem áll meg a gyermekesek támogatása, amely a kétgyermekesen adómentességének bevezetésével folytatódik:
Magyar Péter pártja ugyanakkor megakadályozná, hogy Magyarország családi adóparadicsommá váljon, e helyett – hasonlóan a többi baloldali párthoz – a családi pótlék emelésének ígéretével kampányol, annak megduplázásával.
A családi pótlék összegét a kormány valóban nem emelte az elmúlt években, mivel az adókedvezmények rendszere sokkal hatékonyabb és fontos, hogy azok vehetik igénybe, akik dolgoznak.
Ám míg egy háromgyermekes család akár 300 ezer forinttal is rosszabbul járhat a Tisza-csomaggal, a beígért családi pótlék megduplázása mindössze 48 ezer forintos többletbevételt jelentene.
A családi pótlék összege három vagy több gyermek esetén gyermekenként 16 ezer forint, vagyis a háromgyermekeseknél az összeg 48 ezerről 96 ezer forintra emelkedne, azaz meg sem közelítené az adóemelés és az adórendszer átalakítása okozta brutális jövedelemkiesést.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza-gyűlés 80 százaléka megszavazta a Tisza-adót, Tarr Zoltán bólogat, de szerinte most nem lehet róla beszélni. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – mondta.
Nyitókép: Pixabay