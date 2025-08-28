A Tisza-adó mellett más tervei is vannak a pártnak: a családtámogatások is veszélybe kerültek

Ez a megállapítás most új fényt kapott, hiszen a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági csomagja nemcsak drasztikus adóemelést tartalmaz, hanem a családi kedvezmények leépítését és az átlagjövedelműek megadóztatását is, amely a számítások szerint százezres, akár milliós nagyságrendű elvonást okozna a magyar családoknak.

A családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenségeket teremt a jobb módúak támogatásával, a szegényekkel szemben”

– fogalmazott akkor Bódis, aki ezzel már előre jelezte a párt most kiszivárgott irányvonalát.

Mindez összefügg azzal a korábban nyilvánosságra hozott feljegyzéssel, amely szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja egy átfogó programot készített, s ezt azóta közgazdászok szélesebb köre is látta. Az anyag olyan szakemberek kezén is átment, mint Bod Péter Ákos, valamint Kármán András volt fideszes államtitkár, aki a párt kongresszusán is megjelent.