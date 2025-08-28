A Tisza-adó mellett más tervei is vannak a pártnak: a családtámogatások is veszélybe kerültek

Bódis Kriszta fellebbentette a fátylat a Tisza programjáról: nincs benne köszönet (VIDEÓ)
Családi adókedvezmény nuku, felkészül a többi családtámogatás?
Bódis Kriszta már hónapokkal ezelőtt elszólta magát.
Ahogy arról beszámoltunk, Bódis Kriszta már hónapokkal ezelőtt egy szakmai kongresszuson kijelentette, hogy a családi adókedvezmények szerinte esélyegyenlőtlenséget szülnek, mivel a tehetősebbeket részesítik előnyben a szegényebbekkel szemben.
Ez a megállapítás most új fényt kapott, hiszen a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági csomagja nemcsak drasztikus adóemelést tartalmaz, hanem a családi kedvezmények leépítését és az átlagjövedelműek megadóztatását is, amely a számítások szerint százezres, akár milliós nagyságrendű elvonást okozna a magyar családoknak.
A családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenségeket teremt a jobb módúak támogatásával, a szegényekkel szemben”
– fogalmazott akkor Bódis, aki ezzel már előre jelezte a párt most kiszivárgott irányvonalát.
Mindez összefügg azzal a korábban nyilvánosságra hozott feljegyzéssel, amely szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja egy átfogó programot készített, s ezt azóta közgazdászok szélesebb köre is látta. Az anyag olyan szakemberek kezén is átment, mint Bod Péter Ákos, valamint Kármán András volt fideszes államtitkár, aki a párt kongresszusán is megjelent.
A közgazdász a Mandinernek röviden reagált arra, hogy az Index az ő nevét is megemlítette a Tisza Párt radikális adópolitikai terveiről szóló cikkében.
A Mandiner kérdésére Bod Péter Ákos közölte: a tervezetet ő nem látta, de szavaiból nem derült ki egyértelműen, hogy ez a július 17-én keltezett dokumentum végső szövegére vagy annak előkészítő változatára vonatkozott. Mint ismert, a munkacsoport
súlyos személyijövedelemadó-emelést javasol,
amely már az átlagjövedelműeket is terhelné, emellett pedig a kedvezmények és az anyák szja-mentességének felülvizsgálatát és szűkítését is tartalmazza – ami a gyakorlatban azok csökkentését vagy megszüntetését jelentené.
A Tisza Párt tervei szerint az emberek kétharmadának többet kellene fizetnie, több százezer munkavállaló fizetése kerülne veszélybe.
Nyitókép: Facebook/Bódis Kriszta