Bódis Kriszta Tisza Párt Magyar Péter adóemelés

A Tisza-adó mellett más tervei is vannak a pártnak: a családtámogatások is veszélybe kerültek

2025. augusztus 28. 12:39

Bódis Kriszta már hónapokkal ezelőtt elszólta magát.

2025. augusztus 28. 12:39
null

Ahogy arról beszámoltunk, Bódis Kriszta már hónapokkal ezelőtt egy szakmai kongresszuson kijelentette, hogy a családi adókedvezmények szerinte esélyegyenlőtlenséget szülnek, mivel a tehetősebbeket részesítik előnyben a szegényebbekkel szemben. 

Ez a megállapítás most új fényt kapott, hiszen a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági csomagja nemcsak drasztikus adóemelést tartalmaz, hanem a családi kedvezmények leépítését és az átlagjövedelműek megadóztatását is, amely a számítások szerint százezres, akár milliós nagyságrendű elvonást okozna a magyar családoknak. 

A családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenségeket teremt a jobb módúak támogatásával, a szegényekkel szemben”

– fogalmazott akkor Bódis, aki ezzel már előre jelezte a párt most kiszivárgott irányvonalát.

Mindez összefügg azzal a korábban nyilvánosságra hozott feljegyzéssel, amely szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja egy átfogó programot készített, s ezt azóta közgazdászok szélesebb köre is látta. Az anyag olyan szakemberek kezén is átment, mint Bod Péter Ákos, valamint Kármán András volt fideszes államtitkár, aki a párt kongresszusán is megjelent. 

A Mandiner kérdésére Bod Péter Ákos közölte: a tervezetet ő nem látta, de szavaiból nem derült ki egyértelműen, hogy ez a július 17-én keltezett dokumentum végső szövegére vagy annak előkészítő változatára vonatkozott. Mint ismert, a munkacsoport 

súlyos személyijövedelemadó-emelést javasol,

amely már az átlagjövedelműeket is terhelné, emellett pedig a kedvezmények és az anyák szja-mentességének felülvizsgálatát és szűkítését is tartalmazza – ami a gyakorlatban azok csökkentését vagy megszüntetését jelentené.

Nyitókép: Facebook/Bódis Kriszta

 

namivan-2
2025. augusztus 28. 12:58
Emlékszem Majki Zay Péterre. Egyszer csak belépett a politikába. Hát ez meg ki? Lassan kiderült, hogy Kanadában készítették fel magyarországi kormányváltásra. Nem volt hiszi miatta, tudomásul vettük. Egy néger nő volt az egyik asszisztense. Na, ezt nagyon nyomják Amerikából, még erre a nőre is van pénze. Aztán vízválasztó, mert az a Péter, valami olyat mondott: ..és akkor a NATO-val bevonulunk Ukrajnába. Szerintem ezen a ponton biztosította be a vereségét. A mostani (magyar) Péter is berobbant a politikába. Sejtette híveivel, hogy még börtönre, akasztásokra is sor kerülhet, ha tovább gondoljátok, amit mondtam. Számos idióta követte őt, eleinte személyesen, később főleg elektronikusan. Az utcai tömegéljenzés halkult, mert a régebbi beszédeiből ki lehet következtetni a mai beszédeit. Szerintem itt a vízválasztó nála is. Peti péppé akarja adóztatni, azt, aki dolgozik. Most állította be a vesztes választást. Sokaknak tetszik: börtön, akasztás, elkobzás, de adót nem akarnak fizetni!
nyugalom
2025. augusztus 28. 12:56
Kiskakas bódisa miota szagertő? Weber kiadta a parancsot!
dzsini75
•••
2025. augusztus 28. 12:50 Szerkesztve
A Tisza Működő Magyarország “programja”…… Ami Tarr Zoli szerint nem nyilvános….. Igazi zsákbamacska……..🤣🤣🤣 Ez kell a Szektának…… Minél “Titkosabb” annál jobb……🤣🤣🤣 Szánalmas Bohócok Ezek Mind……
