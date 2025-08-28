Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Gera Zoltán Kecskeméti TE Tímár Krisztián Kecskemét

Megvan Gera Zoltán utódja Kecskeméten – egy NB I-es csatár is érkezett az új edzővel

2025. augusztus 28. 11:47

Tímár Krisztián lett a labdarúgó NB II-ben szereplő Kecskeméti TE vezetőedzője.

2025. augusztus 28. 11:47
null

„Nagyon megtisztelő volt a KTE megkeresése, szimpatikus az a jövőkép, amelyet a klubvezetés felvázolt. Nem kellett sokat gondolkodnom” – nyilatkozta szerdán a klub honlapján a tréner. Hozzátette, többször játszott a csapataival a Kecskemét ellen, amely mindig nehéz, masszív ellenfél volt. Az utóbbi időben „valami félrecsúszott”, de a csapattal és a vezetéssel újra sikeres pályára szeretnének állni, és elérni a kitűzött célokat.

Új csapat van kialakulóban, amelynek a régi, nagy eredmények árnyékából kinőve kell megtalálnia a saját, ugyancsak sikeres útját. Az intenzív edzésmunkában és egy agresszív, szervezett csapatban hiszek, amely egységes, és mindig a győzelemre törekszik

– magyarázta.

 

Tímár Krisztián – aki a kedden menesztett Gera Zoltán helyét vette át – korábban volt az ETO FC Győr szakvezetője, idén pedig a Kecskemét már a harmadik csapata. 

Április elején távozott Nyíregyházáról, egy hét múlva kinevezték a Fehérvár FC-nél, de ott csak hat mérkőzés jutott neki, mert kiestek az élvonalból.

A nyírségiekkel tavaly feljutott az első osztályba, a Magyar Kupában pedig elődöntős volt.

A Kecskemét – amely csütörtökön bejelentette Beke Péter kölcsönvételét a Nyíregyházától – öt forduló után két győzelemmel és három vereséggel kilencedik a másodosztály tabelláján.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Kecskeméti TE

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
quantum
2025. augusztus 28. 12:40
Be kell látni, hogy Gera sajnos nem jó edző. Pont.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!