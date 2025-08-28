Megvan Gera Zoltán utódja Kecskeméten – egy NB I-es csatár is érkezett az új edzővel

„Nagyon megtisztelő volt a KTE megkeresése, szimpatikus az a jövőkép, amelyet a klubvezetés felvázolt. Nem kellett sokat gondolkodnom” – nyilatkozta szerdán a klub honlapján a tréner. Hozzátette, többször játszott a csapataival a Kecskemét ellen, amely mindig nehéz, masszív ellenfél volt. Az utóbbi időben „valami félrecsúszott”, de a csapattal és a vezetéssel újra sikeres pályára szeretnének állni, és elérni a kitűzött célokat.

Új csapat van kialakulóban, amelynek a régi, nagy eredmények árnyékából kinőve kell megtalálnia a saját, ugyancsak sikeres útját. Az intenzív edzésmunkában és egy agresszív, szervezett csapatban hiszek, amely egységes, és mindig a győzelemre törekszik

– magyarázta.

Tímár Krisztián – aki a kedden menesztett Gera Zoltán helyét vette át – korábban volt az ETO FC Győr szakvezetője, idén pedig a Kecskemét már a harmadik csapata.

Április elején távozott Nyíregyházáról, egy hét múlva kinevezték a Fehérvár FC-nél, de ott csak hat mérkőzés jutott neki, mert kiestek az élvonalból.

A nyírségiekkel tavaly feljutott az első osztályba, a Magyar Kupában pedig elődöntős volt.

A Kecskemét – amely csütörtökön bejelentette Beke Péter kölcsönvételét a Nyíregyházától – öt forduló után két győzelemmel és három vereséggel kilencedik a másodosztály tabelláján.

