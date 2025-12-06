Totális bukás szélén a Tisza: már saját szimpatizánsai sem bíznak Magyar Péterben!

a Tisza támogatói közül sokan nem értenek egyet a Magyar Péterék által képviselt iránnyal,

de a kormányváltás érdekében összefognak. Szerinte ez egyáltalán nem probléma, sőt, a jelenlegi helyzetben szükség is van egy ilyen stratégiára, amely „összeköti az embereket”.

Azzal kapcsolatban, hogy a friss közvélemény-kutatások szerint apad a Tisza népszerűsége, egy megkérdezett azt mondta: „Ennek oka a kormánypárti propaganda ereje, amely meg tudja tartani a maga közönségét.”

Azt viszont már nem annyira tudták megfogalmazni, miben rejlik a Tisza ereje. Többen is elismerték, hogy leginkább a kormányváltás motiválja őket, és nem feltétlenül „szimpátia alapján” választanak.

Egy idősebb szimpatizáns szerint