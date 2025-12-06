Totális bukás szélén a Tisza: már saját szimpatizánsai sem bíznak Magyar Péterben!

Itt a legújabb felvétel: hatalmasat bukott Kecskeméten Magyar Péter!
Szinte senki sem kíváncsi a 110 ezer lakosú városban a Tisza elnökére.
A Tisza saját szimpatizánsai szerint is bizonytalanok a parttal kapcsolatban, ráadásul egyre kevesebben vannak a rendezvényeken. Magyar Péter jelöltjei továbbra sem nyilatkozhatnak. Ennek legfőbb oka a kiszivárgott brutális tiszás megszorítócsomag.
A Tisza Párt szimpatizánsai, sőt még önkéntesei körében is sokan bizonytalanok Magyar Péterrel kapcsolatban. Kormányváltást akarnak, de nem mindenben értenek egyet a pártvezérrel – derült ki az Index kecskeméti tudósításából. Egyébként a mostani kecskeméti rendezvényükön voltak legkevesebben a korábbi két szombathoz képest.
Mint ismert, a Tisza mindig oda szervezi a rendezvényeit, ahol a Fidesz is épp gyűlést tart, ezért szombat délután, a háborúellenes gyűlést követően a Tisza Párt is Kecskeméten tartott rendezvényt.
Az Index tudósítója a tiszásokkal beszélgetve arra kereste a választ, mi motiválja Magyar Péterék önkénteseit, és mit várnak a közelgő választásoktól. A párt egyik önkéntese elismerte, reális az az elképzelés, hogy
a Tisza támogatói közül sokan nem értenek egyet a Magyar Péterék által képviselt iránnyal,
de a kormányváltás érdekében összefognak. Szerinte ez egyáltalán nem probléma, sőt, a jelenlegi helyzetben szükség is van egy ilyen stratégiára, amely „összeköti az embereket”.
Azzal kapcsolatban, hogy a friss közvélemény-kutatások szerint apad a Tisza népszerűsége, egy megkérdezett azt mondta: „Ennek oka a kormánypárti propaganda ereje, amely meg tudja tartani a maga közönségét.”
Azt viszont már nem annyira tudták megfogalmazni, miben rejlik a Tisza ereje. Többen is elismerték, hogy leginkább a kormányváltás motiválja őket, és nem feltétlenül „szimpátia alapján” választanak.
Egy idősebb szimpatizáns szerint
Péter feladata a Maffiaállam lebontása”
lesz, ugyanakkor tart tőle, hogy a „Fideszből áttelepített téglák később gondot okozhatnak”. A férfi
már most is belső árulást sejt a pártban, és annak tudja be a frissen kiszivárgott dokumentumokat, és a legutóbbi jelöltválasztási rendszer bizonytalanságait is.
Az Index tudósításában kiemelte, hogy a párt jelöltjei továbbra sem nyilatkoznak a sajtónak, a szimpatizánsok viszont annál inkább. Minden bizonnyal a nyilvánosságra került brutális tiszás megszorítócsomag miatt nem szólalhatnak meg a jelöltek. Bár azt mondták, megértik, hogy a frissen megválasztott jelöltek nem akarnak még sokat nyilatkozni, mert félnek, hogy a kormánypárti média kikezdené őket, azt elismerték, ha ez hosszútávon így maradna, azt már nem fogadnák ilyen türelmesen. Az egyik önkéntes azt is bevallotta,
nem ért egyet azzal, hogy Magyar Péter megválasztatta magát az Európai Parlamentbe, de nem jár ki dolgozni.
