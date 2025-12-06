Ft
Totális bukás szélén a Tisza: már saját szimpatizánsai sem bíznak Magyar Péterben!

2025. december 06. 20:02

A Tisza saját szimpatizánsai szerint is bizonytalanok a parttal kapcsolatban, ráadásul egyre kevesebben vannak a rendezvényeken. Magyar Péter jelöltjei továbbra sem nyilatkozhatnak. Ennek legfőbb oka a kiszivárgott brutális tiszás megszorítócsomag.

2025. december 06. 20:02
null

A Tisza Párt szimpatizánsai, sőt még önkéntesei körében is sokan bizonytalanok Magyar Péterrel kapcsolatban. Kormányváltást akarnak, de nem mindenben értenek egyet a pártvezérrel – derült ki az Index kecskeméti tudósításából. Egyébként a mostani kecskeméti rendezvényükön voltak legkevesebben a korábbi két szombathoz képest. 

Mint ismert, a Tisza mindig oda szervezi a rendezvényeit, ahol a Fidesz is épp gyűlést tart, ezért szombat délután, a háborúellenes gyűlést követően a Tisza Párt is Kecskeméten tartott rendezvényt.

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon
Az Index tudósítója a tiszásokkal beszélgetve arra kereste a választ, mi motiválja Magyar Péterék önkénteseit, és mit várnak a közelgő választásoktól. A párt egyik önkéntese elismerte, reális az az elképzelés, hogy

 a Tisza támogatói közül sokan nem értenek egyet a Magyar Péterék által képviselt iránnyal,

de a kormányváltás érdekében összefognak. Szerinte ez egyáltalán nem probléma, sőt, a jelenlegi helyzetben szükség is van egy ilyen stratégiára, amely „összeköti az embereket”.

Azzal kapcsolatban, hogy a friss közvélemény-kutatások szerint apad a Tisza népszerűsége, egy megkérdezett azt mondta: „Ennek oka a kormánypárti propaganda ereje, amely meg tudja tartani a maga közönségét.”

Azt viszont már nem annyira tudták megfogalmazni, miben rejlik a Tisza ereje. Többen is elismerték, hogy leginkább a kormányváltás motiválja őket, és nem feltétlenül „szimpátia alapján” választanak.

Egy idősebb szimpatizáns szerint 

Péter feladata a Maffiaállam lebontása”

 lesz, ugyanakkor tart tőle, hogy a „Fideszből áttelepített téglák később gondot okozhatnak”. A férfi 

már most is belső árulást sejt a pártban, és annak tudja be a frissen kiszivárgott dokumentumokat, és a legutóbbi jelöltválasztási rendszer bizonytalanságait is.

A jelöltek továbbra sem nyilatkozhatnak

Az Index tudósításában kiemelte, hogy a párt jelöltjei továbbra sem nyilatkoznak a sajtónak, a szimpatizánsok viszont annál inkább. Minden bizonnyal a nyilvánosságra került brutális tiszás megszorítócsomag miatt nem szólalhatnak meg a jelöltek. Bár azt mondták, megértik, hogy a frissen megválasztott jelöltek nem akarnak még sokat nyilatkozni, mert félnek, hogy a kormánypárti média kikezdené őket, azt elismerték, ha ez hosszútávon így maradna, azt már nem fogadnák ilyen türelmesen. Az egyik önkéntes azt is bevallotta

nem ért egyet azzal, hogy Magyar Péter megválasztatta magát az Európai Parlamentbe, de nem jár ki dolgozni.

Fotó: Képernyőfotó

 

ThunderDan
2025. december 06. 20:42
Ehetős Odó: És hány meg hány ilyen TOTÁLIS ÖNELLENTMONDÁS kavarog a "tiszások" fejében... Csak egyetlen példa. Iszonyú dühvel támadnak mjndenkire, aki kilép a soraikból, vagy akár csak (bármilyen megalapozott!) kritikát mer megfogalmazni a "párttal szemben". Ilyenkor kommentek százaiban, ezreiben indulatkoskodnak a "tiszások", hogy ah ÁRULÁS a legnagyobb bűn, ami lézezik... ha valaki kilép, távozik, akkor is maradjon kussban, ez az emberi minimum stb. stb. stb. És senki nem kérdez vissza (illetve nyilván ha igen, azt törlik): ööö... izé... a pártelnök úr? (És megannyi alvezére...)
Válasz erre
0
0
lemez
2025. december 06. 20:40
A kis kommunista.Nem lesz vármegye,megyéket kell mondani utasitott a messiás ma Kecskeméten.Ugyanis a kommunisták törölték el 1950-ben.
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
2025. december 06. 20:37
"Hinned kell a te Szent Fossiásodban, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál! Ne a szemednek-fülednek higgyél, a Fossiásnak higgyél!" -szektás kiskáté
Válasz erre
1
0
ThunderDan
2025. december 06. 20:37
De hát ez az ALAPKÉPLET. Ahogyan Hont írta pár napja: "Ennél egyszerűbben már nem tudom elmondani. Szavazzunk valakire, mert ő az esélyes Nemorbán, és azért ő az esélyes Nemorbán, mert rá szavazunk, mindegy, kicsoda." Az már csak remélem, hogy nem túlzott optimizmus, amivel zárta: "Azután kiderül, hogy a választók egy jelentős részének nem mindegy."
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!