Itt a legújabb felvétel: hatalmasat bukott Kecskeméten Magyar Péter!

K*rvára vállalhatatlan ez a társaság
Bütyök közönsége attól lett a leglelkesebb, hogy újra megyének fogják nevezni a vármegyéket.
Szinte senki sem kíváncsi a 110 ezer lakosú városban a Tisza elnökére.
Magyar Péter hétről hétre bandukol Orbán Viktor után. A különbség pedig egyre nagyobb – írta legújabb bejegyzésében Bohár Dániel. A Patrióta influenszere közölte, aet a másolás turnét nagyon elbukta a Tisza.
Kecskeméten eddig a legnagyobb a bukta. Hiába! Aki adót akar emelni, ott a támogatók csökkeni fognak!
Nyitókép: Bohár Dániel Facebook oldala