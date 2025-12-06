Ft
Kecskemét Magyar Péter Bohár Dániel

Itt a legújabb felvétel: hatalmasat bukott Kecskeméten Magyar Péter!

2025. december 06. 14:59

Szinte senki sem kíváncsi a 110 ezer lakosú városban a Tisza elnökére.

2025. december 06. 14:59
null

Magyar Péter hétről hétre bandukol Orbán Viktor után. A különbség pedig egyre nagyobb – írta legújabb bejegyzésében Bohár Dániel. A Patrióta influenszere közölte, aet a másolás turnét nagyon elbukta a Tisza. 

Kecskeméten eddig a legnagyobb a bukta. Hiába! Aki adót akar emelni, ott a támogatók csökkeni fognak!

Nyitókép: Bohár Dániel Facebook oldala

