„A hétvégén Kecskeméten tartották a harmadik háború-ellenes gyűlést. Az esemény hasonlóan a korábbi rendezvényekhez széles körű visszhangot kapott a magyar nyilvánosságban. Érdemes megvizsgálni, milyen fókuszpontok, hangsúlyok és narratívák jelennek meg a beszámolókban. Elemzésünkben tíz online hírportál – a Telex, az Index, a Pesti Srácok, a 24.hu, a Mandiner, a 444.hu, a Magyar Nemzet, a Magyar Hang, az Origo és a HVG beszámolóját vizsgáltuk meg a fentiek alapján.

A Telex úgy mutatja be a kecskeméti DPK-rendezvényt, mint egy harmadszor is ugyanúgy lepörgő formátumot: »forgatókönyve harmadszor is ugyanaz volt: Rákay Philip és Szabó Zsófi a két műsorvezető, Orbán előtt ismert emberek beszéltek arról, hogy nem szeretnének háborút, és ismét elénekelte A szabadság vándorai című dalt Radics Gigi és Curtis.« Az »egyetlen újításnak« Csiszár Jenő megjelenését nevezik, ő kérdezte most a miniszterelnököt. A cikk visszatérő toposzként írja le, hogy »a beszélgetés nagy része megint a háborúról és Brüsszelről szólt”, miközben konkrét idézeteket alig közöl. A csúcspont egy ironikus csavar: Csiszár dicsérete után Orbán arról beszél, hogy 35 éve a politikában van, mégis »próbál újat mondani«, és hogy »keressük a formátumot, amiben újszerűen tudunk politikáról, hazáról és közéletről beszélgetni, ez egy kísérlet volt.«