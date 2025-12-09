Halálba küldené az ismert jobboldali újságírót Magyar Péter elvakult, háborúpárti híve
Varga Ádám, a Patrióta kárpátaljai származású újságírója a tiszások szerint katonaszökevény.
A hétvégén Kecskeméten tartották a harmadik háború-ellenes gyűlést.
„A hétvégén Kecskeméten tartották a harmadik háború-ellenes gyűlést. Az esemény hasonlóan a korábbi rendezvényekhez széles körű visszhangot kapott a magyar nyilvánosságban. Érdemes megvizsgálni, milyen fókuszpontok, hangsúlyok és narratívák jelennek meg a beszámolókban. Elemzésünkben tíz online hírportál – a Telex, az Index, a Pesti Srácok, a 24.hu, a Mandiner, a 444.hu, a Magyar Nemzet, a Magyar Hang, az Origo és a HVG beszámolóját vizsgáltuk meg a fentiek alapján.
A Telex úgy mutatja be a kecskeméti DPK-rendezvényt, mint egy harmadszor is ugyanúgy lepörgő formátumot: »forgatókönyve harmadszor is ugyanaz volt: Rákay Philip és Szabó Zsófi a két műsorvezető, Orbán előtt ismert emberek beszéltek arról, hogy nem szeretnének háborút, és ismét elénekelte A szabadság vándorai című dalt Radics Gigi és Curtis.« Az »egyetlen újításnak« Csiszár Jenő megjelenését nevezik, ő kérdezte most a miniszterelnököt. A cikk visszatérő toposzként írja le, hogy »a beszélgetés nagy része megint a háborúról és Brüsszelről szólt”, miközben konkrét idézeteket alig közöl. A csúcspont egy ironikus csavar: Csiszár dicsérete után Orbán arról beszél, hogy 35 éve a politikában van, mégis »próbál újat mondani«, és hogy »keressük a formátumot, amiben újszerűen tudunk politikáról, hazáról és közéletről beszélgetni, ez egy kísérlet volt.«
A portál így saját narratívájáhot használja fel az egyébként őszinte vallomásként elejtett állítást, más értelmet adva annak. Ehhez képest gunyoros tónussal jegyzi meg a programról, hogy a Fidesz gazdasági programja »nem papíron van, hanem az életben«, majd Dobrev kérdését idézi a Szőlő utcai ügyről, mire a kormányfő csak annyit mond: »Aki gyerekekhez nyúl, azt miszlikbe kell aprítani. Ahogy az édesanyám mondaná, kikaparom a szemét« – érdemi információ nélkül, emeli ki a portál később.
Az Index helyszíni riporttal készült, amely így közvetlenebb beszámolót tett lehetővé. Alcímei – például »Három generáció a békéért” – a generációk közötti egységet emelik ki, nem pusztán a pártpolitikai törésvonalakat. A cikk fontos eleme, hogy a helyszínen megszólított egy kecskeméti családot, ahol a nagymama, az anya és a fiatal fiú együtt jelennek meg a békepárti narratíva keretében. Magyar Péter kapcsán távolságtartó idézetet választanak: »számomra Magyar Péter már emberi szinten megbukott.« Az Index így egyszerre köti a rendezvényt a kormány békeüzenetéhez és a Tisza Párttal szembeni kritikához, miközben a hangvétel inkább leíró és semleges marad, közel maradva a riport műfajához, mintsem kifejezetten támogató vagy támadó hangvételű.”
Nyitókép: Facebook