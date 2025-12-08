Lerántotta a leplet Orbán Viktor: a hétvégén minden szem erre a városra szegeződhet

Orbán Viktor: A jövő évi lesz a háború előtti utolsó választás!
Ha nemzeti kormányunk lesz, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk a háborúból – mondta a miniszterelnök.
A miniszterelnök több fotót is megosztotta legutóbbi kecskeméti háborúellenes gyűlésről és egyúttal bejelentette országjárása következő helyszínét.
Kecskeméten folytatódott a békepárti országjárás, ahol Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. A rendezvényen a résztvevők a nemzet erejéről, a békére törekvésről és a jövő tervezhetőségéről beszéltek. Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy Magyarország 2015-ös határzárával helyesen járt el, és rámutatott Európa jelenlegi válságaira, a migrációs nyomásra és a gazdasági nehézségekre.
Orbán Viktor a színpadon a családok szerepére, a béke megőrzésére, valamint a háborús helyzet elkerülésére hívta fel a figyelmet.
A miniszterelnök kifejtette, hogy Magyarországnak erős és előrelátó vezetésre van szüksége, a jövő évi választás pedig kulcsfontosságú lesz az ország sorsát illetően.
A rendezvényről a miniszterelnök most egy fotósorozatot is közzétett Facebook-oldalán, amellyel egyidejűleg bejelentette, Mohácson folytatódik a háborúellenes gyűlések sorozata.
