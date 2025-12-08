Lerántotta a leplet Orbán Viktor: a hétvégén minden szem erre a városra szegeződhet

Kecskeméten folytatódott a békepárti országjárás, ahol Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. A rendezvényen a résztvevők a nemzet erejéről, a békére törekvésről és a jövő tervezhetőségéről beszéltek. Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy Magyarország 2015-ös határzárával helyesen járt el, és rámutatott Európa jelenlegi válságaira, a migrációs nyomásra és a gazdasági nehézségekre.