Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Háborúellenes Gyűlés Mohács Kecskemét Orbán Viktor

Lerántotta a leplet Orbán Viktor: a hétvégén minden szem erre a városra szegeződhet

2025. december 08. 13:50

A miniszterelnök több fotót is megosztotta legutóbbi kecskeméti háborúellenes gyűlésről és egyúttal bejelentette országjárása következő helyszínét.

2025. december 08. 13:50
null

Kecskeméten folytatódott a békepárti országjárás, ahol Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. A rendezvényen a résztvevők a nemzet erejéről, a békére törekvésről és a jövő tervezhetőségéről beszéltek. Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy Magyarország 2015-ös határzárával helyesen járt el, és rámutatott Európa jelenlegi válságaira, a migrációs nyomásra és a gazdasági nehézségekre.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor a színpadon a családok szerepére, a béke megőrzésére, valamint a háborús helyzet elkerülésére hívta fel a figyelmet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az eddigi legvadabb forgatókönyv: hamarosan ugyanazt mérheti a Nézőpont és a Medián

Itt az eddigi legvadabb forgatókönyv: hamarosan ugyanazt mérheti a Nézőpont és a Medián
Tovább a cikkhezchevron

A miniszterelnök kifejtette, hogy Magyarországnak erős és előrelátó vezetésre van szüksége, a jövő évi választás pedig kulcsfontosságú lesz az ország sorsát illetően.

A rendezvényről a miniszterelnök most egy fotósorozatot is közzétett Facebook-oldalán, amellyel egyidejűleg bejelentette, Mohácson folytatódik a háborúellenes gyűlések sorozata.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

***

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyozoporgorugasa
2025. december 08. 15:52
A miniszterelnök kifejtette, hogy Magyarországnak erős és előrelátó vezetésre van szüksége, a jövő évi választás pedig kulcsfontosságú lesz az ország sorsát illetően." Az bizony ,a mocskos kevlármalacot el is takarítjuk mint a kutyaszart.👏👏👏👍
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. december 08. 14:43
Ha a zsugorodó trend folytatódik a Szaroséknál Mohácsra már csak 20 buszoztatott ember jut előttük lehet csak ágálni és riportereket sértegetni.
Válasz erre
3
0
rejszmano
2025. december 08. 14:29
"A rendezvényről a miniszterelnök most egy fotósorozatot is közzétett Isztambulból Facebook-oldalán, amellyel egyidejűleg bejelentette, Mohácson folytatódik a háborúellenes gyűlések sorozata. Jön az újabb vész!"
Válasz erre
1
4
rejszmano
2025. december 08. 14:27
A hétvégén a kecskemétieket meglátogató falusi gyerek miniszterelnök elárulta, hogy hívják a pestiek azt, ha valaki agyas. „Egy olyan méretű országnak, mint mi vagyunk, nekünk agyasnak kell lennünk. Bubek, ahogy Pesten mondják.” Egy gyors keresés alapján Pesten annyira nem lehet elterjedt szó ez – vagy szigorúan csak szóban hangzik el a fővárosban. Volt persze, aki használta már: Orbán Viktor, amikor Rónai Egonnál járt november közepén. Itt bubek = okos." :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
1
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!