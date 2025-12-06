Orbán Viktor: A jövő évi lesz a háború előtti utolsó választás!

A színpadi beszélgetés során Bán János, a Hunyadi írója, Cseke Péter színházigazgató, Takácsné Stalter Judit, Császártöltés polgármestere, illetve Fekete Rajmund történész osztotta meg gondolatait a nemzet erejéről.

A helyi fiatalok is elmondták a véleményüket, miért is jó ma Magyarországon tervezni a jövőt, itt álmodni és megvalósítani a céljaikat.

Orbán Balázs: 2015-ben hazánk jól tette, hogy lezárta a határait!

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs a színpadon megerősítette, ma már mindenki tudja, hogy 2015-ben hazánk jól tette, hogy lezárta a határait. Azóta 10 millió illegális migráns tette be a lábát Európába. A politikus azt is megerősítette, a kontinenst ráadásul egy gazdasági válság is sújtja.

„Az elmúlt napokat Brüsszelben töltöttem a munkámból adódóan. A brüsszeli főtéren rendezett karácsonyi vásáron, amelyet azért nem mertek így hívni, csak Karácsonyi csodaként hivatkoztak rá, elkezdett terjedni a hír, hogy lefejezték a kis Jézust. Kiderült, hogy valóban elveszítette a fejét, de nem az iszlám, hanem a woke-ideológia miatt. Szivárvány szalagokkal volt borítva és emiatt elvitték.