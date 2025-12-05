Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten – ÉLŐBEN a Mandineren

A békepárti országjárás Kecskeméten folytatódik, ahol elsőként Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója szólal fel, majd pedig Orbán Viktor miniszterelnököt Csiszár Jenő kérdezi.

Az esemény valamint a beszédek a jelenlegi világ-és belpolitikai helyzetre, a békepárti álláspont kiemelt szerepére és Magyarország biztonsági érdekeire koncentrálnak.

A stúdióban Kacsoh Dániellel élőben elemzi az eseményt Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője és Pityinger László „Dopeman”.