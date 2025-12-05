Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten – ÉLŐBEN a Mandineren

Orbán Viktor elárulta: ezen a két tényezőn múlik, milyen évünk lesz jövőre
A kormányfő szerint Európa balra tolódása versenyképességi válsághoz vezetett, míg Magyarország saját mintázatai révén tartja fenn gazdaságát.
A Mandiner szombaton 10 órától ismét élőben közvetíti a Háborúellenes Gyűlést! A következő állomás: Kecskemét. A Digitális Polgári Körök országos mozgalommá nőtte ki magát: az első találkozó kiemelkedő érdeklődése után a szervezők még több városban szeretnének közösen kiállni a béke mellett.
A békepárti országjárás Kecskeméten folytatódik, ahol elsőként Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója szólal fel, majd pedig Orbán Viktor miniszterelnököt Csiszár Jenő kérdezi.
Az esemény valamint a beszédek a jelenlegi világ-és belpolitikai helyzetre, a békepárti álláspont kiemelt szerepére és Magyarország biztonsági érdekeire koncentrálnak.
A stúdióban Kacsoh Dániellel élőben elemzi az eseményt Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője és Pityinger László „Dopeman”.
A gyűlést élőben követheti a Mandiner Youtube-csatornáján!