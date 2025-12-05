Ft
12. 05.
péntek
Orbán Balázs DPK Háborúellenes Gyűlés élő Orbán Viktor

Háborúellenes Gyűlés Kecskeméten – ÉLŐBEN a Mandineren

2025. december 05. 18:04

A Mandiner szombaton 10 órától ismét élőben közvetíti a Háborúellenes Gyűlést! A következő állomás: Kecskemét. A Digitális Polgári Körök országos mozgalommá nőtte ki magát: az első találkozó kiemelkedő érdeklődése után a szervezők még több városban szeretnének közösen kiállni a béke mellett.

null

A békepárti országjárás Kecskeméten folytatódik, ahol elsőként Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója szólal fel, majd pedig Orbán Viktor miniszterelnököt Csiszár Jenő kérdezi. 

Az esemény valamint a beszédek a jelenlegi világ-és belpolitikai helyzetre, a békepárti álláspont kiemelt szerepére és Magyarország biztonsági érdekeire koncentrálnak.

A stúdióban Kacsoh Dániellel élőben elemzi az eseményt Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője és Pityinger László „Dopeman”.

A gyűlést élőben követheti a Mandiner Youtube-csatornáján!

 

 

Pandaka pygmaea
2025. december 05. 18:41
A Poloska is ott van? 🤭
Válasz erre
0
0
cinkegolyó
•••
2025. december 05. 18:18 Szerkesztve
Petya is ott lesz Kecskeméten, a kocsma parkolójában?! A hazudik a tv dalárdája és a testőrei kíséretében.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!