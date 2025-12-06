Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
12. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború béke Kecskemét Orbán Viktor

Orbán Viktor Kecskeméten is elvitte a show-t – óriási érdeklődés kísérte a Háborúellenes Gyűlést (GALÉRIA)

2025. december 06. 14:25

Nézze meg a kecskeméti eseményen készült képeket!

2025. december 06. 14:25
null

Kecskeméten folytatódott a békepárti országjárás, ahol ismét telt ház várta az előadókat. Orbán Viktor miniszterelnököt Csiszár Jenő kérdezte, de több ismert felszólaló is emelte a rendezvény fényét.

Ezt is ajánljuk a témában

Tekintse meg az eseményen készült fényképekből készült galériát!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron
Hatalmas tömeg várta Orbán Viktort Kecskeméten

Hatalmas tömeg várta Orbán Viktort Kecskeméten

A kormányfő kijelentette, óriási a tét: a jövő évi lesz a háború előtti utolsó választás!

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. december 06. 14:12
Ok, de mi van a poloskával? A kartonorbánnal vitatkozik megint?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!