Orbán Viktor Kecskeméten is elvitte a show-t – óriási érdeklődés kísérte a Háborúellenes Gyűlést (GALÉRIA)

Orbán Viktor: A jövő évi lesz a háború előtti utolsó választás!
Ha nemzeti kormányunk lesz, akkor van esélyünk, hogy kimaradjunk a háborúból – mondta a miniszterelnök.
Nézze meg a kecskeméti eseményen készült képeket!
Kecskeméten folytatódott a békepárti országjárás, ahol ismét telt ház várta az előadókat. Orbán Viktor miniszterelnököt Csiszár Jenő kérdezte, de több ismert felszólaló is emelte a rendezvény fényét.
Tekintse meg az eseményen készült fényképekből készült galériát!
A kormányfő kijelentette, óriási a tét: a jövő évi lesz a háború előtti utolsó választás!
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán