Húsba vágó igazságra derült fény a Tisza Párt baloldali programjáról, Magyar Péter ezzel nem számolt (VIDEÓ)

A Tisza Párt jelöltjei és jelölt-jelöltjei között is hemzsegnek a baloldalról már jól ismert személyek. Nagy Feró, a Beatrice énekese ugyanakkor ezen nem lepődött meg, a Magyar Nemzet Ankét Ferenccel című műsorában kifejtette, nem is nagyon lehetett más jelöltje az ellenzéknek, mint a korábbi, baloldali szereplők.

A Tiszának is szüksége van szakemberekre – vetette fel az énekes arra a kérdésre, miért egy baloldali programot akar megvalósítani Magyar Péter és pártja. Úgy folytatta, jobbról aligha lehetne előzni a Fideszt, emellett arra is figyelmeztetett: