12. 05.
péntek
Tisza-csomag Beatriche Magyar Péter Nagy Feró baloldal

Húsba vágó igazságra derült fény a Tisza Párt baloldali programjáról, Magyar Péter ezzel nem számolt (VIDEÓ)

2025. december 05. 19:10

Nagy Feró szerint a Fideszt nem lehet jobbról előzni, Magyar Péter pedig nem gondolta, hogy egyedül marad.

2025. december 05. 19:10
A Tisza Párt jelöltjei és jelölt-jelöltjei között is hemzsegnek a baloldalról már jól ismert személyek. Nagy Feró, a Beatrice énekese ugyanakkor ezen nem lepődött meg, a Magyar Nemzet Ankét Ferenccel című műsorában kifejtette, nem is nagyon lehetett más jelöltje az ellenzéknek, mint a korábbi, baloldali szereplők.

A Tiszának is szüksége van szakemberekre – vetette fel az énekes arra a kérdésre, miért egy baloldali programot akar megvalósítani Magyar Péter és pártja. Úgy folytatta, jobbról aligha lehetne előzni a Fideszt, emellett arra is figyelmeztetett:

Péter azt hitte, a fideszes politikusok és szakemberek áramlanak majd pártjához, de nem így lett. Akik mentek, sokan azok közül is lemorzsolódtak

Nagy Feró arra is kitért, a baloldalnak újra kellene gondolnia a megszorításokra épülő, politikailag elhibázott programjait. „Nincs ott valódi program azon kívül, hogy szembe menjenek azzal, ami van. Ez az igazi baloldali program.”

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

 

lucifer-3
2025. december 05. 21:00
Ez a ficsúr aranykanállal a seggében született, papírja van róla, hogy nagyon okos, életében nem tett le semmi hasznosat az asztalra, semmi kiállása, tudása, diplomáciai érzéke, és azt erőlteti, hogy képes lenne egy országot vezetni! Már úgy lejáratta magát, / beszart nyilvánosan, hülyeségeket beszél, mentelmi védelem mögé bújik, / hogy valamire való ember már eltűnt volna az emberek szeme elől szégyenében! Tehát a kérdés adott: ki vagy kik erőltetik ezt a majmot, mert az biztos, ő nem való ország vezetőnek, egy bábu szerepét szánják neki, az országot meg kifosztanák mint tették már jó néhányszor!
Dunhill67
2025. december 05. 20:55
„Nincs ott valódi program azon kívül, hogy szembe menjenek azzal, ami van. Ez az igazi baloldali program.”...tűpontos...mondjuk a libshiteknek mindig csak "erre futotta"
Pamacs01
2025. december 05. 20:35
Magyar Péter személyisége fogja őt kiszelektálni a választási küzdelemből. Könnyen lehet, hogy a háttérben már megy az új casting. Nincs sok idejük.
Takagi
2025. december 05. 20:10
Pétert lenyomta a mocsárba a baloldal. Esélyt sem adtak neki. Most hipetventillál,mert érzi, hogy bevitték a f..szerdőbe..
