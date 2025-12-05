Húsba vágó igazságra derült fény a Tisza Párt baloldali programjáról, Magyar Péter ezzel nem számolt (VIDEÓ)

Az elemző lerántotta a leplet: Magyar Péter céljához illeszkedik a kiszivárgott Tisza-csomag
A pártelnököt a bosszú hajtja, ezért nem zavarja, hogy a balliberális közgazdászok programját akarja pártja megvalósítani.
Nagy Feró szerint a Fideszt nem lehet jobbról előzni, Magyar Péter pedig nem gondolta, hogy egyedül marad.
A Tisza Párt jelöltjei és jelölt-jelöltjei között is hemzsegnek a baloldalról már jól ismert személyek. Nagy Feró, a Beatrice énekese ugyanakkor ezen nem lepődött meg, a Magyar Nemzet Ankét Ferenccel című műsorában kifejtette, nem is nagyon lehetett más jelöltje az ellenzéknek, mint a korábbi, baloldali szereplők.
A Tiszának is szüksége van szakemberekre – vetette fel az énekes arra a kérdésre, miért egy baloldali programot akar megvalósítani Magyar Péter és pártja. Úgy folytatta, jobbról aligha lehetne előzni a Fideszt, emellett arra is figyelmeztetett:
Péter azt hitte, a fideszes politikusok és szakemberek áramlanak majd pártjához, de nem így lett. Akik mentek, sokan azok közül is lemorzsolódtak
Nagy Feró arra is kitért, a baloldalnak újra kellene gondolnia a megszorításokra épülő, politikailag elhibázott programjait. „Nincs ott valódi program azon kívül, hogy szembe menjenek azzal, ami van. Ez az igazi baloldali program.”
