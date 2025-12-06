Ft
12. 06.
szombat
Kecskemét vármegye Magyar Péter vélemény

K*rvára vállalhatatlan ez a társaság

2025. december 06. 16:45

Bütyök közönsége attól lett a leglelkesebb, hogy újra megyének fogják nevezni a vármegyéket.

2025. december 06. 16:45
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Facebook

„Bütyök közönsége attól lett a leglelkesebb, hogy újra megyének fogják nevezni a vármegyéket, amint főfasszá emelik őt az ütődöttek. Kurvára vállalhatatlan ez a társaság.”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

csulak
2025. december 06. 17:01
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
0
0
elégia
2025. december 06. 16:53
Értelmes ember Poloskától és rajongóitól elhatárolódik.
Válasz erre
3
0
vakiki
2025. december 06. 16:48
Bütyök. Ez jó!🤣🤣🤣
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!