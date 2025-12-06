L. Simon László: A múzeumoknak igenis szükségük van a gazdasági sikerekre!

Ahogyan nincs ingyenes színház- vagy mozijegy, sem ingyenes könyv, úgy ezen a területen is joggal várják el a vezetők, hogy legyen lehetőségük a bevételszerzésre, ezzel is kiegészítve a szerény fenntartói forrásokat.