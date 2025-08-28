Ft
Otthon Start Program lakhatási támogatás Orbán Viktor

Orbán Viktor: Még 4 nap!

2025. augusztus 28. 12:03

A miniszterelnök emlékeztetett: hétfőn indul az Otthon Start Program.

2025. augusztus 28. 12:03
null

Orbán Viktor ismét felhívta a figyelmet arra, hogy hétfőn indul az Otthon Start Program. A konstrukció keretében a családok fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitelhez juthatnak, amelyet egységes arculattal kell hirdetniük a bankoknak és az ingatlanközvetítőknek.

A miniszterelnök csütörtök reggel Facebook-bejegyzésében emlékeztetett a program rajtjára, rövid üzenetében mindössze annyit írt: 

Hétfőn indul az Otthon Start Program. Startolj rá!”

A kormány július végén jelentette be az új lakhatási lehetőséget, amelynek célja, hogy az első otthonukat vásárló fiatalok piacinál jóval kedvezőbb feltételek mellett juthassanak saját lakáshoz. Hétfőtől a bankok már fogadják a hitelkérelmeket, az ingatlanhirdetésekben pedig a kormányzati logó jelzi majd a programhoz tartozó ajánlatokat.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

