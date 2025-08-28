Orbán Viktor: Még 4 nap!

Orbán Viktor ismét felhívta a figyelmet arra, hogy hétfőn indul az Otthon Start Program. A konstrukció keretében a családok fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitelhez juthatnak, amelyet egységes arculattal kell hirdetniük a bankoknak és az ingatlanközvetítőknek.

A miniszterelnök csütörtök reggel Facebook-bejegyzésében emlékeztetett a program rajtjára, rövid üzenetében mindössze annyit írt:

Hétfőn indul az Otthon Start Program. Startolj rá!”

A kormány július végén jelentette be az új lakhatási lehetőséget, amelynek célja, hogy az első otthonukat vásárló fiatalok piacinál jóval kedvezőbb feltételek mellett juthassanak saját lakáshoz. Hétfőtől a bankok már fogadják a hitelkérelmeket, az ingatlanhirdetésekben pedig a kormányzati logó jelzi majd a programhoz tartozó ajánlatokat.