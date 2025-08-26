Ft
kedd
Otthon Start Program Babaváró Panyi Miklós hitel CSOK kölcsön államtitkár rendelet

Jó hír a fiataloknak – így kombinálhatóak egymással az otthonteremtési támogatások (VIDEÓ)

2025. augusztus 26. 13:41

Panyi Miklós államtitkár ismertette a fix 3 százalékos hitelhez kapcsolódó legfrissebb részleteket.

2025. augusztus 26. 13:41
null

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára legutóbbi Facebook-videójában arról beszélt, hogy miként kombinálható más otthonteremtési támogatásokkal – mint például a CSOK Plusz, a falusi CSOK vagy a Babaváró kölcsön – a fix 3 százalékos hitel. 

Az államtitkár arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy a megjelent Családi Otthonteremtési Kedvezményeket a fix 3 százalékos hitellel kombinálhatóvá tevő kormányrendelet, amely nagyon fontos rendelkezéseket tartalmaz.

Így működik az átjárhatóság

Egyrészről biztosítja azt, hogy a fix 3 százalékos hitel felvehető legyen például a CSOK Plusz hitellel. Ez fontos, hiszen megnöveli a mozgásteret a felvehető hitelösszeg számába. Ezt javasolják a házaspároknak és a gyermeket vállalóknak – hangzott el.

Panyi hozzátette, hogy 

a rendelet azokat az olyan élethelyzeteket is kezeli, mint a fiatalok életkezdése. 

Nekik lehetőségük nyílik arra, hogy amennyiben pár év múlva családot alapítanak, akkor ki tudják egészíteni a fix 3 százalékos hitelt CSOK Pluszos kölcsönnel, vagy pedig átlépjenek a CSOK Pluszos hitelbe.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

