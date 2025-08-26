Jó hír a fiataloknak – így kombinálhatóak egymással az otthonteremtési támogatások (VIDEÓ)

Így működik az átjárhatóság
Egyrészről biztosítja azt, hogy a fix 3 százalékos hitel felvehető legyen például a CSOK Plusz hitellel. Ez fontos, hiszen megnöveli a mozgásteret a felvehető hitelösszeg számába. Ezt javasolják a házaspároknak és a gyermeket vállalóknak – hangzott el.
Panyi hozzátette, hogy
a rendelet azokat az olyan élethelyzeteket is kezeli, mint a fiatalok életkezdése.
Nekik lehetőségük nyílik arra, hogy amennyiben pár év múlva családot alapítanak, akkor ki tudják egészíteni a fix 3 százalékos hitelt CSOK Pluszos kölcsönnel, vagy pedig átlépjenek a CSOK Pluszos hitelbe.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay