Jó hír a fiataloknak – így kombinálhatóak egymással az otthonteremtési támogatások (VIDEÓ)

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára legutóbbi Facebook-videójában arról beszélt, hogy miként kombinálható más otthonteremtési támogatásokkal – mint például a CSOK Plusz, a falusi CSOK vagy a Babaváró kölcsön – a fix 3 százalékos hitel.

Az államtitkár arra hívta fel a fiatalok figyelmét, hogy a megjelent Családi Otthonteremtési Kedvezményeket a fix 3 százalékos hitellel kombinálhatóvá tevő kormányrendelet, amely nagyon fontos rendelkezéseket tartalmaz.