Trump újra embert küldene a Holdra – már a dátumot is kitűzték

A 2028-as holdraszállást a tervek szerint az Artemis program keretében hajtanák végre, és 2030-ig a NASA-nak meg kellene építenie egy állandó holdbázis első elemeit.

A 2030-as dátum azért kap hangsúlyt, mert Kína ugyanerre az évre időzíti saját első holdraszállását. Trump a ciklus elején többször is Mars-missziókról beszélt, vélhetően Elon Musk hatására, ám az amerikai törvényhozók fokozatosan visszaterelték a fókuszt a Holdra.

A holdprogram felpörgetésének szándéka közben a Fehér Ház a kormányzati hatékonyságnövelés jegyében, Musk vezetésével, 20 százalékkal csökkentette a NASA dolgozóinak létszámát, és a 2026-os költségvetést is visszavágná. A Reuters szerint a megszokott évi 25 milliárd dollárról mintegy 25 százalékos csökkentés jöhet, ami több tucat űrtudományos programot sodorhat veszélybe.

Isaacman pénteken tartja első, ügynökségszintű beszédét a NASA dolgozóinak. Korábban arról beszélt, hogy az ügynökségnek egyszerre kellene a Holdra és a Marsra törekednie, ugyanakkor elsődlegesen a holdraszállásnak kellene elsőbbséget élveznie Kína megelőzése érdekében. A Reuters kiemeli, hogy a 2028-as céldátum nagymértékben függ a SpaceX Starship holdkompjának fejlesztési ütemétől, amelyet a NASA korábbi megbízott igazgatója is túl lassúnak ítélt.