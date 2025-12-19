Ft
fehér ház nasa Kínai Népköztársaság donald trump rendelet

Trump újra embert küldene a Holdra – már a dátumot is kitűzték

2025. december 19. 22:25

Megszületett a rendelet.

2025. december 19. 22:25
null

Donald Trump csütörtökön rendeletben rögzítette, hogy az Egyesült Államoknak 2028-ig ismét embereket kell küldenie a Holdra, és az űrt is meg kell védenie a fegyveres fenyegetésektől. A Reuters szerint

ez Trump második elnöki ciklusának első jelentős űrpolitikai lépése, aminek a legfontosabb célkitűzése Kína megelőzése.

Az „Az amerikai űrfölény biztosítása” című rendelet a nemzeti űrpolitika koordinációját Trump vezető technológiai tanácsadója, Michael Kratsios irányítása alá helyezi. A döntés időzítése sem véletlen, néhány órával korábban tette le hivatali esküjét Jared Isaacman milliárdos vállalkozó és magánűrhajós, aki a NASA új elnökeként kezdi meg munkáját.

A rendelet nyomán rögtön felmerült, hogy átalakulhat, sőt akár megszűnhet a National Space Council, vagyis a Fehér Ház legfőbb űrpolitikai koordináló testülete, amelyet Trump első ciklusa alatt élesztettek újjá. Egy kormányzati tisztviselő ugyanakkor azt közölte, hogy megszüntetésről nincs szó, a testület átszervezett formában működne tovább, az elnöki szerepet pedig nem az alelnök, hanem Donald Trump látná el.

A 2028-as holdraszállást a tervek szerint az Artemis program keretében hajtanák végre, és 2030-ig a NASA-nak meg kellene építenie egy állandó holdbázis első elemeit. 

A 2030-as dátum azért kap hangsúlyt, mert Kína ugyanerre az évre időzíti saját első holdraszállását. Trump a ciklus elején többször is Mars-missziókról beszélt, vélhetően Elon Musk hatására, ám az amerikai törvényhozók fokozatosan visszaterelték a fókuszt a Holdra.

A holdprogram felpörgetésének szándéka közben a Fehér Ház a kormányzati hatékonyságnövelés jegyében, Musk vezetésével, 20 százalékkal csökkentette a NASA dolgozóinak létszámát, és a 2026-os költségvetést is visszavágná. A Reuters szerint a megszokott évi 25 milliárd dollárról mintegy 25 százalékos csökkentés jöhet, ami több tucat űrtudományos programot sodorhat veszélybe.

Isaacman pénteken tartja első, ügynökségszintű beszédét a NASA dolgozóinak. Korábban arról beszélt, hogy az ügynökségnek egyszerre kellene a Holdra és a Marsra törekednie, ugyanakkor elsődlegesen a holdraszállásnak kellene elsőbbséget élveznie Kína megelőzése érdekében. A Reuters kiemeli, hogy a 2028-as céldátum nagymértékben függ a SpaceX Starship holdkompjának fejlesztési ütemétől, amelyet a NASA korábbi megbízott igazgatója is túl lassúnak ítélt.

Nyitókép: Doug MILLS / POOL / AFP

 

nuevoreynuevaley
2025. december 19. 23:40
kuldhetne szarbant
Nasi12
2025. december 19. 23:11
Ez olyan játék mint amit polpeti csinál. Akkor és ott ahol Orbán. Amikor egyik bejelenti, a másik egy nappal hamarabb lőné fel az űrhajót. De végül az úristen dönt. A Cape Kenedyn vagy Bajkonurban lesz jobb idő a kérdéses napokban :)
yasiko
2025. december 19. 23:08
küldjék fel ursulát
pandalala
2025. december 19. 23:05
Nem tűztek ki semmit sem .... De már 2026 február és április között várhatólag meglesz a NASA Artemis II küldetés. 4 űrhajóssal. (*) Ők még nem szállnak le a felszínre, hanem majd csak a következő, cca 2027 közepe táján .... De ehhez már a SpaceX-nek is kész kell állnia a leszállóegységgel, amely kvázi egy liftként fog működni a Hold körül keringő űrhajó és a Hold felszíne között .... (*) Ha minden klappol, akkor már akár feb. 6--án!! ....
