Trump újra embert küldene a Holdra – már a dátumot is kitűzték

Donald Trump csütörtökön rendeletben rögzítette, hogy az Egyesült Államoknak 2028-ig ismét embereket kell küldenie a Holdra, és az űrt is meg kell védenie a fegyveres fenyegetésektől. A Reuters szerint
ez Trump második elnöki ciklusának első jelentős űrpolitikai lépése, aminek a legfontosabb célkitűzése Kína megelőzése.
Az „Az amerikai űrfölény biztosítása” című rendelet a nemzeti űrpolitika koordinációját Trump vezető technológiai tanácsadója, Michael Kratsios irányítása alá helyezi. A döntés időzítése sem véletlen, néhány órával korábban tette le hivatali esküjét Jared Isaacman milliárdos vállalkozó és magánűrhajós, aki a NASA új elnökeként kezdi meg munkáját.
A rendelet nyomán rögtön felmerült, hogy átalakulhat, sőt akár megszűnhet a National Space Council, vagyis a Fehér Ház legfőbb űrpolitikai koordináló testülete, amelyet Trump első ciklusa alatt élesztettek újjá. Egy kormányzati tisztviselő ugyanakkor azt közölte, hogy megszüntetésről nincs szó, a testület átszervezett formában működne tovább, az elnöki szerepet pedig nem az alelnök, hanem Donald Trump látná el.
A 2028-as holdraszállást a tervek szerint az Artemis program keretében hajtanák végre, és 2030-ig a NASA-nak meg kellene építenie egy állandó holdbázis első elemeit.
A 2030-as dátum azért kap hangsúlyt, mert Kína ugyanerre az évre időzíti saját első holdraszállását. Trump a ciklus elején többször is Mars-missziókról beszélt, vélhetően Elon Musk hatására, ám az amerikai törvényhozók fokozatosan visszaterelték a fókuszt a Holdra.
A holdprogram felpörgetésének szándéka közben a Fehér Ház a kormányzati hatékonyságnövelés jegyében, Musk vezetésével, 20 százalékkal csökkentette a NASA dolgozóinak létszámát, és a 2026-os költségvetést is visszavágná. A Reuters szerint a megszokott évi 25 milliárd dollárról mintegy 25 százalékos csökkentés jöhet, ami több tucat űrtudományos programot sodorhat veszélybe.
Isaacman pénteken tartja első, ügynökségszintű beszédét a NASA dolgozóinak. Korábban arról beszélt, hogy az ügynökségnek egyszerre kellene a Holdra és a Marsra törekednie, ugyanakkor elsődlegesen a holdraszállásnak kellene elsőbbséget élveznie Kína megelőzése érdekében. A Reuters kiemeli, hogy a 2028-as céldátum nagymértékben függ a SpaceX Starship holdkompjának fejlesztési ütemétől, amelyet a NASA korábbi megbízott igazgatója is túl lassúnak ítélt.
