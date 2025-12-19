A Guardian szerint Trump telepakolta Európát a szövetségeseivel

Más európai állomáshelyeken is hasonlóan feltűnő figurák képviselik Washingtont:

Andrew Puzder, az Egyesült Államok Európai Unió mellé delegált nagykövete a bevándorlást a „kulturális értékek hanyatlásával” hozta összefüggésbe, és nem átallott Ursula von der Leyen kezére csapni, amikor az Európai Bizottság elnöke a befagyasztott orosz vagyon európai einstandolását erőltette.

Rómában Tilman Fertitta, a Houston Rockets NBA-csapat tulajdonosa és Trump régi üzletfele látja el a nagyköveti feladatokat.