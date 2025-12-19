Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
12. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa nemzetbiztonsági stratégia nagykövetek Donald Trump Európai Unió diplomácia Egyesült Államok

A Guardian szerint Trump telepakolta Európát a szövetségeseivel

2025. december 19. 20:39

Hallatlan: az amerikai elnök saját közeli emberit merészelte kinevezni a megüresedő nagyköveti pozíciókba.

2025. december 19. 20:39
null

Donald Trump európai nagyköveti kinevezései egyre nagyobb megütközést keltenek az uniós fővárosokban: az új amerikai diplomaták többsége „politikai és diplomáciai tapasztalatokat nélkülöző” támogató, rokon vagy párt-/kampányfinanszírozó – háborog a brit The Guardian.

Az elmúlt hónapokban szokatlan összetételű amerikai nagyköveti kar érkezett Európába, amelynek tagjai

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

inkább Donald Trump személyes környezetéből, mintsem a hagyományos külügyi apparátusból kerültek ki.

Egy névtelenséget kérő uniós diplomata úgy fogalmazott a brit lapnak:

Gyakorlatilag mind rokonok, közeli barátok vagy párt-/kampányfinanszírozók, ilyen nyíltan ez korábban nem fordult elő. Ezek MAGA-tanítványok”.

A politikai kinevezettek az amerikai diplomáciában régóta jelen vannak, ám a mostani hullám mértéke és jellege több európai országban is kicsapta a biztosítékot. Az új nagykövetek jelentős része multimilliomos, egy részük milliárdos, akik tízmilliárd dolláros nagyságrendben támogatták Trump Make America Great Again mozgalmát, miközben alig rendelkeznek külpolitikai, diplomáciai tapasztalattal.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Itt van, friss, megjelent, vihetik: a hidegháború utáni liberális világrend halotti bizonyítványa!

Trumpék stratégiája kíméletlen diagnózis, de legalább kimondja: a nemzetállami rendszer nem a múlt, hanem a jövő egyetlen életképes kerete.

Trump decemberben nyilvánosságra hozott Nemzetbiztonsági Stratégiája szerint

  • Európát „civilizációs hanyatlás” fenyegeti,
  • a bevándorlás aláássa kulturális identitását,
  • az Európai Unió pedig korlátozza a szuverenitást és az ellenzéki hangokat.
  • Ennek a szemléletnek az érvényesítését bízták az új nagykövetekre.

Kiemelt szereplő Charles Kushner, a Párizsba akkreditált amerikai nagykövet, Donald Trump vejének, Jared Kushnernek az apja. A korábban adócsalásért és tanúbefolyásolásért elítélt ingatlanmágnást Trump 2020-ban kegyelemben részesítette. Franciaországban Kushner máris politikai vihart kavart, amikor a növekvő antiszemitizmusról írt nyílt levelet Emmanuel Macronnak, majd a francia radikális jobboldal vezetőivel egyeztetett.

Ezt is ajánljuk a témában

Más európai állomáshelyeken is hasonlóan feltűnő figurák képviselik Washingtont:

Andrew Puzder, az Egyesült Államok Európai Unió mellé delegált nagykövete a bevándorlást a „kulturális értékek hanyatlásával” hozta összefüggésbe, és nem átallott Ursula von der Leyen kezére csapni, amikor az Európai Bizottság elnöke a befagyasztott orosz vagyon európai einstandolását erőltette.

Rómában Tilman Fertitta, a Houston Rockets NBA-csapat tulajdonosa és Trump régi üzletfele látja el a nagyköveti feladatokat.

Míg Dániában Ken Howery, a PayPal társalapítója, volt stockholmi nagykövet próbálja enyhíteni a Grönland körüli feszültségeket.

Athénban a legnagyobb figyelmet Kimberly Guilfoyle, a volt Fox News-műsorvezető és Trump fiának korábbi menyasszonya kapja, akinek nyílt, konfrontatív stílusa több diplomatát is nyugtalansággal tölt el.

Kritikusai szerint Trump új európai képviseletei inkább politikai nyomásgyakorlásra, mint klasszikus diplomáciára készülnek.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Jim WATSON / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
2025. december 19. 21:58
Nem Trump és Amerika szövetségesei hanem Putyin és Oroszország szövetségesei kellenének." Persze nem gondolhatod komolyan, hogy Trump nem a saját szövetségeseit küldje el nagykövetnek? Trumpnak az a célja, hogy ELSŐSORBAN az USA-t, másodsorban a NORMALÍTÁS érdekeit képviseljék! Minden ország a neki hűséges embereket küldi más országok fővárosaiba, nem csak Trump. Hiszen Putyin és Orbán is ugyanezt teszi.
Válasz erre
1
0
lemez
2025. december 19. 21:53
Borzasztó.Nekünk a buzi kell aki fizeti az ellenzéket meg meg a gender celebeket.
Válasz erre
1
0
figyelő4322
2025. december 19. 21:42
Ezek MAGA-tanítványok..." Így ajvékolnak a brüsszeli birodalom- építők. Ja ez RENDKÍVÜL csipi a szemüket Brüsszelben. Jobban szeretnék, hogy valami Bidé közeli, LGBTQ, me-too, vagy valami Hollyweird libernyákot küldenének! Mellesleg: Akkor is ajvékoltak vajon, amikor Bidé a 'jaj- de- nagyon- diplomata' Présmanót küldte Budapestre?
Válasz erre
1
0
Fireworks
2025. december 19. 21:29
"Gyakorlatilag mind rokonok, közeli barátok vagy párt-/kampányfinanszírozók, ilyen nyíltan ez korábban nem fordult elő. Ezek MAGA-tanítványok”. "Kritikusai szerint Trump új európai képviseletei inkább politikai nyomásgyakorlásra, mint klasszikus diplomáciára készülnek." Úgy látom, a fagyi visszanyal. Mégis mi a frászt akart nálunk az a buzi virágszál? Próbálkozzanak meg ilyen megközelítésből értékítéletet hozni, és jó képet vágni a jelen helyzethez - tartok tőle, mást nem tehetnek, bármennyire is húzzák az orrukat. De valamit még tehetnek - kiutasíthatják. Viszont akkor a következményekkel is kalkuláljanak.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!