A Guardian szerint Trump telepakolta Európát a szövetségeseivel

Amerika azzal vádolja Franciaországot, hogy erősíti az antiszemitizmust, mire Párizs bekérette a nagykövetet
Áll a bál a palesztin állam elismerése miatt.
Hallatlan: az amerikai elnök saját közeli emberit merészelte kinevezni a megüresedő nagyköveti pozíciókba.
Donald Trump európai nagyköveti kinevezései egyre nagyobb megütközést keltenek az uniós fővárosokban: az új amerikai diplomaták többsége „politikai és diplomáciai tapasztalatokat nélkülöző” támogató, rokon vagy párt-/kampányfinanszírozó – háborog a brit The Guardian.
Az elmúlt hónapokban szokatlan összetételű amerikai nagyköveti kar érkezett Európába, amelynek tagjai
inkább Donald Trump személyes környezetéből, mintsem a hagyományos külügyi apparátusból kerültek ki.
Egy névtelenséget kérő uniós diplomata úgy fogalmazott a brit lapnak:
Gyakorlatilag mind rokonok, közeli barátok vagy párt-/kampányfinanszírozók, ilyen nyíltan ez korábban nem fordult elő. Ezek MAGA-tanítványok”.
A politikai kinevezettek az amerikai diplomáciában régóta jelen vannak, ám a mostani hullám mértéke és jellege több európai országban is kicsapta a biztosítékot. Az új nagykövetek jelentős része multimilliomos, egy részük milliárdos, akik tízmilliárd dolláros nagyságrendben támogatták Trump Make America Great Again mozgalmát, miközben alig rendelkeznek külpolitikai, diplomáciai tapasztalattal.
Trumpék stratégiája kíméletlen diagnózis, de legalább kimondja: a nemzetállami rendszer nem a múlt, hanem a jövő egyetlen életképes kerete.
Trump decemberben nyilvánosságra hozott Nemzetbiztonsági Stratégiája szerint
Kiemelt szereplő Charles Kushner, a Párizsba akkreditált amerikai nagykövet, Donald Trump vejének, Jared Kushnernek az apja. A korábban adócsalásért és tanúbefolyásolásért elítélt ingatlanmágnást Trump 2020-ban kegyelemben részesítette. Franciaországban Kushner máris politikai vihart kavart, amikor a növekvő antiszemitizmusról írt nyílt levelet Emmanuel Macronnak, majd a francia radikális jobboldal vezetőivel egyeztetett.
Más európai állomáshelyeken is hasonlóan feltűnő figurák képviselik Washingtont:
Andrew Puzder, az Egyesült Államok Európai Unió mellé delegált nagykövete a bevándorlást a „kulturális értékek hanyatlásával” hozta összefüggésbe, és nem átallott Ursula von der Leyen kezére csapni, amikor az Európai Bizottság elnöke a befagyasztott orosz vagyon európai einstandolását erőltette.
Rómában Tilman Fertitta, a Houston Rockets NBA-csapat tulajdonosa és Trump régi üzletfele látja el a nagyköveti feladatokat.
Míg Dániában Ken Howery, a PayPal társalapítója, volt stockholmi nagykövet próbálja enyhíteni a Grönland körüli feszültségeket.
Athénban a legnagyobb figyelmet Kimberly Guilfoyle, a volt Fox News-műsorvezető és Trump fiának korábbi menyasszonya kapja, akinek nyílt, konfrontatív stílusa több diplomatát is nyugtalansággal tölt el.
Kritikusai szerint Trump új európai képviseletei inkább politikai nyomásgyakorlásra, mint klasszikus diplomáciára készülnek.
Közelebb vagyunk a harmadik világháborúhoz, mint valaha és illegális bevándorlók millióinak példátlan inváziójával állunk szemben – fogalmazott Kimberly Guilfoyle.
***
Fotó: Jim WATSON / AFP