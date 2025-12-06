Váratlan fordulat: Amerikából kapott ukázt Von der Leyen – jobban teszi, ha nem fenyegetőzik az orosz vagyonelkobzással

Átlépte a vörös vonalat Putyin: Zelenszkij gondolkodás nélkül Oroszországra mutogat
Moszkva mindent cáfolt.
Sokan nem örülnek Brüsszel játszadozásainak.
Az utóbbi időszakban éles vita bontakozott ki az Európai Unió vezetőiben arról, hogy mi legyen a sorsa a háború kitörése óta befagyasztott orosz vagyonoknak – írja a Handelsblatt.
A javaslat lényege a 210 milliárd eurónyi vagyon felhasználása annak érdekében, hogy kölcsönként Ukrajnába küldjék.
A lap azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy Andrew Puzder, az Egyesült Államok uniós nagykövete figyelmeztette arra Brüsszelt, hogy az ilyen drasztikus lépések veszélyeztethetik a közelgő békefolyamatot.
Arra is fontos felhívni a figyelmet, hogy az amerikai nagykövetek, diplomaták érvei mögött nem is egy indok is áll – írja a hír kapcsán a Tények. Szerintük az orosz vagyonok elkobzása meggyengítheti az USA által kezdeményezett béketárgyalásokat, mert Moszkva számára ez egyfajta provokáció lehet, ami nehezíti az alku lehetőségét, illetve csökkenti az orosz hajlandóságot komoly békefolyamatra.
Ráadásul ez a lépés nemcsak Ukrajna és Oroszország viszonyát torzítaná el, hanem az EU és az USA közötti transzatlanti együttműködés jövőjét is.
Washington szerint a pénzügyek ilyen módon történő kihasználása hosszú távon kockázatos precedenst teremthet.
Ezt is ajánljuk a témában
Moszkva mindent cáfolt.
Nyitókép: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Moszkva mindent cáfolt.
A finn professzor szerint a magyar miniszterelnök képes egyedül józanul gondolkodni.
Szombaton folytatódhatnak a megbeszélések.