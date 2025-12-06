Váratlan fordulat: Amerikából kapott ukázt Von der Leyen – jobban teszi, ha nem fenyegetőzik az orosz vagyonelkobzással

Az utóbbi időszakban éles vita bontakozott ki az Európai Unió vezetőiben arról, hogy mi legyen a sorsa a háború kitörése óta befagyasztott orosz vagyonoknak – írja a Handelsblatt.

A javaslat lényege a 210 milliárd eurónyi vagyon felhasználása annak érdekében, hogy kölcsönként Ukrajnába küldjék.

A lap azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy Andrew Puzder, az Egyesült Államok uniós nagykövete figyelmeztette arra Brüsszelt, hogy az ilyen drasztikus lépések veszélyeztethetik a közelgő békefolyamatot.