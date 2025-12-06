Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
12. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Ukrajna Oroszország USA EU Európai Unió

Váratlan fordulat: Amerikából kapott ukázt Von der Leyen – jobban teszi, ha nem fenyegetőzik az orosz vagyonelkobzással

2025. december 06. 12:33

Sokan nem örülnek Brüsszel játszadozásainak.

2025. december 06. 12:33
null

Az utóbbi időszakban éles vita bontakozott ki az Európai Unió vezetőiben arról, hogy mi legyen a sorsa a háború kitörése óta befagyasztott orosz vagyonoknak – írja a Handelsblatt.

A javaslat lényege a 210 milliárd eurónyi vagyon felhasználása annak érdekében, hogy kölcsönként Ukrajnába küldjék.

A lap azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy Andrew Puzder, az Egyesült Államok uniós nagykövete figyelmeztette arra Brüsszelt, hogy az ilyen drasztikus lépések veszélyeztethetik a közelgő békefolyamatot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péternek van miért aggódni – nála is csengethet a villamos

Magyar Péternek van miért aggódni – nála is csengethet a villamos
Tovább a cikkhezchevron

Arra is fontos felhívni a figyelmet, hogy az amerikai nagykövetek, diplomaták érvei mögött nem is egy indok is áll – írja a hír kapcsán a Tények. Szerintük az orosz vagyonok elkobzása meggyengítheti az USA által kezdeményezett béketárgyalásokat, mert Moszkva számára ez egyfajta provokáció lehet, ami nehezíti az alku lehetőségét, illetve csökkenti az orosz hajlandóságot komoly békefolyamatra.

Ráadásul ez a lépés nemcsak Ukrajna és Oroszország viszonyát torzítaná el, hanem az EU és az USA közötti transzatlanti együttműködés jövőjét is.

Washington szerint a pénzügyek ilyen módon történő kihasználása hosszú távon kockázatos precedenst teremthet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Orange79
2025. december 06. 13:03
Ostoba, felelőtlen vén kurva.
Válasz erre
1
0
sarzal
2025. december 06. 12:50
a nyertesek nem nagyon szoktak jóvátételt fizetni....
Válasz erre
2
0
tikkadt-szocske
2025. december 06. 12:41
" Kölcsön " adni Fuckrajnának olyan, mintha Togo- nak adnának kölcsön. Annak az esélye, hogy a legyőzött oroszok kártérítést fizessenek a hoholoknak, valamivel kisebb mint nulla.
Válasz erre
5
0
Bicsike
•••
2025. december 06. 12:41 Szerkesztve
“ Szerintük az orosz vagyonok elkobzása meggyengítheti az USA által kezdeményezett béketárgyalásokat, mert Moszkva számára ez egyfajta provokáció lehet, ami nehezíti az alku lehetőségét, illetve csökkenti az orosz hajlandóságot komoly békefolyamatra.” Pont ez lenne a cél haladáréknál. Szerk.: Ahogy látom pont ez volt az előző hsz is. 😃
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!