háború Háború Ukrajnában csernobili atomerőmű Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Átlépte a vörös vonalat Putyin: Zelenszkij gondolkodás nélkül Oroszországra mutogat

2025. december 06. 11:46

Moszkva mindent cáfolt.

2025. december 06. 11:46
null

Megrongálódott a csernobili szarkofág a februári dróntámadást követően, így nem tudja ellátni elsődleges biztosági feladatát – jelentette be a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ).

A támadással Ukrajna az orosz egységeket vádolta.

A NAÜ pénteki tájékoztatása szerint az atomerőmű múlt heti vizsgálata szerint az atomreaktor köré felhúzott szarkofágot februárban érő dróntámadás kárt tett a szerkezetben, amelynek fő célja a sugárzó anyagok kiszabadulásának a megakadályozása. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója mindazonáltal hangsúlyozta, hogy bár a védőburok elvesztette elsődleges biztonsági funkcióját, nem állapítottak meg végleges károkat a szerkezet egyes részeiben, például a megfigyelőrendszerekben.

Mint mondta, néhány helyreállítási munkálatot már elvégeztek, a hosszútávú nukleáris biztonság és a további károk elkerülése érdekében azonban átfogó felújításra van szükség.

A csernobili atomerőmű 1986-ban felrobbant negyedik blokkja fölé emelt 36 ezer tonnás, 110 méter hosszú, 257 méter széles és 105 méter magas, félhenger formájú acélszarkofágot februárban érte támadás, és egy időre tűz is keletkezett.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy robbanófejjel felszerelt orosz támadó drón csapódott be az építménybe. Moszkva cáfolta, hogy orosz támadás érte volna a létesítményt. Az ENSZ februárban közölte, hogy a sugárzási szint a normálisnak felel meg és stabil, és nem érkezett jelentés arról, hogy sugárzó anyagok szivárogtak volna ki a szarkofágból.

(MTI)

Nyitókép: Pavel Bednyakov / POOL / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
zsugabubus-2
2025. december 06. 12:29
"Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója mindazonáltal hangsúlyozta, hogy bár a védőburok elvesztette elsődleges biztonsági funkcióját, nem állapítottak meg végleges károkat a szerkezet egyes részeiben, például a megfigyelőrendszerekben." Fontoskodom, tehát vagyok! A nagy baszott bádogtetőn lett egy kisebb lik, ami egyfelől minimál költséggel tökéletesen javítható, másfelől meg ennyi idő után sincs konkrét bizonyítéka annak, hogy ez bárminemű "védelmi funkció romlást" vont volna maga után. (az pedig végképp nem nyert igazolást, hogy az erőművet ellenőrzésük alatt tartó oroszok okozták volna a kárt. Épeszű ember ezt képes belátni és azt is megfejtheti, hogy akkor vajon kik álltak a támadás hátterében)
csalodtamafideszben
2025. december 06. 12:24
Putyinnak semmi sem drága.
martens
2025. december 06. 12:19
Érthető, az oroszok magukra akarták robbantani az erőművet.
trokadero
2025. december 06. 12:19 Szerkesztve
Ezek ,ezt az ócska trükköt is eladják.Szar kofák.
