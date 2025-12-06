Átlépte a vörös vonalat Putyin: Zelenszkij gondolkodás nélkül Oroszországra mutogat

Megrongálódott a csernobili szarkofág a februári dróntámadást követően, így nem tudja ellátni elsődleges biztosági feladatát – jelentette be a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ).

A támadással Ukrajna az orosz egységeket vádolta.

A NAÜ pénteki tájékoztatása szerint az atomerőmű múlt heti vizsgálata szerint az atomreaktor köré felhúzott szarkofágot februárban érő dróntámadás kárt tett a szerkezetben, amelynek fő célja a sugárzó anyagok kiszabadulásának a megakadályozása. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója mindazonáltal hangsúlyozta, hogy bár a védőburok elvesztette elsődleges biztonsági funkcióját, nem állapítottak meg végleges károkat a szerkezet egyes részeiben, például a megfigyelőrendszerekben.