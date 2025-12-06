Tuomas Malinen, a Helsinki Egyetem professzora szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök volt az egyetlen „józan hang” Európában Oroszországgal kapcsolatban, miközben szerinte a legtöbb európai vezető félrevezette a közvéleményt Oroszország erejéről és egységéről – írja a Lenta hírügynökség.

Malinen figyelmeztetett: ha nem változik az európai hozzáállás, újabb háború fenyegethet a kontinensen.

A cikk kiemeli Orbán Viktor november 28-i moszkvai látogatását és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott tárgyalásait, amelyeket Orbán sikeresnek értékelt.