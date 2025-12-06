Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
12. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Európa Háború Ukrajnában Tuomas Malinen Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Orbán Viktor Európai Unió

Putyin képes lángba borítani egész Európát: hátborzongató figyelmeztetés érkezett – mindenkinek Orbánra kell hallgatnia

2025. december 06. 10:24

A finn professzor szerint a magyar miniszterelnök képes egyedül józanul gondolkodni.

2025. december 06. 10:24
null

Tuomas Malinen, a Helsinki Egyetem professzora szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök volt az egyetlen „józan hang” Európában Oroszországgal kapcsolatban, miközben szerinte a legtöbb európai vezető félrevezette a közvéleményt Oroszország erejéről és egységéről – írja a Lenta hírügynökség.

Malinen figyelmeztetett: ha nem változik az európai hozzáállás, újabb háború fenyegethet a kontinensen.

A cikk kiemeli Orbán Viktor november 28-i moszkvai látogatását és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott tárgyalásait, amelyeket Orbán sikeresnek értékelt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péternek van miért aggódni – nála is csengethet a villamos

Magyar Péternek van miért aggódni – nála is csengethet a villamos
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2025. december 06. 10:52
"Putyin képes lángba borítani egész Európát" Ezt a méltatlan sugalmazást illene, kellene már felszámolni! Európában, abban az Európában, mely többségében évek óta hadban áll, háborút visel, ha Jákob hazug báránybőrében is, álcázó ukrán zászló alatt, minősített demagógia Putyint eleve felelőssé tenni..! Az a gyilkos zsidó gyűlölködés, mely Hitler felé megnyilvánult, és győzelmet eredményezett a Világháborúban a zsidóságnak, ma Putyin és az oroszok felé működik, és nem zárható ki a hasonlóságból annak eredménye is... A világnak el kellene gondolkodnia viselt, elviselt dolgain, akár tévedésein is, melyet eleve kizár az a tudati terror, melyben részesítve vagyunk..!
Válasz erre
0
0
dejavu
2025. december 06. 10:47
a macskaadó sokkal nagyobb fenyegetés.
Válasz erre
0
0
TOM66
2025. december 06. 10:42
Na,róla is hamarosan kiderül,hogy az anyja egy malomtulajdonos kulák szeretője volt!🤣
Válasz erre
0
0
egyszeri
2025. december 06. 10:40
A baj ott van, hogy a háborúpárti emberek két csoportra oszthatók az egyik akiket el lehet hülyíteni és a háború folytatására ösztönözni, a másik csoportot meg nem érdekli mi lesz Európával, ugyanúgy mint ahogy Ukrajna sorsa és a rengeteg halott, rokkant se! Nekik a haszon a lényeg és a gazdagságuk folytán biztosak benne, hogy legyen bármi is, ők azt megússzák ép bőrrel!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!