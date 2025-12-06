Lesöpörte az asztalról Orbán és Trump ötletét az ukránpárti politikai elemző: nagyon nem tetszik neki a béketerv
„A 28 pontos béketerv valójában orosz diktátum” – mondta Judy Dempsey.
A finn professzor szerint a magyar miniszterelnök képes egyedül józanul gondolkodni.
Tuomas Malinen, a Helsinki Egyetem professzora szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök volt az egyetlen „józan hang” Európában Oroszországgal kapcsolatban, miközben szerinte a legtöbb európai vezető félrevezette a közvéleményt Oroszország erejéről és egységéről – írja a Lenta hírügynökség.
Malinen figyelmeztetett: ha nem változik az európai hozzáállás, újabb háború fenyegethet a kontinensen.
A cikk kiemeli Orbán Viktor november 28-i moszkvai látogatását és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott tárgyalásait, amelyeket Orbán sikeresnek értékelt.
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Szombaton folytatódhatnak a megbeszélések.
Ha a Mandiner Gálán az Év Benézése Díjat is át kellett volna adni, akkor Rácz András jó eséllyel indult volna.