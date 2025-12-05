Most már biztos: hiába figyelmeztette az ukránokat Szijjártó, soha nem fognak leállni
Nem foglalkoztatja őket Magyarország energiaellátása.
„A 28 pontos béketerv valójában orosz diktátum” – mondta Judy Dempsey.
Judy Dempsey politikai elemző szerint Donald Trump amerikai elnök érdekei inkább a Kremlhez kötődnek, mint Kijevhez, és az általa támogatott 28 pontos béketerv valójában orosz diktátum – írja a Die Presse.
Dempsey bírálja az EU-t, amiért nem dolgozott ki saját béketervet Ukrajna számára; szerinte Németországnak Friedrich Merz kancellár vezetésével kellett volna tárgyalnia,
mivel Orbán Viktor magyar miniszterelnök vagy Emmanuel Macron francia elnök kevésbé alkalmasak erre.
Az elemző hangsúlyozza: Európa túlzottan függ az Egyesült Államoktól, elvesztette stratégiai önállóságát, és a jelenlegi háború véget vetett az európai integrációra épülő „béketeremtő projektnek”. Szerinte csak valódi európai összefogás hozhat változást.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor
