Amerika azzal vádolja Franciaországot, hogy erősíti az antiszemitizmust, mire Párizs bekérette a nagykövetet

Kutatás: szélsebesen terjed az antiszemitizmus Európában
A friss jelentésben a megkérdezettek négy százaléka számolt be antiszemita indíttatású fizikai bántalmazásról, míg ez az arány 2018-ban két százalék volt.
Áll a bál a palesztin állam elismerése miatt.
Berendelte a francia külügyminisztérium hétfőn Charles Kushnert, az Egyesült Államok párizsi nagykövetét, aki Emmanuel Macron francia elnöknek küldött levelében azt írta, hogy
Párizs nem tesz eleget az antiszemita incidensek megfékezésének érdekében.
A levélben, amely a The Wall Street Journal című amerikai lapban is megjelent, a nagykövet sürgős lépésekre kérte a francia vezetést az ügyben. Kushner egyebek közt úgy vélte, az
a francia bejelentés, hogy a palesztin állam elismerésére készülnek, növelte az antiszemita indíttatású cselekmények számát az országban.
A francia külügyminisztérium hétfői közleményében azt írta, hogy
„a nagykövet állításai elfogadhatatlanok”.
Hozzátette: Kushnernek hétfőn kell megjelennie a minisztériumban.
(MTI)
