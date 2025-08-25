Ft
08. 25.
hétfő
Amerika azzal vádolja Franciaországot, hogy erősíti az antiszemitizmust, mire Párizs bekérette a nagykövetet

2025. augusztus 25. 07:22

Áll a bál a palesztin állam elismerése miatt.

2025. augusztus 25. 07:22
null

Berendelte a francia külügyminisztérium hétfőn Charles Kushnert, az Egyesült Államok párizsi nagykövetét, aki Emmanuel Macron francia elnöknek küldött levelében azt írta, hogy 

Párizs nem tesz eleget az antiszemita incidensek megfékezésének érdekében.

A levélben, amely a The Wall Street Journal című amerikai lapban is megjelent, a nagykövet sürgős lépésekre kérte a francia vezetést az ügyben. Kushner egyebek közt úgy vélte, az 

a francia bejelentés, hogy a palesztin állam elismerésére készülnek, növelte az antiszemita indíttatású cselekmények számát az országban.

 

A francia külügyminisztérium hétfői közleményében azt írta, hogy 

„a nagykövet állításai elfogadhatatlanok”.

Hozzátette: Kushnernek hétfőn kell megjelennie a minisztériumban.

(MTI)

Nyitókép: Michael Campanella/Getty Images

