Amerika azzal vádolja Franciaországot, hogy erősíti az antiszemitizmust, mire Párizs bekérette a nagykövetet

Berendelte a francia külügyminisztérium hétfőn Charles Kushnert, az Egyesült Államok párizsi nagykövetét, aki Emmanuel Macron francia elnöknek küldött levelében azt írta, hogy

Párizs nem tesz eleget az antiszemita incidensek megfékezésének érdekében.

A levélben, amely a The Wall Street Journal című amerikai lapban is megjelent, a nagykövet sürgős lépésekre kérte a francia vezetést az ügyben. Kushner egyebek közt úgy vélte, az