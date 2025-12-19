Ft
Lengyelország orosz vagyon Ukrajna Oroszország hitel Volodimir Zelenszkij Európai Unió Donald Tusk

Orbán Viktor egyik nagy ellenfele sem elégedett a 90 milliárdos hitellel

2025. december 19. 22:37

Donald Tusk is a Belgiumban lévő orosz vagyon megszerzéséről ábrándozik.

2025. december 19. 22:37
null

Bár Varsó nem maradéktalanul elégedett a döntéssel, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyaránt áttörésként értékelte az Ukrajnának december 19-én megszavazott 90 milliárd eurós hitelt – tudósított a brit The Guardian.

Az Európai Unió által elfogadott pénzügyi csomag fontos politikai üzenetet hordoz Ukrajna számára, még akkor is, ha a döntés nem elégít ki minden tagállami elvárást”

– jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök. A lap beszámolója szerint Tusk a közösségi médiában hangsúlyozta:

„Néhány vezető túlzott óvatossága ellenére Európa meghozta a döntést Ukrajna finanszírozásáról.”

A befagyasztott orosz vagyon felhasználásának lehetősége továbbra is nyitva áll.”

„Hogy maradéktalanul elégedett vagyok-e? Természetesen nem. De mindig jobb valamennyit elérni, mint semmit sem.”

Tusk Varsóban rövid megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki Karol Nawrocki lengyel államfővel is tárgyalt.

A találkozón Zelenszkij hangsúlyozta: Moszkva abban reménykedett, hogy sikerül késleltetni vagy meghiúsítani az uniós támogatást, ám végül „Európa vezetői felelősséget vállaltak”, amikor jóváhagyták a hitelt.

A lengyel miniszterelnök személyes hangvételű szavakkal is méltatta vendégét:

A te harcod a mi közös harcunk”

– mondta Tusk, hozzátéve:

Zelenszkijt Lengyelországban is hősként tisztelik.

Az ukrán elnök visszafogottan reagált, mire Tusk csak annyit válaszolt:

Komolyan mondom.”

A találkozón szóba került Lengyelország szerepe is az ukrajnai béketárgyalások különböző formátumaiban. Zelenszkij szerint nincs szó Varsó kizárásáról, csupán eltérő egyeztetési keretekről.

A találkozó egyik legerősebb üzenetét az ukrán elnök így foglalta össze:

Oroszország számára az a legijesztőbb, ha együtt vagyunk, mert akkor biztosan nem tud legyőzni minket.”

***

Fotó: Sergei GAPON / AFP

 

