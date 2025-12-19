Orbán Viktor egyik nagy ellenfele sem elégedett a 90 milliárdos hitellel

Bár Varsó nem maradéktalanul elégedett a döntéssel, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyaránt áttörésként értékelte az Ukrajnának december 19-én megszavazott 90 milliárd eurós hitelt – tudósított a brit The Guardian.

Az Európai Unió által elfogadott pénzügyi csomag fontos politikai üzenetet hordoz Ukrajna számára, még akkor is, ha a döntés nem elégít ki minden tagállami elvárást”

– jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök. A lap beszámolója szerint Tusk a közösségi médiában hangsúlyozta: