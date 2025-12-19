Orbán Viktor egyik nagy ellenfele sem elégedett a 90 milliárdos hitellel

Manfred Weber kimutatta a foga fehérjét: bármi áron elvenné a befagyasztott orosz vagyont
Az Európai Néppárt elnöke szerint csak idő kérdése, hogy az Európai Unió felhasználja a pénzeszközöket Ukrajna támogatására.
Donald Tusk is a Belgiumban lévő orosz vagyon megszerzéséről ábrándozik.
Bár Varsó nem maradéktalanul elégedett a döntéssel, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyaránt áttörésként értékelte az Ukrajnának december 19-én megszavazott 90 milliárd eurós hitelt – tudósított a brit The Guardian.
Az Európai Unió által elfogadott pénzügyi csomag fontos politikai üzenetet hordoz Ukrajna számára, még akkor is, ha a döntés nem elégít ki minden tagállami elvárást”
– jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök. A lap beszámolója szerint Tusk a közösségi médiában hangsúlyozta:
„Néhány vezető túlzott óvatossága ellenére Európa meghozta a döntést Ukrajna finanszírozásáról.”
A befagyasztott orosz vagyon felhasználásának lehetősége továbbra is nyitva áll.”
„Hogy maradéktalanul elégedett vagyok-e? Természetesen nem. De mindig jobb valamennyit elérni, mint semmit sem.”
Tusk Varsóban rövid megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki Karol Nawrocki lengyel államfővel is tárgyalt.
A találkozón Zelenszkij hangsúlyozta: Moszkva abban reménykedett, hogy sikerül késleltetni vagy meghiúsítani az uniós támogatást, ám végül „Európa vezetői felelősséget vállaltak”, amikor jóváhagyták a hitelt.
A lengyel miniszterelnök személyes hangvételű szavakkal is méltatta vendégét:
A te harcod a mi közös harcunk”
– mondta Tusk, hozzátéve:
Zelenszkijt Lengyelországban is hősként tisztelik.
Az ukrán elnök visszafogottan reagált, mire Tusk csak annyit válaszolt:
Komolyan mondom.”
A találkozón szóba került Lengyelország szerepe is az ukrajnai béketárgyalások különböző formátumaiban. Zelenszkij szerint nincs szó Varsó kizárásáról, csupán eltérő egyeztetési keretekről.
A találkozó egyik legerősebb üzenetét az ukrán elnök így foglalta össze:
Oroszország számára az a legijesztőbb, ha együtt vagyunk, mert akkor biztosan nem tud legyőzni minket.”
Fotó: Sergei GAPON / AFP