Manfred Weber kimutatta a foga fehérjét: bármi áron elvenné a befagyasztott orosz vagyont

Aki keresztbe tett Von der Leyennek: otthon ünneplik a belga miniszterelnököt (VIDEÓ)
Bart De Wever az Orbán Viktor által is emlegetett fekete humorral és szarkazmussal osztotta ki az őt lejáratni akaró Politicót.
Az Európai Néppárt elnöke szerint csak idő kérdése, hogy az Európai Unió felhasználja a pénzeszközöket Ukrajna támogatására.
Az Európai Unió előbb-utóbb fel fogja használni a befagyasztott orosz pénzügyi eszközöket Ukrajna megsegítésére, annak ellenére, hogy az uniós csúcson a tagállamok nem jutottak egyezségre erről – jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke a Politicónak adott interjúban.
Ezt a pénzt annak a katasztrófának a helyreállítására fogjuk fordítani, amelyet Oroszország okozott”
– fogalmazott Weber, hozzátéve: a források akár az EU Ukrajnának nyújtott hiteleinek visszafizetését is szolgálhatják. Véleménye szerint
a végén Oroszországnak kell megfizetnie mindazt, amit Ukrajnában tett”.
Az uniós vezetők csütörtök esti tárgyalásain nem sikerült meggyőzni Belgiumot – ahol a befagyasztott orosz vagyon jelentős része található –, hogy engedélyezze az eszközök közvetlen felhasználását Ukrajna javára. Ennek következtében a tagállamok egy vészforgatókönyvként közös uniós hitelfelvételről döntöttek, amelyhez Magyarország, Szlovákia és Csehország nem csatlakozott.
Ezt is ajánljuk a témában
Bart De Wever az Orbán Viktor által is emlegetett fekete humorral és szarkazmussal osztotta ki az őt lejáratni akaró Politicót.
Weber szerint azonban az orosz vagyon kérdése továbbra sincs lezárva.
Ő úgy értelmezi, hogy a most elfogadott 90 milliárd eurós uniós hitel később éppen ezekből az eszközökből térülhet meg, így a tagállamoknak nem kellene viselniük a teljes pénzügyi terhet.
Ezt is ajánljuk a témában
Manfred Weber az egész Néppárt nevében elmondta, támogatják, hogy a befagyasztott orosz vagyon egy részét Ukrajna finanszírozására kell felhasználni.
Az EPP elnöke határozottan elutasította Washington elképzelését is, amely szerint az Egyesült Államok a befagyasztott orosz vagyon egy részét amerikai vezetésű újjáépítési projektekre fordította volna.
Ez az opció teljesen lekerült a napirendről”
– mondta Weber, kiegészítve azzal, hogy az amerikai javaslat politikailag elfogadhatatlan Európa számára.
Weber védelmébe vette Friedrich Merz német kancellárt is, aki aktívan szorgalmazta az orosz vagyonra épülő megoldást. Szerinte Merz „vezetői szerepet vállalt”, és az elképzelés széles körű támogatást élvezett Európában.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök rövid videós összefoglalót osztott meg az EU-csúcs legfontosabb pillanatairól.
***
Fotó: JOHN THYS / AFP