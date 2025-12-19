Manfred Weber kimutatta a foga fehérjét: bármi áron elvenné a befagyasztott orosz vagyont

Az Európai Unió előbb-utóbb fel fogja használni a befagyasztott orosz pénzügyi eszközöket Ukrajna megsegítésére, annak ellenére, hogy az uniós csúcson a tagállamok nem jutottak egyezségre erről – jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke a Politicónak adott interjúban.

Ezt a pénzt annak a katasztrófának a helyreállítására fogjuk fordítani, amelyet Oroszország okozott”

– fogalmazott Weber, hozzátéve: a források akár az EU Ukrajnának nyújtott hiteleinek visszafizetését is szolgálhatják. Véleménye szerint