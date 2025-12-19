Aki keresztbe tett Von der Leyennek: otthon ünneplik a belga miniszterelnököt (VIDEÓ)

A pártelnök, Valerie Van Peel szerint De Wever szinte teljes elszigeteltségben is képes volt megvédeni a belga érdekeket „Európa legerősebb szereplőivel” szemben.
Az ellenzéki flamand liberális Open VLD elnöke, Frédéric De Gucht szintén pozitívan értékelte az eredményt, amely szerinte egyszerre szolgálja Belgium és Ukrajna érdekeit, miközben az európai szolidaritás is megmarad az orosz agresszor ellenében.
Több belga európai parlamenti képviselő is üdvözölte a csúcstalálkozó kimenetelét. Wouter Beke kereszténydemokrata politikus szerint helyes döntés volt visszatérni a „bizonyított” közös hitelmechanizmushoz, míg Yvan Verougstraete, a vallon centrista Les Engagés vezetője úgy fogalmazott: Belgium hallatta a hangját az uniós vitában.