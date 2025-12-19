Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
12. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
orosz vagyon Ukrajna Ursula von der Leyen Bart De Wever Politico EU-csúcs Európai Unió Belgium

Aki keresztbe tett Von der Leyennek: otthon ünneplik a belga miniszterelnököt (VIDEÓ)

2025. december 19. 18:38

Bart De Wever az Orbán Viktor által is emlegetett fekete humorral és szarkazmussal osztotta ki az őt lejáratni akaró Politicót.

2025. december 19. 18:38
null

Bart De Wever belga kormányfő komoly belpolitikai dicséretet zsebelhetett be azt követően, hogy az uniós csúcstalálkozón sikerült megakadályoznia azt a tervet, amely az Oroszországhoz köthető befagyasztott pénzeszközök felhasználásával segítette volna Ukrajnát. A Politico felidézte, hogy De Wever hónapokon át következetesen ellenezte az elképzelést, majd végül elérte, hogy az uniós vezetők egy alternatív megoldásra, közös uniós hitelfelvételre térjenek át.

A döntést Belgiumban pártállástól függetlenül üdvözölték. Theo Francken védelmi miniszter – De Wever párttársa, a flamand nacionalista N-VA politikusa – úgy fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

a miniszterelnök »demokratikus leckét adott az Európai Uniónak«.

Ezt is ajánljuk a témában

A pártelnök, Valerie Van Peel szerint De Wever szinte teljes elszigeteltségben is képes volt megvédeni a belga érdekeket „Európa legerősebb szereplőivel” szemben.

Az ellenzéki flamand liberális Open VLD elnöke, Frédéric De Gucht szintén pozitívan értékelte az eredményt, amely szerinte egyszerre szolgálja Belgium és Ukrajna érdekeit, miközben az európai szolidaritás is megmarad az orosz agresszor ellenében.

Több belga európai parlamenti képviselő is üdvözölte a csúcstalálkozó kimenetelét. Wouter Beke kereszténydemokrata politikus szerint helyes döntés volt visszatérni a „bizonyított” közös hitelmechanizmushoz, míg Yvan Verougstraete, a vallon centrista Les Engagés vezetője úgy fogalmazott: Belgium hallatta a hangját az uniós vitában.

Ezt is ajánljuk a témában

„Akkor én most mennék is vissza a szentpétervári dácsámba...”

De Wevernek az EU-csúcs utáni sajtótájékoztatóján akadt egy érdekes eszmecseréje a Politico riporterével. A belga miniszterelnök láthatóan nem felejtette el az uniós bürokraták szócsövének, hogy oroszbérencként és flamand nacionalistaként hivatkoztak rá, amiért következetesen nem hagyta kudarcos pénzügyi kalandba rángatni az országát:

Á, a Politicótól van? Maguk nagyon kedves cikkeket jelentetnek meg, nagyon kedves címekkel. Az egyikben Oroszország legfontosabb ütőkártyájának neveztek engem. Az különösen tetszett... Emlékezni fogok rá.

– fogalmazott a kormányfő, aki – a hallgatóság nagy derültségére – továbbra sem kímélte az őt faggató újságírót:

„Ahogy korábban mondtam, egy valódi politikus elengedi az érzelmeit. Még akkor is, ha azok az érzelmek színtiszta haragot, bosszúszomjat, sőt akár erőszakot is tükröznek.”

Ezt is ajánljuk a témában

A Politico munkatársa az uniós vezetők megosztottságáról igyekezett faggatni a belga miniszterelnököt, aki nem ment bele a játékba, és leszögezte:

„Az európai asztalnál mindig megosztottság uralkodik. Ez Európa, nemde? Huszonhét ország eltérő érdekekkel, eltérő közvéleménnyel, ki közelebb, ki távolabb Oroszországtól. Nem ugyanazt a játékot játsszuk.

De Wever hozzátette:

Rendben, milyen címet fog adni [a cikknek]? Á, azon múlik, hogy én mit mondok? Akkor nem mondok semmit.”

A további kérdésekre így felelt:

„Mi a problémája? Az, hogy hárman kimaradtak? Volt már ilyen korábban. Akárhányszor meghosszabbítjuk a szankciókat, valaki mindig kimarad (...), mégis mehetünk előre.”

Ezt is ajánljuk a témában

Rámutatott:

Találtunk megoldást Ukrajna támogatására (...). Három ország nem akart részt venni ebben? Oké, rendben.”

De Wever türelme ekkor fogyott el, és némi epés ironizálás után véget vetett a sajtótájékoztatónak:

Akkor én most mennék is vissza a szentpétervári dácsámba, ahol Depardieu a szomszédom, az út túloldalán pedig Aszad lakik. Azt hiszem polgármester is lehetek abban a kis faluban. Na, talán ezt adhatja címnek...”

A rendhagyó szócsata itt nézhető meg teljes terjedelmében:

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Nicolas TUCAT / AFP

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
No comment no cry
2025. december 19. 20:12
Theo Francken védelmi miniszter – De Wever párttársa, a flamand nacionalista N-VA politikusa – úgy fogalmazott: a miniszterelnök »demokratikus leckét adott az Európai Uniónak«. A pártelnök, Valerie Van Peel szerint De Wever szinte teljes elszigeteltségben is képes volt megvédeni a belga érdekeket „Európa legerősebb szereplőivel” szemben. -------- Aha, akkor csak Orbán Viktor az autokrata szemét rohadék döbrögi. Mindenki más, aki nemzeti érdeket véd meg az EU ellen, az a hős ludas matyi. Nyomorult hippokriták.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. december 19. 20:09
Látszott rajta, hogy rühellte a libsi Politico emberét, de próbált visszafogott lenni. A végén aztán alázta a fickót! Jó szereplés volt!
Válasz erre
0
0
Lami66
2025. december 19. 19:57
Na végre átveszik Trump módszerét, és helyén kezelik a libsimédiát. Orbán és Szijjártó is elküldhetné a pi.csába ezeket a libsihazudozó "ujságírókat"
Válasz erre
1
0
Pneumaticus
2025. december 19. 19:50
Teccik! Megosztottság? A Politicónak csak a liberális mainstreamhez való hiánytalan feltakarás lenne elég egységes. Ezek Szovjetúniót akarnak, diktatúrával. Csak egy haladó vélemény van, az összes többi népellenes, reakciós... Eftársak! - Jaj! Már hallotuk, ismerjük, elég volt!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!