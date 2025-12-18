Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
flamand nacionalista flamand orosz vagyon Ukrajna Bart De Wever Belgium

Így vált Belgium flamand miniszterelnöke Ursula von der Leyen legnagyobb ellenfelévé

2025. december 18. 09:01

Egy történelmi pillanatban Bart De Wever főszerepet kapott azzal, hogy ellenáll az orosz vagyon felhasználásának: ő óvatosságnak nevezi, nyugati szövetségesei viszont tombolnak.

2025. december 18. 09:01
null

Az Európai Unió vezetői csütörtökön Brüsszelben gyűlnek össze, hogy megvitassák azt a rendkívül bonyolult tervet, amely szerint az Ukrajna előtt álló költségvetési hiány pótlására felhasználnák a befagyasztott orosz állami vagyont. A „kártérítési hitel” néven ismert javaslat a brüsszeli Euroclear-nél tartott milliárd eurókat mozgósítaná, és az ukránok költségvetésébe irányítaná.

A tervt azonban aktívan blokkolja a belga miniszterelnök, akiről portrét írt az Euractiv. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

A lap szerint sok szempontból De Wever illeszkedik a kortárs jobboldali populista sablonba. Tiltakozik a bevándorlás, a szociális kiadások és a „woke” ellen és ismertségét pedig a televízió segítette elő.

Az 54 éves politikus egy művelt, többnyelvű értelmiségi, jól beszél, elegánsan öltözik és rendkívül fegyelmezett –, aki beszédeit filmidézetekkel és a Római Birodalomra való utalásokkal tarkítja, gyakran száraz humorral.

Bart De Wever örökbefogadott macskájának Maximusnak 140 ezer követője van Instagramon:


A cikk szerint,ami leginkább zavarba ejtő, hogy hiába ő Belgium vezetője továbbra is elkötelezett flamand nacionalista, aki a holland nyelvű északi rész függetlenségéért küzd.

Az év elején azt mondta, hogy Flandria 16. századi elszakadása a mai Hollandiától „a legnagyobb katasztrófa, ami valaha ért minket”. A Benelux-országok sokkal mélyebb integrációját szorgalmazza, amit ő „szoros unióként” emleget.

Más szavakkal, De Wever egy olyan államot irányít, amely szerinte nem is létezhetne, és inkább továbbra is Antwerpen polgármestere lenne.

 „Úgy gondolom, ő az első miniszterelnök, aki nem akart miniszterelnök lenni” – mondta Kris Van Dijck, a De Wever Új Flamand Szövetségének (N-VA) európai parlamenti képviselője, aki több mint két évtizede ismeri őt.

A közvélemény-kutatások szerint a belgák éppen ezért még jobban kedvelik őt. Ritkán tölti az éjszakát brüsszeli hivatalos rezidenciáján, inkább hazautazik antwerpeni nagy házába, ahol tizenkét évig polgármester volt, és ahol feleségével és négy gyermekükkel él.

„A világ legokosabb embere”

De Wever jogot tanult, majd történelem szakra ment át. Csatlakozott a Volksunie-hoz, egy mára már megszűnt flamand nacionalista párthoz, amelynek jobboldali szárnya 2001-ben kivált, és megalapította az N-VA-t. De Wever 2004-ben lett a párt vezetője, ezt a posztot töltötte be, amíg idén februárban miniszterelnök nem lett.

Bár könyvei és politikai cikkei növelték ismertségét, a televízió tette őt közismertté. A 2008–2009-es szezonban való szereplése a flamand vetélkedőműsorban, a De Slimste Mens ter Wereld-ben („A világ legokosabb embere”) országos hírnevet hozott neki.

„Úgy gondolom, a belgák őt tartják a legokosabb embernek”

 – mondta Jeroen Struys, a brüsszeli napilap, a De Standaard politikai újságírója. „Így vált rendkívül népszerűvé, mert mindenki nézte azt a műsort.”

Bár De Wever régóta vezeti a népszerűségi listákat Flandriában, a francia ajkú Vallóniában évekig mély gyanakvással tekintettek rá. Bár egyesek attól tartottak, hogy szélsőségesekkel fog szövetségre lépni, De Wever – aki többször is elhatárolódott a radikalizmustól – ehelyett egy ötpárti koalíciót állított össze, amelybe francia nyelvű centristák is beletartoznak. Ugyanez volt a helyzet szeretett Antwerpenben is, a városban, amelyet 12 évig vezetett polgármesterként, mielőtt miniszterelnök lett, és ahol a szélsőjobboldallal, hanem a szocialistákkal kötött koalíciós megállapodást.

Az elemzők megjegyzik, hogy a pragmatizmus mindig is központi szerepet játszott De Wever megközelítésében.

„De Wevernek vannak néhány alapvető elemei, amelyek nagyon fontosak számára” – mondta De Smet, hozzátéve, hogy ezek közé tartozik a kulturális identitás, a liberális gazdaságpolitika és a konföderatív Belgium. „De a többi tekintetében nagyon pragmatikus.”

Az ellenálló

Ennek a pragmatizmusnak vannak határai. De Wever heves ellenzője a kártérítési kölcsönnek – amely 185 milliárd eurót mozgósítana az Euroclear-nél befagyasztott orosz eszközökből.

Álláspontját nemcsak a koalíciós partnerek, hanem a hagyományos ellenfelei, köztük a marxista Munkáspárt is támogatja. A Le Soir legutóbbi közvélemény-kutatása szerint a belgák több mint kétharmada egyetért vele.

Ironikus módon De Wever régóta tartó vonakodása a miniszterelnöki poszt betöltésétől megerősítette hitelességét. „Ez szabaddá teszi” – mondta Struys. „Senki sem gondolja, hogy ezt a saját karrierje érdekében tenné.”

Nyitókép:  Ben STANSALL / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában


 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bondavary
2025. december 18. 09:42
Ursula, ahogy megfenyegette a várható választási győzelme előtt álló Melonit, úgy fenyegette meg most Belgiumot is, hogy Magyarország sorsára jut. Mit képzel magáról ez a nő? Ez már tiszta szovjet birodalom, a revizionista Csehszlovákiával bántak így 1968-ban, csak most az eszközök mások.
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
2025. december 18. 09:31
Nem mást kért érte mind országának pénzügyi hitelének elvesztését. Ez ma az Unió gittegylete....
Válasz erre
3
0
neszteklipschik
2025. december 18. 09:15
Baj lesz a belga jogállamisággal, érzem...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!