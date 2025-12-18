Így vált Belgium flamand miniszterelnöke Ursula von der Leyen legnagyobb ellenfelévé

„Úgy gondolom, ő az első miniszterelnök, aki nem akart miniszterelnök lenni” – mondta Kris Van Dijck, a De Wever Új Flamand Szövetségének (N-VA) európai parlamenti képviselője, aki több mint két évtizede ismeri őt.

A közvélemény-kutatások szerint a belgák éppen ezért még jobban kedvelik őt. Ritkán tölti az éjszakát brüsszeli hivatalos rezidenciáján, inkább hazautazik antwerpeni nagy házába, ahol tizenkét évig polgármester volt, és ahol feleségével és négy gyermekükkel él.

„A világ legokosabb embere”

De Wever jogot tanult, majd történelem szakra ment át. Csatlakozott a Volksunie-hoz, egy mára már megszűnt flamand nacionalista párthoz, amelynek jobboldali szárnya 2001-ben kivált, és megalapította az N-VA-t. De Wever 2004-ben lett a párt vezetője, ezt a posztot töltötte be, amíg idén februárban miniszterelnök nem lett.

Bár könyvei és politikai cikkei növelték ismertségét, a televízió tette őt közismertté. A 2008–2009-es szezonban való szereplése a flamand vetélkedőműsorban, a De Slimste Mens ter Wereld-ben („A világ legokosabb embere”) országos hírnevet hozott neki.