12. 11.
csütörtök
12. 11.
csütörtök
Magyarország Bart De Wever Politico büntetés selyemzsinór Belgium

Teljes őrület: Ursula von der Leyenék megfenyegették az EU egyik alapító tagállamát

2025. december 11. 07:08

Az EU vezetése nem válogat az eszközökben: kiszemelték a következő célpontot, akit „példátlan” következményekkel fenyegetnek, ha nem engedelmeskedik a háborús finanszírozás ügyében.

2025. december 11. 07:08
null

Megkapta a selyemzsinórt Bart De Wever, a belga miniszterelnök: Belgium vagy engedelmeskedik az Európai Uniónak az Ukrajnának szánt hitelcsomag ügyében, vagy a brüsszeli vezetők elkezdik őket is úgy „csuklóztatni”, mint korábban Magyarországot – írta meg a Politico. A lap, amely hagyományosan a brüsszeli álláspontot visszhangozza, így fogalmazott: „A december 18-i csúcstalálkozón az EU vezetőinek legfőbb feladata az lesz, hogy megnyerjék maguknak Bart De Wevert, a blokk legújabb »közellenségét«. Belgium miniszterelnöke ugyanis megvétózza azt a tervet, hogy az EU 210 milliárd eurós hitelt nyújtson Ukrajnának, miközben az ország óriási költségvetési hiánnyal küzd, és továbbra is dúl a háború Oroszországgal. De Wever annyira makacsul ellenzi a befagyasztott orosz vagyon felhasználását – amelynek döntő része éppen Belgiumban található –, hogy az uniós diplomaták már külön stratégiákat dolgoznak ki a meggyőzésére.”

A Politico természetesen arról is írt, hogy értelmezésük szerint miért húzza az időt De Wever: 

attól tart, hogy Belgiumra hárulhatna a pénz visszafizetésének terhe, ha a helyzet úgy alakulna, ezért további biztosítékokat követel. 

A befagyasztott orosz vagyont szinte teljes egészében a brüsszeli Euroclearnél tartják. A belga kormányfő fő kérése így az, hogy a pénzügyi garanciákon és jogi biztosítékokon felül az EU további készpénztartalékot is képezzen az esetleges jogviták és kártérítési igények fedezésére.

Egy névtelenséget kérő „EU-diplomata” úgy fogalmazott a Politicónak: „Ha De Wever továbbra is blokkolja a tervet — immár hónapok óta újabb és újabb feltételeket szabva —, akkor kellemetlen és példátlan helyzetbe kerülhet. Különösen egy olyan ország vezetőjeként, amely hosszú időn át az egyik leginkább EU-párti tagállam volt.”

És mit tennének vele? Természetesen ugyanazt, amit Orbán Viktorral: elszigetelnék a brüsszeli fősodortól. (Ő pedig válaszként gyorsan létrehozta az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakcióját.)

„Az üzenet világos: ha Belgium nem áll be a sorba, akkor diplomatái, miniszterei és vezetői elveszítik befolyásukat az EU tárgyalóasztalánál” – tette hozzá a lap.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Chekke-Faint
2025. december 11. 09:17
A bankok hitelességét még Hitlernek sem sikerült szétverni. Ursuláék már jobban állnak...DDD
hoci74
2025. december 11. 09:12
Sztálin meg Hitler megnyugszik....végre nem mi vagyunk a legnagyobb tetvek
Kamcsatka5
2025. december 11. 09:11
Szarszagúnéni, inkább ki kéne mosnia a valagát, vagy a száját, még nem tudom melyik büd9ssebb, ja de a Fugger-rocsi szarosgyurik undorítobbak!
Silcon
2025. december 11. 09:07
A banki kötelező tartalékráta az EU-ban 1-2% (közelebb az 1%-hoz). Egy kisebb pénzkivonási hullám nagyobb csődsorozatot indíthat el, mint az amerikai hitelválság, mert azt ne gondolja senki, hogy csak az Eurocleart fogja érinteni. Az EU vezetése ugyanazt csinálja mint Zelenszkij, csak még egy kicsit hatalomban akar maradni. Egyébként Merznek szóltak már, hogy ő már nem a BlackRock felügyelőbizottságának tagja, hanem Németország kancellárja?
