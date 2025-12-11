Teljes őrület: Ursula von der Leyenék megfenyegették az EU egyik alapító tagállamát

Hatalmas pofont kapott az Európai Bizottság: váratlan ország vágta rá az ajtót Von der Leyenékre
Elutasították, hogy a befagyasztott orosz állami eszközökből finanszíroznák Ukrajnát.
Az EU vezetése nem válogat az eszközökben: kiszemelték a következő célpontot, akit „példátlan” következményekkel fenyegetnek, ha nem engedelmeskedik a háborús finanszírozás ügyében.
Megkapta a selyemzsinórt Bart De Wever, a belga miniszterelnök: Belgium vagy engedelmeskedik az Európai Uniónak az Ukrajnának szánt hitelcsomag ügyében, vagy a brüsszeli vezetők elkezdik őket is úgy „csuklóztatni”, mint korábban Magyarországot – írta meg a Politico. A lap, amely hagyományosan a brüsszeli álláspontot visszhangozza, így fogalmazott: „A december 18-i csúcstalálkozón az EU vezetőinek legfőbb feladata az lesz, hogy megnyerjék maguknak Bart De Wevert, a blokk legújabb »közellenségét«. Belgium miniszterelnöke ugyanis megvétózza azt a tervet, hogy az EU 210 milliárd eurós hitelt nyújtson Ukrajnának, miközben az ország óriási költségvetési hiánnyal küzd, és továbbra is dúl a háború Oroszországgal. De Wever annyira makacsul ellenzi a befagyasztott orosz vagyon felhasználását – amelynek döntő része éppen Belgiumban található –, hogy az uniós diplomaták már külön stratégiákat dolgoznak ki a meggyőzésére.”
A Politico természetesen arról is írt, hogy értelmezésük szerint miért húzza az időt De Wever:
attól tart, hogy Belgiumra hárulhatna a pénz visszafizetésének terhe, ha a helyzet úgy alakulna, ezért további biztosítékokat követel.
A befagyasztott orosz vagyont szinte teljes egészében a brüsszeli Euroclearnél tartják. A belga kormányfő fő kérése így az, hogy a pénzügyi garanciákon és jogi biztosítékokon felül az EU további készpénztartalékot is képezzen az esetleges jogviták és kártérítési igények fedezésére.
Egy névtelenséget kérő „EU-diplomata” úgy fogalmazott a Politicónak: „Ha De Wever továbbra is blokkolja a tervet — immár hónapok óta újabb és újabb feltételeket szabva —, akkor kellemetlen és példátlan helyzetbe kerülhet. Különösen egy olyan ország vezetőjeként, amely hosszú időn át az egyik leginkább EU-párti tagállam volt.”
És mit tennének vele? Természetesen ugyanazt, amit Orbán Viktorral: elszigetelnék a brüsszeli fősodortól. (Ő pedig válaszként gyorsan létrehozta az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakcióját.)
„Az üzenet világos: ha Belgium nem áll be a sorba, akkor diplomatái, miniszterei és vezetői elveszítik befolyásukat az EU tárgyalóasztalánál” – tette hozzá a lap.
