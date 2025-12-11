Teljes őrület: Ursula von der Leyenék megfenyegették az EU egyik alapító tagállamát

Egy névtelenséget kérő „EU-diplomata” úgy fogalmazott a Politicónak: „Ha De Wever továbbra is blokkolja a tervet — immár hónapok óta újabb és újabb feltételeket szabva —, akkor kellemetlen és példátlan helyzetbe kerülhet. Különösen egy olyan ország vezetőjeként, amely hosszú időn át az egyik leginkább EU-párti tagállam volt.”

És mit tennének vele? Természetesen ugyanazt, amit Orbán Viktorral: elszigetelnék a brüsszeli fősodortól. (Ő pedig válaszként gyorsan létrehozta az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakcióját.)

„Az üzenet világos: ha Belgium nem áll be a sorba, akkor diplomatái, miniszterei és vezetői elveszítik befolyásukat az EU tárgyalóasztalánál” – tette hozzá a lap.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP