Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G7 Ukrajna Von der Leyen orosz vagyon Japán EU

Hatalmas pofont kapott az Európai Bizottság: váratlan ország vágta rá az ajtót Von der Leyenékre

2025. december 09. 14:24

Elutasították, hogy a befagyasztott orosz állami eszközökből finanszíroznák Ukrajnát.

2025. december 09. 14:24
null

Tokió elutasította az Európai Unió ajánlatát, hogy csatlakozzon a tervéhez, amely szerint a befagyasztott orosz állami eszközökből finanszíroznák Ukrajnát – számolt be a Politico.

A döntés keresztülhúzza az EU reményét, hogy globális támogatást szerezzen a kezdeményezéshez.

A G7 pénzügyminiszterei hétfői találkozóján Japán jelezte, hogy nem tudja az ország területén lévő, mintegy 30 milliárd dollár értékű orosz befagyasztott eszközt Ukrajna számára kölcsön formájában felhasználni. A döntést jogi aggályokra hivatkozva hozták, de a diplomáciai háttér szerint ez összefügg az Egyesült Államok ellenállásával is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni

Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni
Tovább a cikkhezchevron

Az Európai Bizottság szeretné, ha az EU-tagállamok december 18-i csúcsig megegyeznének akár 210 milliárd eurónyi szankcionált orosz készpénz felhasználásáról. Belgium azonban aggódik amiatt, hogy ha Oroszország visszakövetelné a pénzt, akkor a belgákat terhelné a teljes összeg visszafizetése. Éppen ezért Brüsszel azt szerette volna, ha más G7-tagországok is részt vennének a finanszírozásban.

Ezt is ajánljuk a témában

Bart De Wever belga miniszterelnök szerint a G7 szövetségesek szélesebb részvétele csökkentené annak kockázatát, hogy Oroszország kizárólag Belgiumot célozza meg megtorlásként. 

Az Egyesült Államok azonban jelezte, hogy csökkenti támogatását Ukrajnának, miután kifizették a 2024-ben megkötött G7-es kölcsön utolsó részleteit.

Ukrajna jövőre 71,7 milliárd eurós költségvetési hiánnyal néz szembe, és kénytelen lesz áprilistól csökkenteni a közkiadásokat, ha nem érkezik új finanszírozás.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen továbbra is támogatta a befagyasztott orosz eszközök Ukrajna javára történő felhasználását és pozitív jelként tekintett arra, hogy az Egyesült Királyság és Kanada nyitottnak mutatkozott arra, hogy a saját területükön lévő orosz eszközöket Ukrajnának adják át, amennyiben az EU terve megvalósul. A kérdés várhatóan központi szerepet játszik a pénteki találkozón Keir Starmer brit miniszterelnök és Bart De Wever belga kormányfő között.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

***

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
aacius
2025. december 09. 15:56
Na ki ugrik először a kútba? Mindenki azt mondja, hogy kész ugrani csak előbb ugorjon a másik :D. Mikor jönnek végre rá a vezetőink, hogy ha valamit nem akarsz megtenni, akkor mondd meg a választóidnak, hogy nem akarod megtenni, és ne etesd őket, hogy amit nem akarsz megtenni az jó dolog, mert a végén meg kell tenned. Nem evidens? Úgy tűnik nem. Ugyanezt a táncot járják 10 éve a migráció kérdésében.
Válasz erre
2
0
Kormánypárti2
2025. december 09. 15:33
Harakirit szoktak csinálni a japánok, csak nem mások felszólítására. 🤣🤣
Válasz erre
4
0
johannluipigus
2025. december 09. 15:33
Közel van Vlagyivosztok.
Válasz erre
3
0
diodoro3
2025. december 09. 15:20
Ez kb azt jelentené, hogy az euro és dollár kötvények politikai bizonytalanság miatt bóvli kategória, hasonló módon az EU tagországi kötvények is. A világ majd epekedve keres egy biztonságos devizát és államkötvényt, amit részben USD nagyobb részbenKínai kötvényekben, befektetésekben talál meg, a kicsik meg igyekeznek behúzódni a nagy sárkány védőszárnyai alá Ezt akarjuk?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!