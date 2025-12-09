Hatalmas pofont kapott az Európai Bizottság: váratlan ország vágta rá az ajtót Von der Leyenékre

Atomjaira hullik az EU diplomáciai gépezete: védhetetlen korrupciós ügy rázza meg Brüsszelt
Európa csúcsintézményeit egyszerre rengeti meg az EEAS-gate.
Elutasították, hogy a befagyasztott orosz állami eszközökből finanszíroznák Ukrajnát.
Tokió elutasította az Európai Unió ajánlatát, hogy csatlakozzon a tervéhez, amely szerint a befagyasztott orosz állami eszközökből finanszíroznák Ukrajnát – számolt be a Politico.
A döntés keresztülhúzza az EU reményét, hogy globális támogatást szerezzen a kezdeményezéshez.
A G7 pénzügyminiszterei hétfői találkozóján Japán jelezte, hogy nem tudja az ország területén lévő, mintegy 30 milliárd dollár értékű orosz befagyasztott eszközt Ukrajna számára kölcsön formájában felhasználni. A döntést jogi aggályokra hivatkozva hozták, de a diplomáciai háttér szerint ez összefügg az Egyesült Államok ellenállásával is.
Az Európai Bizottság szeretné, ha az EU-tagállamok december 18-i csúcsig megegyeznének akár 210 milliárd eurónyi szankcionált orosz készpénz felhasználásáról. Belgium azonban aggódik amiatt, hogy ha Oroszország visszakövetelné a pénzt, akkor a belgákat terhelné a teljes összeg visszafizetése. Éppen ezért Brüsszel azt szerette volna, ha más G7-tagországok is részt vennének a finanszírozásban.
Bart De Wever belga miniszterelnök szerint a G7 szövetségesek szélesebb részvétele csökkentené annak kockázatát, hogy Oroszország kizárólag Belgiumot célozza meg megtorlásként.
Az Egyesült Államok azonban jelezte, hogy csökkenti támogatását Ukrajnának, miután kifizették a 2024-ben megkötött G7-es kölcsön utolsó részleteit.
Ukrajna jövőre 71,7 milliárd eurós költségvetési hiánnyal néz szembe, és kénytelen lesz áprilistól csökkenteni a közkiadásokat, ha nem érkezik új finanszírozás.
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen továbbra is támogatta a befagyasztott orosz eszközök Ukrajna javára történő felhasználását és pozitív jelként tekintett arra, hogy az Egyesült Királyság és Kanada nyitottnak mutatkozott arra, hogy a saját területükön lévő orosz eszközöket Ukrajnának adják át, amennyiben az EU terve megvalósul. A kérdés várhatóan központi szerepet játszik a pénteki találkozón Keir Starmer brit miniszterelnök és Bart De Wever belga kormányfő között.
