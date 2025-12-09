Hatalmas pofont kapott az Európai Bizottság: váratlan ország vágta rá az ajtót Von der Leyenékre

Tokió elutasította az Európai Unió ajánlatát, hogy csatlakozzon a tervéhez, amely szerint a befagyasztott orosz állami eszközökből finanszíroznák Ukrajnát – számolt be a Politico.

A döntés keresztülhúzza az EU reményét, hogy globális támogatást szerezzen a kezdeményezéshez.

A G7 pénzügyminiszterei hétfői találkozóján Japán jelezte, hogy nem tudja az ország területén lévő, mintegy 30 milliárd dollár értékű orosz befagyasztott eszközt Ukrajna számára kölcsön formájában felhasználni. A döntést jogi aggályokra hivatkozva hozták, de a diplomáciai háttér szerint ez összefügg az Egyesült Államok ellenállásával is.