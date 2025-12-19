Orbán Viktor Brüsszelből: A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani

Mint mondta, az Európai Tanács tegnap a legnehezebb kérdést tárgyalva tartott ülést, de nem is politikai, hanem haditanács volt ez.

A fő kérdés az volt: Hogyan győzzük le Oroszországot? Erről szólt a felszólalások 90 százalékát, míg a maradék 10 százalék – köztük a magyarokkal a béke mellett érvelt. Volt egy konkrét veszély: a befagyasztott orosz vagyon ügye. Ez 210-220 millió eurónyi vagyont jelent. Ennek legnagyobb része Brüsszelben van, de van más országokban is.

A lényeg az, hogy van két háborúzó fél és mi harmadikkén oda megyünk, elveszünk az egyiktől egy halom pénzt, és odaadjuk a másiknak. Ez egy hadüzenet Orbán Viktor szerint, aki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezt sikerült elkerülni.