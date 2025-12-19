Ft
Orbán Viktor Brüsszelből: A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani

2025. december 19. 12:13

Az elfogadott hadikölcsönt – amiből hazánk kimaradt – Ukrajna nem fogja tudni visszafizetni – figyelmeztetett a kormányfő

2025. december 19. 12:13
Cikkünk frissül..

Brüsszelből adott helyzetértékelést a lezajlott uniós csúcsról Orbán Viktor miniszterelnök. 

Mint mondta, az Európai Tanács tegnap a legnehezebb kérdést tárgyalva tartott ülést, de nem is politikai, hanem haditanács volt ez. 

A fő kérdés az volt: Hogyan győzzük le Oroszországot? Erről szólt a felszólalások 90 százalékát, míg a maradék 10 százalék – köztük a magyarokkal a béke mellett érvelt. Volt egy konkrét veszély: a befagyasztott orosz vagyon ügye. Ez 210-220 millió eurónyi vagyont jelent. Ennek legnagyobb része Brüsszelben van, de van más országokban is. 

A lényeg az, hogy van két háborúzó fél és mi harmadikkén oda megyünk, elveszünk az egyiktől egy halom pénzt, és odaadjuk a másiknak. Ez egy hadüzenet Orbán Viktor szerint, aki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezt sikerült elkerülni.

A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani.

Ebben hatalmas szerepe van a belga miniszterelnöknek, aki szintén elutasította a tervet. 

Orbán Viktor szerint a Nyugat tévesen azt gondolja, hogy nem nekik kell majd fizetniük a legvégén. A hitel azonban egy olyan egy hadikölcsön, amit Ukrajna nem fog tudni visszafizetni. Az európai emberek fizetni fognak a háborúpártiak közös hitelfelvétele miatt. 

Mi ebből kimaradtunk 

– szögezte le. 

Csak akkor nem lesz ez így, ha Oroszország veszít, mert akkor ezt nekik kell kifizetni jóvátételként – ez az uniós vezetők terve.  Amikor a németek megindították a 2. világháborút, akkor azt gondolták, hogy majd a hadizsákmányból fedezik a költségeket. 

Történelmi kihívásnak nevezte, hogy megakadályozzuk, hogy ne rángassanak bele minket a háborúba. 

 

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

