„El kell venni tőlük az uniós pénzeket” – Magyarország ellen uszítja az EU-t „Putyin legnagyobb ellensége”, aki szerint Moszkva csak röhög Európán

2025. december 22. 11:49

Az Oroszországból korábban kipaterolt Bill Browder szerint Európának igenis bele kell kanalaznia a befagyasztott orosz vagyonba, Orbánt pedig meg kell büntetni.

2025. december 22. 11:49
Magyarország is kapott hideget-meleget a brit-amerikai bukott befektetési bankárból politikai aktivistává vált Bill Browdertől, aki a The Times hasábjain adott hangot abbéli csalódottságának, hogy nem lett elkobozva az orosz jegybank befagyasztott vagyona az ukránok kedvéért.

Zárójel: Browder önmagában is érdekes figura, aki az oroszországi vadkapitalizmus éveiben kimondottan jól keresett az akkor lehetőségek földjének tűnő országban a Hermitage Alapon keresztül, stratégiai ágazatokat vásárolt fel gyanús körülmények között, akkoriban szokatlanul agresszív jogi fellépéssel, mígnem 2005-ben kiebrudalták az országból. Azóta – láss csodát – Vlagyimir Putyin esküdt ellenségévé vált, és teljesen nyíltan dolgozik az oroszországi rezsimváltáson, például leleplezőnek mondott könyvek kiadásával és minden platformon Moszkva ellen kampányolva. Egyébként 2017-ben még a Mandinernek is sikerült telefonvégre kapnia Putyin budapesti látogatása kapcsán, akit „apró, bizonytalan emberkének” nevezett.

Magyarországot meg kell büntetni

Most a The Times-ba rittyentett egy véleménycikket, amelyben az Európai Unió múlt csütörtöki, éjszakába nyúló brüsszeli csúcstalálkozójáról azt írta, létfontosságú, ám súlyosan ellentmondásos döntés született azzal, hogy a tagállamok 90 milliárd euró kamatmentes hitelt adnak Kijevnek, ám sokkal igazságosabb lett volna lenyúlni az oroszok pénzét.

Browder nem a levegőbe beszél, büszkén írja, hogy ő már három esztendeje lobbizik az elkobzásért, ám most igen dühös, mert bár, mint fogalmaz, Ukrajnamegmenekült az azonnali összeomlástól”, az EU viszont „ismét meghátrált abban a pillanatban, amikor rákényszeríthette volna az agresszort, hogy fizesse meg a háború árát”.

A szerző emlékeztet: az EU területén mintegy 210 milliárd eurónyi orosz jegybanki vagyont fagyasztottak be, de ez szerinte már igazából nem is az oroszok pénze, hanem

„egy tömeggyilkosságért, háborús bűnökért és területrablásért felelős rezsim hadikincstára”,

amely mindmáig érintetlenül hever nyugati pénzügyi intézményekben.

A cikk külön hangsúlyt ad annak, hogy a szerző a Magnyickij-törvény egyik kezdeményezőjeként erkölcsi kötelességnek tartja a vagyonelkobzást. Felidézi ügyvédje, Szergej Magnyickij halálát, aki 2009-ben alt meg egy moszkvai börtönben, miután korrupciót leplezett le. Szerinte ez mutatta meg a világnak, hogyan működnek az autoriter rendszerek: „lopnak, brutálisan viselkednek, és a pénzüket külföldön rejtegetik”.

Browder szerint azért is kellene gyorsan dönteni az orosz vagyon elkobzásáról, mert az Egyesült Államok támogatása megingott, Donald Trump elnök hivatalba lépése után csökkentette, majd teljesen felfüggesztette Ukrajna katonai támogatását, ami „a katasztrófa szélére sodorta Kijevet”, és ha nem érkezik friss pénz, Ukrajna hónapokon belül kifogyott volna az erőforrásokból.

Aztán jön az apokaliptikus kép egy ukrán vereség következményeiről: milliós menekülthullámról, az orosz hadsereg által zsákmányolt NATO-fegyverekről és arról, hogy Moszkva figyelme elkerülhetetlenül a NATO keleti szárnyára, Lengyelországra és a balti államokra terelődik majd. Mint írja, ez nem elméleti veszély, hiszen Oroszország már most is provokációkkal teszteli a szövetség határait.

Vagyis a hitelmegállapodás csak átmeneti, „gyengeséget sugall ott, ahol erőre lenne szükség”, hiszen az agresszor helyett a tagállamok viselik a pénzügyi terheket. Arról, hogy különféle elemzések szerint hogyan omlana össze a belga Euroclear nyomán a teljes európai pénzügyi rendszer, ha példátlan módon a befagyasztott vagyonhoz nyúlnának, nem ejt szót a szerző.

Annak tud azért egy kicsit örülni, hogy az EU egy új jogi mechanizmussal határozatlan időre befagyasztotta az orosz vagyont, megszüntetve a félévenkénti szankciómegújítás kockázatát, vagyis kiveszi a vétófegyvert Orbán Viktor kezéből.

Innen át is térünk az orosz vagyon lenyúlását ellenzők szapulására.

„A legelkeserítőbb az, hogy miért utasították el az elkobzást. Egy kis csoportnyi ország, élükön Moszkvával nyíltan szimpatizáló vezetőkkel, megakadályozta a tervet” – írja. Browder Magyarországot és Szlovákiát „szokásos szerepükben” említi, de megdöbbentőnek nevezi Csehország ellenállását is. Belgiumot pedig azzal vádolja, hogy az Euroclearben kezelt vagyon miatt – állítólagos kremlbeli fenyegetések hatására – végül meghátrált.

„Az igazságszolgáltatást akadályozó országoknak következményekkel kell szembenézniük, beleértve az uniós finanszírozás csökkentését a hitel költségeinek ellensúlyozására”

– követeli Browder, aki szerint 

Belgium miniszterelnökét meg kell szégyeníteni, amiért engedett a megfélemlítésnek”. 

Szégyen, de még van esély

A cikk szerint mindez „szégyenletes kapituláció”, amelynek árát a nagyobb uniós tagállamok adófizetői fizetik meg, miközben a Kreml csak röhög az európaiak tétovázásán. Pedig ha valami, ez aztán betalálna Putyin szívébe, állítja a szerző. Szerinte az európai vezetőknek újra meg kell próbálniuk átnyomni az elkobzás tervét az EU-n, addig pedig indítványozza, hogy London mutasson példát, és utalja át az ottani orosz vagyont az ukránoknak.

Ugyanis Browder szerint az orosz vagyon elkobzása.

„nem lopás. Ez kártérítés. Ez igazságszolgáltatás. És már régóta esedékes”.

Nyitókép forrása: Daniel LEAL / AFP

