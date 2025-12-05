Figyelmeztet a belga bank, amelyben a legtöbb orosz vagyon van Európában: Von der Leyen terve destabilizálhatja a globális pénzügyi rendszert

Véleménye szerint egy ilyen döntés jelentős jogi kockázatokkal jár, és az Euroclear központi szerepe miatt veszélybe sodorhatja a globális pénzügyi rendszer stabilitását is. Az orosz vagyon lefoglalásának és felhasználásának elképzelése „az Euroclear és a pénzügyi piacok működésének félreértését” mutatja – vélekedett.

Kijelentette: a mintegy 183 milliárd eurót kitevő orosz eszközök lefoglalása „nagyon jelentős egyensúlyhiányt” teremtene az Euroclear mérlegében, mivel Oroszország továbbra is fenntartja a jogot a pénzre, még akkor is, ha azt kiveszik a pénzintézet mérlegéből.

Ha az Eurocleart az EU arra kényszerítené, hogy átadja a számláin tartott orosz pénzeszközöket, az intézmény mindenképpen bíróság előtt támadná meg a döntést – tette hozzá a vezérigazgató.

Mindeddig Bart De Wever belga miniszterelnök is elzárkózott az orosz pénzek szóban forgó felhasználásától, és egy csütörtöki beszédében arra is figyelmeztetett, hogy az orosz állami vagyon elkobzása esetén Moszkva válaszlépéseket tehet, nyugati vagyonokat foglalhat le. Megemlítette, hogy