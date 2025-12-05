Ft
Figyelmeztet a belga bank, amelyben a legtöbb orosz vagyon van Európában: Von der Leyen terve destabilizálhatja a globális pénzügyi rendszert

2025. december 05. 13:43

Ha az Eurocleart az EU arra kényszerítené, hogy átadja a számláin tartott orosz pénzeszközöket, az intézmény mindenképpen bíróság előtt támadná meg a döntést – tette hozzá a vezérigazgató.

2025. december 05. 13:43
null

Jelentős pénzügyi kockázatokat jelentene Belgiumnak, és destabilizálhatja a globális pénzügyi rendszert, ha a befagyasztott orosz vagyont elkobozzák és Ukrajna finanszírozására használják fel – jelentette ki Valérie Urbain, a nemzetközi értékpapír-elszámolásokra szakosodott Euroclear pénzintézet belga vezérigazgatója Brüsszelben pénteken.

A vezérigazgató a belga közszolgálati rádióban nyilatkozott azzal összefüggésben, hogy az Európai Bizottság lefoglalná és Ukrajna finanszírozására használná az európai, köztük a belga pénzintézetekben tárolt, majd az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz pénzeszközöket.

Az unió országaiban mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott, az orosz állam tulajdonát képező vagyon található, ebből 183 milliárd eurónyit a brüsszeli székhelyű Euroclear kezel. Ez az összeg az unióban található összes orosz devizatartalék 86 százalékát teszi ki és a globális mennyiség kétharmada.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) számításai szerint a következő két évben az állam működésére és a védekezés költségeinek fedezésére 135 milliárd euróra van szüksége Ukrajnának.

Az Európai Bizottság arra tett javaslatot szerdán, hogy a lefoglalt orosz pénzeszközöket egy 90 milliárd eurós hitel fedezésére használják fel, ami Ukrajna gazdasági és katonai szükségleteit fedezné a következő két évben.

A rádióműsorban Valérie Urbain azon jogi lépésekre hívta fel a figyelmet, amelyeket Moszkva szerinte kétségtelenül megtenne a pénz visszaszerzése érdekében, majd kiemelte az orosz bankokban található belga vagyon elkobzásának, valamint az Oroszországban letelepedett belga vállalatok elleni megtorlásoknak a kockázatát is.

„Jelenlegi formájában ez a megoldás nem reális” – fogalmazott.

Véleménye szerint egy ilyen döntés jelentős jogi kockázatokkal jár, és az Euroclear központi szerepe miatt veszélybe sodorhatja a globális pénzügyi rendszer stabilitását is. Az orosz vagyon lefoglalásának és felhasználásának elképzelése „az Euroclear és a pénzügyi piacok működésének félreértését” mutatja – vélekedett.

Kijelentette: a mintegy 183 milliárd eurót kitevő orosz eszközök lefoglalása „nagyon jelentős egyensúlyhiányt” teremtene az Euroclear mérlegében, mivel Oroszország továbbra is fenntartja a jogot a pénzre, még akkor is, ha azt kiveszik a pénzintézet mérlegéből.

Ha az Eurocleart az EU arra kényszerítené, hogy átadja a számláin tartott orosz pénzeszközöket, az intézmény mindenképpen bíróság előtt támadná meg a döntést – tette hozzá a vezérigazgató.

Mindeddig Bart De Wever belga miniszterelnök is elzárkózott az orosz pénzek szóban forgó felhasználásától, és egy csütörtöki beszédében arra is figyelmeztetett, hogy az orosz állami vagyon elkobzása esetén Moszkva válaszlépéseket tehet, nyugati vagyonokat foglalhat le. Megemlítette, hogy

az Euroclearnek is van 16 milliárd eurója Oroszországban.

A csütörtöki konferencián felszólalva a belga kormányfő kijelentette azt is: megkérdezte európai kollégáit, vajon hajlandóak-e közösen vállalni a Belgium által viselt kockázatokat. Csak Németország kancellárja mondta, hogy kész erre – tette hozzá. Összeurópai támogatás nélkül „mindent megteszek, hogy megakadályozzam ezt az ügyet” – fogalmazott Bart De Wever.

(MTI)

Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

Összesen 17 komment

Sorrend:
survivor
2025. december 05. 16:24
És mi azt hittük, Junckernél nincs rosszabb.... :-))
Válasz erre
0
0
survivor
2025. december 05. 16:23
Ursula elbaszta a Bundeswehrt. Remélem, sikerül neki a EUt is elqrni...
Válasz erre
0
0
Gubbio
•••
2025. december 05. 16:22 Szerkesztve
Az aranybudin ülő Ukrajnáért semmi sem drága! Hadd dőljön össze érte az egész világ!
Válasz erre
0
0
survivor
2025. december 05. 16:21
Minden pofon jó helyre megy...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!