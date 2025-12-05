Ft
háború Ukrajna orosz-ukrán háború VG Dánia Orbán Viktor

Elegük lett: kemény üzenetet küldött az uniós ország – „túl messzire mentünk Ukrajna támogatásában”

2025. december 05. 12:28

Nemcsak anyagilag mentek messzire Ukrajna támogatásában. Retorikailag is – fogalmazott a védelmi miniszter.

2025. december 05. 12:28
null

Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter bejelentette, csökkenni fog az Ukrajnának nyújtott dán pénzügyi támogatás – írja a VG a DR alapján. Poulsen ismertette a részleteket is: Dánia jövőre 9,4 milliárd koronát (480 milliárd forint) adományoz Ukrajnának, amely összeg korábban 16,5 milliárd (845 milliárd forint), illetve közel 19 milliárd korona (több mint 971 milliárd forint) is volt már éves szinten.

A védelmi miniszter aláhúzta: nemcsak anyagilag mentek messzire Ukrajna támogatásában. Retorikailag is.

Ismert, Mette Frederiksen miniszterelnök az elmúlt években rengetegszer hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy pénzt küldjenek Ukrajna hadseregének.

A VG megjegyzi: a Kieli Intézet szerint Dánia nyújtotta a legtöbb támogatást Ukrajnának GDP-arányosan.

Ismert, november közepén Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke további pénzügyi támogatást kért Orbán Viktor magyar miniszterelnöktől Ukrajna számára, miközben Kijevben súlyos korrupciós botrányok rázták meg a vezetést: a belga politikus példátlanul nagy, 135 milliárd eurós támogatási csomag mielőbbi elfogadását szorgalmazza, amely a következő évek ukrajnai finanszírozását biztosítaná. A tagállamok állam- és kormányfői december 18–19-én találkoznak, ahol döntenek Ukrajna támogatásáról.

Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP

Leskelődő
2025. december 05. 13:13
Ha saját zsebükről van szó, a dánok képesek felülemelkedni a brüsszeli ideákon. 2016-ban sem voltak restek törvényt kezdeményezni a hozzájuk igyekvő migránsok értékeinek elkobzásáról.
RWG1
2025. december 05. 13:06
Egyszerűbb volna rögtön aranybudikat küldeni.
159-km
2025. december 05. 13:05
Kinek mit intézett a kormánya.
pollip
2025. december 05. 12:53 Szerkesztve
Tessék még pénzt adni! Úgyis kikövetelik!
