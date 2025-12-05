Elegük lett: kemény üzenetet küldött az uniós ország – „túl messzire mentünk Ukrajna támogatásában”

Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter bejelentette, csökkenni fog az Ukrajnának nyújtott dán pénzügyi támogatás – írja a VG a DR alapján. Poulsen ismertette a részleteket is: Dánia jövőre 9,4 milliárd koronát (480 milliárd forint) adományoz Ukrajnának, amely összeg korábban 16,5 milliárd (845 milliárd forint), illetve közel 19 milliárd korona (több mint 971 milliárd forint) is volt már éves szinten.
A védelmi miniszter aláhúzta: nemcsak anyagilag mentek messzire Ukrajna támogatásában. Retorikailag is.
Ismert, Mette Frederiksen miniszterelnök az elmúlt években rengetegszer hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy pénzt küldjenek Ukrajna hadseregének.