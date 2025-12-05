Elegük lett: kemény üzenetet küldött az uniós ország – „túl messzire mentünk Ukrajna támogatásában”

Ismert, november közepén Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke további pénzügyi támogatást kért Orbán Viktor magyar miniszterelnöktől Ukrajna számára, miközben Kijevben súlyos korrupciós botrányok rázták meg a vezetést: a belga politikus példátlanul nagy, 135 milliárd eurós támogatási csomag mielőbbi elfogadását szorgalmazza, amely a következő évek ukrajnai finanszírozását biztosítaná. A tagállamok állam- és kormányfői december 18–19-én találkoznak, ahol döntenek Ukrajna támogatásáról.