Az EP-ben riogat a dán miniszterelnök – alaposan megindokolta, miért kell továbbra is tömni pénzzel Ukrajnát

Mette Frederiksen a beszédét azzal kezdte az EP-ben, hogy olyan kihívás előtt áll Európa, amire az 1940-es évek óta nem volt példa.

„Ezért az európai soros elnökség két legfontosabb prioritást állított fel. Természetesen az első ezek közül Európa biztonságának megteremtése, a másik pedig Európa versenyképességének megőrzése. Először is fel kell vállalnunk a felelősséget saját biztonságunkért” – jelentette ki a dán miniszterelnök.

A politikus szerint Európa nem veheti túl könnyen a Keletről érkező fenyegetést, mert szerinte az orosz hadsereget újrafegyverzik, és öt év múlva képes lesz NATO és Európa ellen támadást intézni.

„Készek kell legyünk megvédeni magunkat 2030-ra” – jelentette ki.

Ukrajna még nagyobb támogatása

„Ukrajnát minden lehető módon támogatnunk kell Európából, ameddig csak szükség van erre” – mondta a dán politikus.

Frederiksen szerint Ukrajna támogatásával Európa saját magát védi.

Az adományok nem ajándékok, nem jótékonykodás, hanem közvetlenül Európa védelmére szolgáló eszközök, a mi életünk védelmére szolgáló eszközök”

– állította a miniszterelnök.

Arról is beszélt, hogy még szigorúbb szankciókat kell bevezetni Oroszország ellen.

Nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra a legszigorúbb szankciók eszközével és javasolni fogjuk azt, hogy az orosz gáz importját teljes mértékben megszüntessük Európában”

– jelentette ki.

Ukrajna, Moldova és a Nyugat-Balkán európai integrációját egy lapon említette, de nem beszélt időpontról.

Migráció

Egy kérdés, amelyben a dán kormányzat eltér a mainstream nyugati kormányoktól az a migráció. Frederiksen és az általa vezetett szociáldemokraták kifejezetten kemény álláspontot képviselnek az illegális bevándorlással kapcsolatban.

„A biztonságunk másik nagyon fontos kérdése a migráció, amely Európát szintén fenyegeti, az emberek mindennapi életét, a társadalom kohézióit fenyegeti. A tavalyi EP választásokon is láttuk, hogy nagyon sok európai számára, többek között számomra is, egyik legfontosabb prioritás volt az Európába irányuló bevándorlás. Új megoldásokat kell ezen a területen is találnunk.

Az európai polgároknak joguk van biztonságban érezni magukat saját hazájukban. Ezért meg kell erősíteni külső határainkat”

– jelentette ki.

Hozzátette, hogy az Európába áramló migránsok számát csökkenteni kell, és a visszatérést meg kell könnyíteni, és hatékonyabbá is kell tenni.

A beszédben kiemelt kihívásnak nevezte a klímaváltozást is, különösen amiatt, hogy migrációs válságot idézhet elő, valamint a technológiai fejlődést.

Nyitókép: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP