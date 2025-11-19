Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
felülvizsgálati kérelem gyárfás tamás Legfőbb Ügyészség kúria Fenyő-gyilkosság

Az ügyészség közölte álláspontját Gyárfás-ügyben

2025. november 19. 21:36

A volt médiavállalkozó és ügyvédje által benyújtott felülvizsgálati kérelemtől a Kúria dönt majd.

2025. november 19. 21:36
null

A Legfőbb Ügyészség Gyárfás Tamás Fenyő-ügyben benyújtott felülvizsgálati indítványának elutasítását kérte a Kúriától – írta a Magyar Nemzet az ügyészség válasza alapján. 

Mint írták, „az előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt Gyárfás Tamás és társa ellen folyamatban volt büntetőügyben a jogerős ítélettel szemben a terheltek védői felülvizsgálati indítványt nyújtottak be. A Kúria a felülvizsgálati indítványokat 2025 szeptemberében, illetve 2025 októberében küldte meg a Legfőbb Ügyészségre nyilatkozattétel céljából”.  

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátették: a Legfőbb Ügyészség Gyárfás Tamás tekintetében a felülvizsgálati indítványt részben törvényben kizártnak találta, másrészt nem találta alaposnak, ezért indítványozta, hogy 

a Kúria a jogerős ítéletet Gyárfás Tamás vonatkozásában hatályában tartsa fenn.


A másik terhelt, Portik tamás esetében a Legfőbb Ügyészség nyilatkozatának előkészítése folyamatban van – tette hozzá az ügyészség.

Ahogy mi is megírtuk Gyárfás Tamás és ügyvédje, Zamecsnik Péter a nyáron fordult a Kúriához a Fenyő-gyilkosság ítélete ügyében felülvizsgálati kérelemmel, jogi jogszabálysértésre hivatkozva. Zamecsnik Péter lapunknak elmondta: álláspontjuk szerint az első- és másodfokon 

a Gyárfás Tamás terhére rótt cselekedet nem alkalmas sem a felbujtói sem a bűnsegédi magatartás megállapítására. 

A Nap Tv volt tulajdonosát az 1998-as Fenyő-gyilkosság kapcsán felbujtóként elkövetett emberölés miatt ítélték el jogerősen hét év börtönre. A vele együtt elítélt Portik Tamás életfogytiglani fegyházbüntetést kapott. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Zamecsnik Péter és Gyárfás Tamás a Fővárosi Ítélőtáblán (Fotó: Ficsor Márton/Mandier)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!