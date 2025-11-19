Az ügyészség közölte álláspontját Gyárfás-ügyben

Ahogy mi is megírtuk Gyárfás Tamás és ügyvédje, Zamecsnik Péter a nyáron fordult a Kúriához a Fenyő-gyilkosság ítélete ügyében felülvizsgálati kérelemmel, jogi jogszabálysértésre hivatkozva. Zamecsnik Péter lapunknak elmondta: álláspontjuk szerint az első- és másodfokon

a Gyárfás Tamás terhére rótt cselekedet nem alkalmas sem a felbujtói sem a bűnsegédi magatartás megállapítására.

A Nap Tv volt tulajdonosát az 1998-as Fenyő-gyilkosság kapcsán felbujtóként elkövetett emberölés miatt ítélték el jogerősen hét év börtönre. A vele együtt elítélt Portik Tamás életfogytiglani fegyházbüntetést kapott.