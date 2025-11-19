Az ügyészség közölte álláspontját Gyárfás-ügyben

Itt a jogerős ítélet Fenyő-ügyben: Gyárfás Tamás hét év börtön, Portik Tamás életfogytiglan
A volt médiavállalkozó és ügyvédje által benyújtott felülvizsgálati kérelemtől a Kúria dönt majd.
A Legfőbb Ügyészség Gyárfás Tamás Fenyő-ügyben benyújtott felülvizsgálati indítványának elutasítását kérte a Kúriától – írta a Magyar Nemzet az ügyészség válasza alapján.
Mint írták, „az előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt Gyárfás Tamás és társa ellen folyamatban volt büntetőügyben a jogerős ítélettel szemben a terheltek védői felülvizsgálati indítványt nyújtottak be. A Kúria a felülvizsgálati indítványokat 2025 szeptemberében, illetve 2025 októberében küldte meg a Legfőbb Ügyészségre nyilatkozattétel céljából”.
Hozzátették: a Legfőbb Ügyészség Gyárfás Tamás tekintetében a felülvizsgálati indítványt részben törvényben kizártnak találta, másrészt nem találta alaposnak, ezért indítványozta, hogy
a Kúria a jogerős ítéletet Gyárfás Tamás vonatkozásában hatályában tartsa fenn.
A másik terhelt, Portik tamás esetében a Legfőbb Ügyészség nyilatkozatának előkészítése folyamatban van – tette hozzá az ügyészség.
Ahogy mi is megírtuk Gyárfás Tamás és ügyvédje, Zamecsnik Péter a nyáron fordult a Kúriához a Fenyő-gyilkosság ítélete ügyében felülvizsgálati kérelemmel, jogi jogszabálysértésre hivatkozva. Zamecsnik Péter lapunknak elmondta: álláspontjuk szerint az első- és másodfokon
a Gyárfás Tamás terhére rótt cselekedet nem alkalmas sem a felbujtói sem a bűnsegédi magatartás megállapítására.
A Nap Tv volt tulajdonosát az 1998-as Fenyő-gyilkosság kapcsán felbujtóként elkövetett emberölés miatt ítélték el jogerősen hét év börtönre. A vele együtt elítélt Portik Tamás életfogytiglani fegyházbüntetést kapott.
