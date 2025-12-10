Ha nem beszélünk róla, akkor nincs: titkosította a dezertálásra vonatkozó adatokat Ukrajna

lehetővé teszi az adatok korlátozását, ha a nyilvánosságra hozatal nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, plusz ha nagyobb kárt okozna, mint amennyi társadalmi hasznot hozna.

A lépést megelőzően Igor Lucenko katona és közéleti szereplő jelezte, hogy az ügyészség legutóbbi jelentéséből már hiányoznak a dezertálásra és önkényes eltávozásra vonatkozó statisztikák. Ez azután történt, hogy októberben rekord számú ilyen esetet regisztráltak: csaknem 19 ezer eljárást önkényes eltávozás, és több mint 2 ezer ügyet dezertálás miatt. A 2022 januárja és 2025 szeptembere között mintegy 300 ezer hasonló eljárást jegyeztek fel.