Októberben rekord számú esetet regisztráltak: csaknem 19 ezer eljárást önkényes eltávozás, és több mint 2 ezer ügyet dezertálás miatt.
Az ukrán Legfőbb Ügyészség a továbbiakban nem teszi közzé a katonák önkényes eltávozására és dezertálására vonatkozó statisztikai adatokat – írja a Kárpáti Igaz Szó. A hivatal szerint az információ korlátozott hozzáférésűvé vált, mivel felhasználható Ukrajna ellen információs hadműveletekben.
A lap szerint a döntést Marjana Hajovszka-Kovbaszjuk, a Legfőbb Ügyészség sajtószolgálatának vezetője erősítette meg a Hromadske hírportál megkeresésére. A döntés összhangban van az információszabadságról szóló törvénnyel. Ez annyit jelent, hogy
lehetővé teszi az adatok korlátozását, ha a nyilvánosságra hozatal nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, plusz ha nagyobb kárt okozna, mint amennyi társadalmi hasznot hozna.
A lépést megelőzően Igor Lucenko katona és közéleti szereplő jelezte, hogy az ügyészség legutóbbi jelentéséből már hiányoznak a dezertálásra és önkényes eltávozásra vonatkozó statisztikák. Ez azután történt, hogy októberben rekord számú ilyen esetet regisztráltak: csaknem 19 ezer eljárást önkényes eltávozás, és több mint 2 ezer ügyet dezertálás miatt. A 2022 januárja és 2025 szeptembere között mintegy 300 ezer hasonló eljárást jegyeztek fel.
