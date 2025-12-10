Nem lesz ennek jó vége: Zelenszkij már a hírszerzést sürgeti

Az elnök kijelentette, hogy a globális biztonság nem szenvedhet hátrányt amiatt, hogy „Oroszországban nem csökken az agresszió iránti étvágy”.

Ivascsenko beszámolt azokról az oroszországi politikai kampányokról is, amelyek célja Ukrajna destabilizálása.

Ellent fogunk állni, és meg fogjuk akadályozni minden olyan szereplő tevékenységét, aki az ellenségnek segít”

– szögezte le Zelenszkij.

Közlése szerint külön megvitatták az ukrán külső hírszerző szolgálat azon tevékenységét is, amelyet az ukrán gyermekek hazahozatalának és a hadifoglyok cseréjének elősegítése érdekében fejt ki.