Tisza Párt Tisza-adatbotrány Országos Bírósági Hivatal kúria

Az OBH után a Kúria is megszólalt a Tisza-adatbázisában szereplő bírákról

2025. november 07. 08:44

A bíróságokba vetett közbizalom alapja a függetlenség és a pártatlanság – írta a legfőbb bírói fórum.

Miután az elmúlt napokban kiderült, hogy több bíró is szerepel a Tisza Párt politikai aktivistái számára készült applikáció adatbázisában, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és a legfőbb bírói fórum is kifejtette a véleményét a kialakult helyzetről. 

Az OBH csütörtökön a Mandiner megkeresésére leszögezte, hogy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 39. § (1) bekezdése szerint 

a bírák nem lehetnek tagjai pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathatnak.

Amennyiben az adott bíró felett munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök hivatalos tudomást szerez arról, hogy ezt az összeférhetetlenségi szabályt megszegte, vele szemben a szükséges intézkedéseket megteszi – tették hozzá. 

Az ügyben a Kúria is kiadott egy közleményt, amelyben hangsúlyozza, hogy a bíróságokba vetett közbizalom alapja a függetlenség és a pártatlanság. Ez az oka annak, hogy Magyarország Alaptörvénye tiltja a bírák párttagságát és politikai tevékenységét. A jogszabályok és a bíróságok – így a Kúria – szabályzatai biztosítják a bírói integritás megvédéséhez és a bírókra kötelező magatartási szabályok megsértése esetén a megfelelő jogkövetkezmények alkalmazásához szükséges eszközöket – írták a közleményben.

Hozzátették:

az igazságszolgáltatás függetlensége és pártatlansága védelmében, valamint a közbizalom fenntartása érdekében a Kúria – miként eddig is – készen áll a megfelelő eljárások lefolytatására. 

Ennek azonban megkerülhetetlen előfeltétele, hogy meghatározott személyre vonatkozó, pontos, ellenőrizhető bizonyítékkal alátámasztott információ álljon rendelkezésre – hangsúlyozták. 
 

