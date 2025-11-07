Az OBH után a Kúria is megszólalt a Tisza-adatbázisában szereplő bírákról

Az OBH csütörtökön a Mandiner megkeresésére leszögezte, hogy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 39. § (1) bekezdése szerint

a bírák nem lehetnek tagjai pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathatnak.

Amennyiben az adott bíró felett munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök hivatalos tudomást szerez arról, hogy ezt az összeférhetetlenségi szabályt megszegte, vele szemben a szükséges intézkedéseket megteszi – tették hozzá.