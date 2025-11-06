Aktív bírák a kiszivárgott Tisza-adatbázisban: válaszolt az OBH

Aktív bírák adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során
A Magyar Nemzet információi szerint a 2010 előtti baloldal kulcsszereplői is szerepelnek a Tisza Világ applikáció adatbázisában.
A törvény egyértelműen fogalmaz a politikai tevékenységről.
Ahogy beszámoltunk róla, az elmúlt napokban kiderült, hogy több bíró is szerepel a Tisza Párt politikai aktivistái számára készült applikáció adatbázisában.
A megjelent információk fényében megkerestük az Országos Bírósági Hivatalt (OBH) amelytől azt kérdeztük, hogy álláspontjuk szerint összeegyeztethető-e a bírói hivatással az, hogy bírák pártok támogatóinak szegődnek? Azt is szerettünk volna megtudni, hogy garantálható-e egy politikai aktivistákat tömörítő adatbázisban szereplő bíró esetében kiemelt közéleti tárgyú ügyekben a pártatlan, tisztességes eljárás elve, és ha igen, milyen eszközökkel?
Ezt is ajánljuk a témában
A Magyar Nemzet információi szerint a 2010 előtti baloldal kulcsszereplői is szerepelnek a Tisza Világ applikáció adatbázisában.
Szintén kérdésként tettük fel, hogy maradhat-e bíró, akiről kiderül, hogy egy párt aktív támogatója, illetve kezdeményez-e az OBH velük szemben fegyelmi eljárást?
Az OBH megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 39. § (1) bekezdése szerint a bírák nem lehetnek tagjai pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathatnak.
Amennyiben az adott bíró felett munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök hivatalos tudomást szerez arról, hogy a bíró ezt az összeférhetetlenségi szabályt megszegte, vele szemben a szükséges intézkedéseket megteszi.
– írta válaszában a bírósági hivatal. Hozzátették: az esetleges fegyelmi eljárást a Szolgálati Bíróság folytatja le a Bjt. VIII. fejezete szerint.
Ismert, a Tisza adatbotrányában 200 ezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra.
Ezt is ajánljuk a témában
Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.
Nyitókép: Senyei György Barna, az OBH elnöke (Fotó: MTI/Illyés Tibor)