Tisza-adatbotrány bírák Országos Bírósági Hivatal bíróság

Aktív bírák a kiszivárgott Tisza-adatbázisban: válaszolt az OBH

2025. november 06. 15:01

A törvény egyértelműen fogalmaz a politikai tevékenységről.

2025. november 06. 15:01
SENYEI György Barna OBH elnök

Ahogy beszámoltunk róla, az elmúlt napokban kiderült, hogy több bíró is szerepel a Tisza Párt politikai aktivistái számára készült applikáció adatbázisában. 

A megjelent információk fényében megkerestük az Országos Bírósági Hivatalt (OBH) amelytől azt kérdeztük, hogy álláspontjuk szerint összeegyeztethető-e a bírói hivatással az, hogy bírák pártok támogatóinak szegődnek? Azt is szerettünk volna megtudni, hogy garantálható-e egy politikai aktivistákat tömörítő adatbázisban szereplő bíró esetében kiemelt közéleti tárgyú ügyekben a pártatlan, tisztességes eljárás elve, és ha igen, milyen eszközökkel?

Szintén kérdésként tettük fel, hogy maradhat-e bíró, akiről kiderül, hogy egy párt aktív támogatója, illetve kezdeményez-e az OBH velük szemben fegyelmi eljárást?

Az OBH megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 39. § (1) bekezdése szerint a bírák nem lehetnek tagjai pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathatnak.

Amennyiben az adott bíró felett munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök hivatalos tudomást szerez arról, hogy a bíró ezt az összeférhetetlenségi szabályt megszegte, vele szemben a szükséges intézkedéseket megteszi.

– írta válaszában a bírósági hivatal. Hozzátették: az esetleges fegyelmi eljárást a Szolgálati Bíróság folytatja le a Bjt. VIII. fejezete szerint.

Ismert, a Tisza adatbotrányában 200 ezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. 

Nyitókép: Senyei György Barna, az OBH elnöke (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

