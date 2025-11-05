Aktív bírák adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során

A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párt applikációjának kiszivárgott adatbázisában tömegesen bukkannak fel a 2010 előtti baloldal meghatározó politikusai és közéleti szereplői. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Tisza Pártot minden idők legnagyobb adatvédelmi botránya rázta meg. Több mint 200 ezer felhasználó érzékeny személyes adatai kerültek nyilvánosságra azok közül, akik letöltötték és regisztráltak a Tisza Világ mobilalkalmazásra. Értesüléseink szerint a Tisza app interneten terjedő adatbázisában számos levitézlett ellenzéki politikus, óellenzéki értelmiségi és „független-objektív újságíró” is megtalálható.

Régi és mostani baloldali kulcsszereplők

Az Ellenpont elemzése alapján a névsorban a Gyurcsány–Bajnai-korszak több ismert alakja is szerepel,

ami arra utalhat, hogy a régi baloldali elit a Tisza Párt és Magyar Péter körül próbál újra szerveződni.

Az adatbázisban a lap szerint megtalálható több korábbi miniszter és államtitkár, köztük Draskovics Tibor, Katona Tamás és Magyar Bálint neve is. A szabad demokraták köreiből Retkes Attila, az SZDSZ egykori elnöke, valamint Ungár Klára volt SZDSZ-es képviselő is szerepel az adatok között. Utóbbi jelenleg Baranyi Krisztina bizalmasa, és 2024-ben a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat vezetését kapta meg. Szintén feltűnik a listán Fapál László, aki a volt honvédelmi miniszter, Juhász Ferenc helyettese volt.