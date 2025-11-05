Ft
Tisza Világ adatvédelmi botrány Magyar Péter applikáció adatszivárgás

Aktív bírák adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során

2025. november 05. 06:00

A Magyar Nemzet információi szerint a 2010 előtti baloldal kulcsszereplői is szerepelnek a Tisza Világ applikáció adatbázisában.

2025. november 05. 06:00
null

A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párt applikációjának kiszivárgott adatbázisában tömegesen bukkannak fel a 2010 előtti baloldal meghatározó politikusai és közéleti szereplői. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Tisza Pártot minden idők legnagyobb adatvédelmi botránya rázta meg. Több mint 200 ezer felhasználó érzékeny személyes adatai kerültek nyilvánosságra azok közül, akik letöltötték és regisztráltak a Tisza Világ mobilalkalmazásra. Értesüléseink szerint a Tisza app interneten terjedő adatbázisában számos levitézlett ellenzéki politikus, óellenzéki értelmiségi és „független-objektív újságíró” is megtalálható. 

Régi és mostani baloldali kulcsszereplők

Az Ellenpont elemzése alapján a névsorban a Gyurcsány–Bajnai-korszak több ismert alakja is szerepel, 

ami arra utalhat, hogy a régi baloldali elit a Tisza Párt és Magyar Péter körül próbál újra szerveződni.

Az adatbázisban a lap szerint megtalálható több korábbi miniszter és államtitkár, köztük Draskovics Tibor, Katona Tamás és Magyar Bálint neve is. A szabad demokraták köreiből Retkes Attila, az SZDSZ egykori elnöke, valamint Ungár Klára volt SZDSZ-es képviselő is szerepel az adatok között. Utóbbi jelenleg Baranyi Krisztina bizalmasa, és 2024-ben a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat vezetését kapta meg. Szintén feltűnik a listán Fapál László, aki a volt honvédelmi miniszter, Juhász Ferenc helyettese volt.

A Magyar Nemzet szerint az adatbázisban megtalálható még Mérő Vera feminista aktivista és kormánykritikus blogger, valamint Jámbor András független, korábban párbeszédes országgyűlési képviselő is. Mint ismert: Jámbor nemrég hozta létre a Szövetség az Igazságos Változásért nevű mozgósító szervezetet, amely a lap szerint a Korányi Dávid nevével fémjelzett Action for Democracy szerepét veheti át, és külföldi támogatásokra is számíthat a következő választási kampányban.

Bírók is vannak a listán

S ha ez nem volna elég, a Tűzfalcsoport információi szerint

aktív bírók adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során, így példátlan módon magyarországi bírák személyes adatai is illetéktelenek kezébe kerülhettek.

A Tűzfalcsoport informátora szerint ennek fényében különösen indokolt lépés volt Orbán Viktor részéről, hogy összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat a Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt, valamint, hogy elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását. Hiszen – mint írják – amennyiben az adatok a Tisza Világ applikációból származnak, és valóban az érintett bírók regisztráltak, felvetődik a kérdés, hogy ezt egyáltalán  megtehették-e?

Ugyanis a bírói Etikai Kódex 1. cikke alapján, „a bíró az ítélkező tevékenysége során minden befolyástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való egyenlő bánásmód elvét. Munkája során még a látszatát is kerüli annak, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul. (…) A bírónak tartózkodnia kell a törvényhozó és végrehajtó hatalomhoz fűződő szükségtelen kapcsolatoktól és befolyásolástól oly módon, hogy ez kívülállók számára is nyilvánvaló legyen”.

Az ukrán szálak

A Magyar Nemzet vonatkozó cikke felidézi az ukrán szálakat is. Többek között azt, hogy a Tisza Világ applikáció fejlesztésében ukrán partnerek is közreműködtek, köztük Miroslav Tokar, a PettersonApps munkatársa.

Mint azt már korábban megírtuk, az applikációt már jóval a szeptember 9-ei nyilvános élesítés előtt tesztelték egyebek mellett Ukrajnából és az Egyesült Államokból is. Számos tesztfelhasználó lokációja Ungvár és Truszkavec területéről való, utóbbi ráadásul Ukrajna nyugati részén található, vagyis nem a kárpátaljai területen.  

Az pedig már csak hab a tortán, hogy Tseber Roland, Magyar Péter ukrán kém barátjának neve szintén feltűnik a Tisza App adatbázisban.

Szintén több esetben tesztelték az applikációt az Egyesült Államokból, Dallasbol és San Jose-ból, de londoni, párizsi és zágrábi felhasználókat is tartalmaz a lista a szeptember 9-e előtti tesztidőszakból.

A listán szereplő lokációk és felhasználói adatok azért is kiemelten érdekesek, 

mert Magyar Péter és a Tisza Párt korábban határozottan tagadta, hogy a mobilapplikáció fejlesztésében ukrán fejlesztők is részt vettek. 

Nyitókép: képernyőmentés

gyozoporgorugasa
2025. november 05. 07:03
Az pedig már csak hab a tortán, hogy Tseber Roland, Magyar Péter ukrán kém barátjának neve szintén feltűnik " Az a Tseber Roland aki feltörte a külügy sZervereit?Ja nem is azok orosz kémek voltak.😆😆🤣✌👍Vagy ő volt aki feltörte a Védelmi Beszerzési Ügynökség rendszerét,és 5 millió dollárt követelt ?Igen ő volt és meg is kapta.🤣🤣😆😆🤦‍♂️🤦‍♂️🐱‍🏍ja nem az sem ő volt akkor is szemét kén,vagyis sulfur.😆😆🤦‍♂️🤦‍♂️🐱‍🏍🐱‍🏍🐱‍🏍🐱‍🏍
kimirszen
2025. november 05. 06:59
nedudgi 2025. november 05. 06:57 Hab lenne a tortán, ha néhány szélsőbaloldali bírót sikerülne kirúgni erre hivatkozva. Higy kerültek emberek a listára ha le sem töltötték az appot? Kik írták fel utólag a listára?
nedudgi
2025. november 05. 06:57
Hab lenne a tortán, ha néhány szélsőbaloldali bírót sikerülne kirúgni erre hivatkozva. Hogy vinnyognának a libsik...
kimirszen
2025. november 05. 06:57
Szerintem 2025. november 05. 06:54 • Szerkesztve "kimirszen 2025. november 05. 06:37 • Szerkesztve Kérdés a narancsbolsevikokhoz. Hányszor törték fel a KRÉTA rendszert és vitték ki belőle tanárok diákok minden adatát?" Súlyos értelmi fogyatékosságodra vall, hogy összemosol két, egymással ellentétes dolgot. Mi ebben az ellentétes dolog fideszlotyó?
