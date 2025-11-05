Aktív bírák adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során

A Tűzfalcsoport informátora szerint ennek fényében különösen indokolt lépés volt Orbán Viktor részéről, hogy összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat a Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt, valamint, hogy elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását. Hiszen – mint írják – amennyiben az adatok a Tisza Világ applikációból származnak, és valóban az érintett bírók regisztráltak, felvetődik a kérdés, hogy ezt egyáltalán megtehették-e?
Ugyanis a bírói Etikai Kódex 1. cikke alapján, „a bíró az ítélkező tevékenysége során minden befolyástól mentesen jár el, érvényesítve a felekkel való egyenlő bánásmód elvét. Munkája során még a látszatát is kerüli annak, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul. (…) A bírónak tartózkodnia kell a törvényhozó és végrehajtó hatalomhoz fűződő szükségtelen kapcsolatoktól és befolyásolástól oly módon, hogy ez kívülállók számára is nyilvánvaló legyen”.
Az ukrán szálak
A Magyar Nemzet vonatkozó cikke felidézi az ukrán szálakat is. Többek között azt, hogy a Tisza Világ applikáció fejlesztésében ukrán partnerek is közreműködtek, köztük Miroslav Tokar, a PettersonApps munkatársa.
Mint azt már korábban megírtuk, az applikációt már jóval a szeptember 9-ei nyilvános élesítés előtt tesztelték egyebek mellett Ukrajnából és az Egyesült Államokból is. Számos tesztfelhasználó lokációja Ungvár és Truszkavec területéről való, utóbbi ráadásul Ukrajna nyugati részén található, vagyis nem a kárpátaljai területen.