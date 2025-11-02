Ft
11. 02.
vasárnap
Tisza Párt Magyar Péter applikáció adatszivárgás

Adatszivárgási botrány: már a hivatalos megjelenés előtt ukránok és amerikaiak tesztelték a Tisza applikációját

2025. november 02. 19:44

Az újabb kiszivárgott felhasználói lista alapján Ukrajna több régiójából is kipróbálták a megjelenést megelőzően a Tisza Világ applikációt, de londoni, párizsi és zágrábi kapcsolatok is fellelhetők.

2025. november 02. 19:44
null

Ahogy arról a Mandiner beszámolt, minden eddiginél nagyobb adatszivárgás történt a Tisza Pártnál, a Tisza Világ mobilapplikáció 200 ezer felhasználójának a személyes adatai kerültek ki az internetre. 

A lista meglehetősen részletes, így az is kiderül belőle, hogy 

az applikációt már jóval a szeptember 9-ei nyilvános élesítés előtt tesztelték egyebek mellett Ukrajnából és az Egyesült Államokból is.

Számos tesztfelhasználó lokációja Ungvár és Truszkavec, utóbbi ráadásul Ukrajna nyugati részén található, vagyis nem a kárpátaljai területen. Szintén több esetben tesztelték az appot az Egyesült Államokból, Dallasbol és San Jose-ból, de londoni, párizsi és zágrábi felhasználókat is tartalmaz a lista a szeptember 9-e előtti tesztidőszakból. 

A listán szereplő lokációk és felhasználói adatok azért is kiemelten érdekesek, mert Magyar Péter és a Tisza Párt korábban határozottan tagadta, hogy a mobilapplikáció fejlesztésében ukrán fejlesztők is részt vettek. 

Bár korábban az adatszivárgás tényét is tagadták Magyar Péterék, a legutóbb kiszivárgott, a néhány héttel korábbinál részletesebb és bővebb felhasználói lista valódi emberek adatait tartalmazza, egyebek mellett a Mandiner munkatársa is érintett Magyarország egyik legnagyobbnak tűnő adatszivárgási botrányban.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

