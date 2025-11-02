Adatszivárgási botrány: már a hivatalos megjelenés előtt ukránok és amerikaiak tesztelték a Tisza applikációját

Ez tagadhatatlan: Magyar Péterék ukrán barátai így vigyáztak a személyes adatokra, minden kikerült az internetre
Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.
Az újabb kiszivárgott felhasználói lista alapján Ukrajna több régiójából is kipróbálták a megjelenést megelőzően a Tisza Világ applikációt, de londoni, párizsi és zágrábi kapcsolatok is fellelhetők.
Ahogy arról a Mandiner beszámolt, minden eddiginél nagyobb adatszivárgás történt a Tisza Pártnál, a Tisza Világ mobilapplikáció 200 ezer felhasználójának a személyes adatai kerültek ki az internetre.
A lista meglehetősen részletes, így az is kiderül belőle, hogy
az applikációt már jóval a szeptember 9-ei nyilvános élesítés előtt tesztelték egyebek mellett Ukrajnából és az Egyesült Államokból is.
Számos tesztfelhasználó lokációja Ungvár és Truszkavec, utóbbi ráadásul Ukrajna nyugati részén található, vagyis nem a kárpátaljai területen. Szintén több esetben tesztelték az appot az Egyesült Államokból, Dallasbol és San Jose-ból, de londoni, párizsi és zágrábi felhasználókat is tartalmaz a lista a szeptember 9-e előtti tesztidőszakból.
A listán szereplő lokációk és felhasználói adatok azért is kiemelten érdekesek, mert Magyar Péter és a Tisza Párt korábban határozottan tagadta, hogy a mobilapplikáció fejlesztésében ukrán fejlesztők is részt vettek.
Bár korábban az adatszivárgás tényét is tagadták Magyar Péterék, a legutóbb kiszivárgott, a néhány héttel korábbinál részletesebb és bővebb felhasználói lista valódi emberek adatait tartalmazza, egyebek mellett a Mandiner munkatársa is érintett Magyarország egyik legnagyobbnak tűnő adatszivárgási botrányban.
Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP