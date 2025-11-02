Adatszivárgási botrány: már a hivatalos megjelenés előtt ukránok és amerikaiak tesztelték a Tisza applikációját

Ahogy arról a Mandiner beszámolt, minden eddiginél nagyobb adatszivárgás történt a Tisza Pártnál, a Tisza Világ mobilapplikáció 200 ezer felhasználójának a személyes adatai kerültek ki az internetre.

A lista meglehetősen részletes, így az is kiderül belőle, hogy

az applikációt már jóval a szeptember 9-ei nyilvános élesítés előtt tesztelték egyebek mellett Ukrajnából és az Egyesült Államokból is.

Számos tesztfelhasználó lokációja Ungvár és Truszkavec, utóbbi ráadásul Ukrajna nyugati részén található, vagyis nem a kárpátaljai területen. Szintén több esetben tesztelték az appot az Egyesült Államokból, Dallasbol és San Jose-ból, de londoni, párizsi és zágrábi felhasználókat is tartalmaz a lista a szeptember 9-e előtti tesztidőszakból.