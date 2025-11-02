Ft
Ft
19°C
11°C
Ft
Ft
19°C
11°C
11. 02.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 02.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Tisza Világ botrány adatszivárgás

Ez tagadhatatlan: Magyar Péterék ukrán barátai így vigyáztak a személyes adatokra, minden kikerült az internetre

2025. november 02. 18:30

Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.

2025. november 02. 18:30
null

A valaha volt legnagyobb adatszivárgási botrány érte el a Tisza Pártot:

200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak. 

A személyes adatok között szerepel a felhasználók teljes neve, lakcíme, az email címe, az érintett választókerület, a regisztráció időpontja, sőt még a felhasználók jogosultságairól is szerepelnek információk a listán.

A Tisza Párt applikációja körül nem most kezdődött az adatszivárgási botrány, de a mostani eset sokkal súlyosabb hiányosságokra utal, mint a korábbi.

Munkatársunk adatai is nyilvánosságra kerültek

A kiszivárgott lista valós adatokat tartalmaz, amelyet alátámaszt az is, hogy a Mandiner munkatársának a személyes adatai is szerepelnek rajta, aki azért regisztrált, hogy tesztelje az ellenzéki párt applikációját.

Ukránokhoz kerülhettek az érzékeny adatok

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.

Ezt is ajánljuk a témában

Felmerül a kérdés, miért dolgoztak magyar fejlesztők helyett külföldi informatikusokkal, és miért pont egy ukrán cégre esett a választás. Különösen kényelmetlen lehet a párt számára, hogy korábban már előfordult: aktivistáik adatait nem tudták biztonságosan kezelni, és azok kiszivárogtak a párt Discord-szerveréről.

 

Nyitókép: Tisza Párt

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lilyana2
2025. november 02. 19:13
Ha valaki akkora kretén, hogy egy ennyire hazug, jellemtelen simlis, aljas gazfickónak hisz és megadja neki az adatait, annak már megkérdőjelezhető az életképessége!
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. november 02. 19:11
Nem a kiszivárgás a lényeg, hanem hogy annak a kémszoftvernek az összes felhasználói adatai az ukrán szolgálatok / maffia kezében van és biztos nem azért kellenek azok nekik, hogy ne kezdjenek azokkal semmit. A tiszafostos elvégezte a kiadott feladatát, beterelte az ukrán szolgálatok kémszoftverébe a bármi szarsággal, hazugságokkal átverhető, hiszékeny agyhalottait. Amit adatokat aztán felhasználhatnak beszervezésre, hálózat kiépítésére. Akik által aztán hozzáférhetnek kényes adatokhoz a honvédelemnél, rendőrségnél, hatóságoknál, hivataloknál, cégeknél is.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. november 02. 19:10
Várhatják a behívójukat:DDD
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
•••
2025. november 02. 19:09 Szerkesztve
Nem véletlen ám, hogy nem az van a Himnuszban, hogy: “Isten áldd meg a magyart értelemmel bölcsességgel” Hanem az, hogy: “…jókedvvel bőséggel” “Bőséggel” biztosítja a mindennapi jókedvet a többszázezer agyhalott. Ha ez mind értelmes, bölcs lenne, nem vidámkodnánk itt, hanem mindenki szorgalmasan tenné a dolgát. Így meg, együtt sírunk, együtt nevetünk. De nem egymással, hanem mindig a máson! 😆😆😆😆
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!