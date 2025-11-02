Ez tagadhatatlan: Magyar Péterék ukrán barátai így vigyáztak a személyes adatokra, minden kikerült az internetre

A valaha volt legnagyobb adatszivárgási botrány érte el a Tisza Pártot:

200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak.

A személyes adatok között szerepel a felhasználók teljes neve, lakcíme, az email címe, az érintett választókerület, a regisztráció időpontja, sőt még a felhasználók jogosultságairól is szerepelnek információk a listán.

A Tisza Párt applikációja körül nem most kezdődött az adatszivárgási botrány, de a mostani eset sokkal súlyosabb hiányosságokra utal, mint a korábbi.

Munkatársunk adatai is nyilvánosságra kerültek