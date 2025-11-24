Alaposan helyretette a Kúria elnöke Tisza-ügyben az OBT-t

Aktív bírák adatai is kiszivároghattak a Tisza adatvédelmi botránya során
A Magyar Nemzet információi szerint a 2010 előtti baloldal kulcsszereplői is szerepelnek a Tisza Világ applikáció adatbázisában.
Ugye nem gondolják, hogy mellékes, hogy a Tisza applikáció letöltői között kúriai bíró is van? – teszi fel a kérdést Varga Zs. András.
Hosszú levelet írt Varga Zs. András, a Kúria elnöke az Országos Bírói Tanács (OBT) legutóbbi közleményére reagálva. Az OBT azután tartotta fontosnak a megszólalást, hogy a Kúria közleményben jelezte észrevételeit azzal kapcsolatban, hogy a Tisza applikáció kiszivárgott felhasználói között aktív bírók, sőt kúriai bírók is vannak.
Ezt is ajánljuk a témában
A Magyar Nemzet információi szerint a 2010 előtti baloldal kulcsszereplői is szerepelnek a Tisza Világ applikáció adatbázisában.
A Kúria akkori közleményében hangsúlyozta, hogy a bíróságokba vetett közbizalom alapja a függetlenség és a pártatlanság. Ez az oka annak, hogy Magyarország Alaptörvénye tiltja a bírák párttagságát és politikai tevékenységét. A jogszabályok és a bíróságok – így a Kúria – szabályzatai biztosítják a bírói integritás megvédéséhez és a bírókra kötelező magatartási szabályok megsértése esetén a megfelelő jogkövetkezmények alkalmazásához szükséges eszközöket – írták a közleményben.
Hozzátették:
az igazságszolgáltatás függetlensége és pártatlansága védelmében, valamint a közbizalom fenntartása érdekében a Kúria – miként eddig is – készen áll a megfelelő eljárások lefolytatására.
Ennek azonban megkerülhetetlen előfeltétele, hogy meghatározott személyre vonatkozó, pontos, ellenőrizhető bizonyítékkal alátámasztott információ álljon rendelkezésre.
Ezt is ajánljuk a témában
A bíróságokba vetett közbizalom alapja a függetlenség és a pártatlanság.
Az OBT erre szintén kiadott egy közleményt, amelynek lényege, hogy Kúriának nincs jogalapja nincs eljárni az olyan ügyekben, ahol egy bíró függetlensége lenne kérdéses. A szolgálati bíróságok függetlenek a Kúriától – érveltek. Szerintük ráadásul a Kúria közleménye alkalmas arra is, hogy a bírókban komoly aggodalmat keltsen amiatt, hogy a jogszabályi kereteken túllépő eljárásokat helyez kilátásba.
Most újra megszólalt Varga Zs András, nyilvánosságra hozva az OBT elnökének, Pecsenye Csabának írt levelét.
A Kúria elnöke szerint a tanács szereptévesztésbe került.
Mint válaszában kifejti, a sajtóban olvasták, egy kúriai bíró is van a Tisza alkalmazás letöltői között. „Ugye nem gondolják, hogy ez mellékes?” – teszi fel a kérdést Varga Zs.
A Kúria Magyarország első és végső fokú választási bírósága, mégpedig 2026-ban országgyűlési választások lesznek.
Tényleg úgy gondolják, hogy ha esetleg kiderül, hogy kúriai bíró, netán választási ügyekben eljáró bíró szerepel az egyik párt szimpatizánsai között, akkor ez a bíró pártatlanul tud eljárni a választási ügyekben? Tényleg úgy gondolják, hogy ezt bárki el is hiszi nekünk? Szeretném hinni, hogy nem így gondolják” – írta az OBT-nek a Kúria elnöke.
Nyitókép: Varga Zs. András, a Kúria elnöke (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)