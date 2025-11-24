Alaposan helyretette a Kúria elnöke Tisza-ügyben az OBT-t

Az OBT erre szintén kiadott egy közleményt, amelynek lényege, hogy Kúriának nincs jogalapja nincs eljárni az olyan ügyekben, ahol egy bíró függetlensége lenne kérdéses. A szolgálati bíróságok függetlenek a Kúriától – érveltek. Szerintük ráadásul a Kúria közleménye alkalmas arra is, hogy a bírókban komoly aggodalmat keltsen amiatt, hogy a jogszabályi kereteken túllépő eljárásokat helyez kilátásba.

Most újra megszólalt Varga Zs András, nyilvánosságra hozva az OBT elnökének, Pecsenye Csabának írt levelét.

A Kúria elnöke szerint a tanács szereptévesztésbe került.