11. 25.
kedd
ORszágos Bírói Tanács (OBT) Tisza-adatbotrány kúria Varga Zs. András elnök

Alaposan helyretette a Kúria elnöke Tisza-ügyben az OBT-t

2025. november 24. 20:44

Ugye nem gondolják, hogy mellékes, hogy a Tisza applikáció letöltői között kúriai bíró is van? – teszi fel a kérdést Varga Zs. András.

2025. november 24. 20:44
null

Hosszú levelet írt Varga Zs. András, a Kúria elnöke az Országos Bírói Tanács (OBT) legutóbbi közleményére reagálva. Az OBT azután tartotta fontosnak a megszólalást, hogy a Kúria közleményben jelezte észrevételeit azzal kapcsolatban, hogy a Tisza applikáció kiszivárgott felhasználói között aktív bírók, sőt kúriai bírók is vannak.

A Kúria akkori közleményében hangsúlyozta, hogy a bíróságokba vetett közbizalom alapja a függetlenség és a pártatlanság.  Ez az oka annak, hogy Magyarország Alaptörvénye tiltja a bírák párttagságát és politikai tevékenységét. A jogszabályok és a bíróságok – így a Kúria – szabályzatai biztosítják a bírói integritás megvédéséhez és a bírókra kötelező magatartási szabályok megsértése esetén a megfelelő jogkövetkezmények alkalmazásához szükséges eszközöket – írták a közleményben.

Hozzátették:

az igazságszolgáltatás függetlensége és pártatlansága védelmében, valamint a közbizalom fenntartása érdekében a Kúria – miként eddig is – készen áll a megfelelő eljárások lefolytatására. 

Ennek azonban megkerülhetetlen előfeltétele, hogy meghatározott személyre vonatkozó, pontos, ellenőrizhető bizonyítékkal alátámasztott információ álljon rendelkezésre. 

Az OBT erre szintén kiadott egy közleményt, amelynek lényege, hogy Kúriának nincs jogalapja nincs eljárni az olyan ügyekben, ahol egy bíró függetlensége lenne kérdéses. A szolgálati bíróságok függetlenek a Kúriától – érveltek. Szerintük ráadásul a Kúria közleménye alkalmas arra is, hogy a bírókban komoly aggodalmat keltsen amiatt, hogy a jogszabályi kereteken túllépő eljárásokat helyez kilátásba.

Most újra megszólalt Varga Zs András, nyilvánosságra hozva az OBT elnökének, Pecsenye Csabának írt levelét.

A Kúria elnöke szerint a tanács szereptévesztésbe került. 

Mint válaszában kifejti, a sajtóban olvasták, egy kúriai bíró is van a Tisza alkalmazás letöltői között. „Ugye nem gondolják, hogy ez mellékes?” – teszi fel a kérdést Varga Zs.

A Kúria Magyarország első és végső fokú választási bírósága, mégpedig 2026-ban országgyűlési választások lesznek. 

Tényleg úgy gondolják, hogy ha esetleg kiderül, hogy kúriai bíró, netán választási ügyekben eljáró bíró szerepel az egyik párt szimpatizánsai között, akkor ez a bíró pártatlanul tud eljárni a választási ügyekben? Tényleg úgy gondolják, hogy ezt bárki el is hiszi nekünk? Szeretném hinni, hogy nem így gondolják” – írta az OBT-nek a Kúria elnöke.

Nyitókép: Varga Zs. András, a Kúria elnöke (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)

 

Hegyita
2025. november 24. 23:09
Az az igazság, hogy ha egy bíró most az ügy kirobbanása kapcsán leiratkozik ("papíron") a tisza tagságáról, attól még alkalomadtán ugyanúgy fog dönteni mintha ott lenne. A szívében és lelkében az ugyanúgy tiszás marad! A szomorú az, hogy a pártatlanság ez előtt az ügy előtt sem volt foltmentes!
Válasz erre
2
0
Deplorable
2025. november 24. 22:59
Ez már a pofátlanság csúcsa! Bírói függetlenség, mi? Nem tudom, hogy lehet rendet vágni a büdöslibkány bírók között, de nagyon itt az ideje, hogy megtalálják a módját!
Válasz erre
2
0
Ízisz
•••
2025. november 24. 22:34 Szerkesztve
Z. Van még aki ezek után csodálkozik???, hogy mennyi pert nyertek a libsik a jobboldali médiumokkal szembe!!!💯😏😬❗ Segíti őket a "független" bíróság, a brüsszeli megvett csürhe!!! Persze, hogy nagy pofájuk van a nyomorultaknak!!! 💯👎🤮❗
Válasz erre
6
0
tapir32
2025. november 24. 22:10
Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború megelőzése, elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 3 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU 3 évig ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU háború párti vezetése semmivel sem különb Putyinnál. Átverték az ukrán embereket azzal, hogy a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij az átverés részese és haszonélvezője. Zselenszkij elárulta a népét, kiárusította és pusztulásba döntötte az országát.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!