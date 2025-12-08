Gyárfás-ügy: Zamecsnik Péter nagyon bízik az új bizonyítékokban

Az ügyvéd elmondta azt is, hogy ha nem vezetne eredményre a felülvizsgálat, akkor perújítási kérelemmel élhetnek, amit új bizonyítékok alapján lehet kezdeményezni.

Zamecsnik szerint az általuk is megismert új bizonyítékokról a vádhatóságnak is tudnia kel, hiszen az egyik potenciális tanú feljelentést tett az ügyészségen egy másik ügyben, de a Gyárfás-ügyet is érintette. Zamecsnik továbbra is azt gondolja, hogy ezek a bizonyítékok alkalmasak lehetnek védence ártatlanságának kimondására.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az esetleges perújítás alapja az az információ, miszerint

a valódi megbízó Princz Gábor, a Postabank azóta elhunyt egykori vezérigazgatója volt,

aki szintén komoly konfliktusban állt Fenyő János médiavállalkozóval, a VICO-birodalom fejével, akivel 1998 február 11-én végeztek, miközben autójával egy piros lámpánál várakozott a II. kerületi Margit utcában.