Gyárfás-ügy: Zamecsnik Péter nagyon bízik az új bizonyítékokban

Gyárfásék nem adják fel, újabb beadvánnyal fordultak a bírósághoz
Az indítványról a Kúria mondja majd ki a végső szót.
Az ügyvéd kizárta a politikai indíttatást a Nap TV olt tulajdonosa elleni eljárás kapcsán.
A Kúria válaszára vár Zamecsnik Péter, az1998-as Fenyő-gyilkosság kapcsán felbújtóként elkövetett emberölés miatt hét év börtönre ítélt Gyárfás Tamás védőügyvédje, aki júniusban rendkívüli jogorvoslattal élt, azaz felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a jogerős ítélettel szemben. A Klikk TV-n a Népszava főszerkesztőjének, Németh Péternek nyilatkozó ügyvéd
kategorikusan kizárta, hogy politika lenne Gyárfás elítélése mögött, ennek jelét sem az első-, sem a másodfokú eljárásban nem tapasztalta.
Zamecsnik elmondta, hogy a felülvizsgálati kérelmet azért nyújtotta be, mert álláspontja szerint téves jogi minősítés alapján ítélték el védencét felbujtás miatt. A kérelméről a Legfőbb Ügyészség már kialakította álláspontját, a vádhatóság a felülvizsgálati indítványt részben törvényben kizártnak találta, másrészt nem találta alaposnak, ezért indítványozta, hogy
a Kúria a jogerős ítéletet Gyárfás Tamás vonatkozásában hatályában tartsa fenn.
Az ügyvéd elmondta azt is, hogy ha nem vezetne eredményre a felülvizsgálat, akkor perújítási kérelemmel élhetnek, amit új bizonyítékok alapján lehet kezdeményezni.
Zamecsnik szerint az általuk is megismert új bizonyítékokról a vádhatóságnak is tudnia kel, hiszen az egyik potenciális tanú feljelentést tett az ügyészségen egy másik ügyben, de a Gyárfás-ügyet is érintette. Zamecsnik továbbra is azt gondolja, hogy ezek a bizonyítékok alkalmasak lehetnek védence ártatlanságának kimondására.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, az esetleges perújítás alapja az az információ, miszerint
a valódi megbízó Princz Gábor, a Postabank azóta elhunyt egykori vezérigazgatója volt,
aki szintén komoly konfliktusban állt Fenyő János médiavállalkozóval, a VICO-birodalom fejével, akivel 1998 február 11-én végeztek, miközben autójával egy piros lámpánál várakozott a II. kerületi Margit utcában.
