Megeheti a sárga irigység Magyar Pétert: óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, és mindenki csak egyet szeretne (VIDEÓ)

2025. november 19. 21:46

Egyértelmű üzenetet küldött a miniszterelnök.

2025. november 19. 21:46
null

Háborúellenes aláírásgyűjtést tartottak Vácrátóton, ahol a miniszterelnök is jelen volt. A kormányfőt nagy tömeg fogadta. Az eseményt a miniszterelnök a Facebook-oldalán fotókkal és egy videóval mutatta be.

Országszerte gyűjtjük az aláírásokat Brüsszel háborús tervei ellen. Írjuk alá minél többen! Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát!”

– fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor ennek kapcsán hangsúlyozta: újra meg kell mutatnunk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Kaiser Ákos

csulak
2025. november 20. 15:09
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
blackorion
2025. november 20. 05:33
És hol a tömeg? :O
rizotto
2025. november 20. 02:19
Milyen érdekes? Nem kellet nyanya-kommandó sem, mint a szürke-szamár rendezvényein.
Ízisz
2025. november 19. 22:30
Z. Hol engedi meg az a faszszopó poloska Weber kutyája, hogy ilyen közel engedje magához a szavazóit??? A Szent aurájába nem léphet be senki!!! Úgy nézi le a szektásokat, hogy színpadi magas lóról beszél hozzájuk azzal a monoton kappan hangján, távol tartva magát a csőcselék nyomorától!!! 💯👌❗
