Megeheti a sárga irigység Magyar Pétert: óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, és mindenki csak egyet szeretne (VIDEÓ)

Háborúellenes aláírásgyűjtést tartottak Vácrátóton, ahol a miniszterelnök is jelen volt. A kormányfőt nagy tömeg fogadta. Az eseményt a miniszterelnök a Facebook-oldalán fotókkal és egy videóval mutatta be.

Országszerte gyűjtjük az aláírásokat Brüsszel háborús tervei ellen. Írjuk alá minél többen! Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát!”

– fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor ennek kapcsán hangsúlyozta: újra meg kell mutatnunk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból”.